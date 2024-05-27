В уряді Іспанії підтвердили, що сьогодні чекають Зеленського з візитом: запланована спільна пресконференція з Санчесом

Сьогодні, 27 травня 2024 року, президент України Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Іспанію.

Про це повідомляє пресслужба іспанського уряду, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, о 12.00 за місцевим часом Зеленський зустрінеться із прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у Мадриді. Після зустрічі запланована їхня пресконференція.

Також запланована зустріч президента України Володимира Зеленського з королем Іспанії Філіпом VI.

Раніше видання Reuters повідомило, що Зеленський здійснить робочий візит до Іспанії.

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