В уряді Іспанії підтвердили, що сьогодні чекають Зеленського з візитом: запланована спільна пресконференція з Санчесом
Сьогодні, 27 травня 2024 року, президент України Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Іспанію.
Про це повідомляє пресслужба іспанського уряду, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, о 12.00 за місцевим часом Зеленський зустрінеться із прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у Мадриді. Після зустрічі запланована їхня пресконференція.
Також запланована зустріч президента України Володимира Зеленського з королем Іспанії Філіпом VI.
Раніше видання Reuters повідомило, що Зеленський здійснить робочий візит до Іспанії.
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Іншой користі від того шо воно преться до Іспанії я не бачу.