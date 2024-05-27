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В уряді Іспанії підтвердили, що сьогодні чекають Зеленського з візитом: запланована спільна пресконференція з Санчесом

Зеленський подякував США за новий пакет допомоги

Сьогодні, 27 травня 2024 року, президент України Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Іспанію.

Про це повідомляє пресслужба іспанського уряду, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, о 12.00 за місцевим часом Зеленський зустрінеться із прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у Мадриді. Після зустрічі запланована їхня пресконференція.

Також запланована зустріч президента України Володимира Зеленського з королем Іспанії Філіпом VI.

Раніше видання Reuters повідомило, що Зеленський здійснить робочий візит до Іспанії.

Також читайте: Зеленський скасував візити до Іспанії та Португалії через ситуацію на фронті, - CNN Portugal

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) Іспанія (900)


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Піаніну вже приготували...
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27.05.2024 09:14 Відповісти
Ув. Быки! Прячьтесь от этого быка...
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27.05.2024 09:19 Відповісти
От буде хохма, коли перед носом Янєлоха весь уряд Іспанії піде у відпустку, або Зєлю буде зустрічати замісник сторожа замість офіційних осіб, як ******** робити Зєшобло.
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27.05.2024 09:20 Відповісти
Нехай чекають повені чи навпаки посухи. А може цього разу землетрусу?
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27.05.2024 09:24 Відповісти
Гарний хамон - гарний стулілець.
Іншой користі від того шо воно преться до Іспанії я не бачу.
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27.05.2024 09:40 Відповісти
Випросили якийсь виступ Зелі для прикриття побухать/відтягнутись. Знову пропаде в Іспанському маєтку на декілька днів?
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27.05.2024 09:52 Відповісти
А в має, как всєгда - солнце, виходниє, паелья, червоне іспанське вино і канєчна же Срєдізємнає морє... А вам, дарагіє українці, всєво самого лучшева. Навсєгда ваш, Вован Прострочений.
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27.05.2024 10:18 Відповісти
кращебвтік!
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27.05.2024 11:20 Відповісти
 
 