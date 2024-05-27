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Зеленський прибув із офіційним візитом до Іспанії. ВІДЕО+ФОТО

Президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Іспанії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

"Прибув до Іспанії, щоб підписати двосторонню безпекову угоду та провести переговори з Прем’єр-міністром Педро Санчесом. Будемо говорити про продовження оборонної співпраці, підготовку нового пакету військової допомоги, тренування українських військових. Попереду в нас два саміти: Саміт миру та Саміт Європейської ради. Узгодимо наші кроки, щоб кожен з них дав конкретні результати. Також буду прийнятий Його Величністю Королем Феліпе VI та зустрінуся з головами палат і фракцій іспанського парламенту", - зазначив Зеленський у телеграм-каналі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В уряді Іспанії підтвердили, що сьогодні чекають Зеленського з візитом: запланована спільна пресконференція з Санчесом

Зеленський прибув до Іспанії

Раніше видання Reuters повідомило, що Зеленський здійснить робочий візит до Іспанії. Згодом в уряді Іспанії підтвердили, що сьогодні чекають Зеленського з візитом.

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) Іспанія (900)


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Топ коментарі
+23
Стидоба!З літака з надписом УКРАЇНА виходить ось це чмо в кєдах!
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27.05.2024 13:51
+14
пацан з кварталу приїхав - тримайся Іспанія!
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27.05.2024 13:52
+13
вова, треба було в спортивних трусіках - у Іспанії вже схоже літьня спека
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27.05.2024 13:56
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27.05.2024 13:35 Відповісти
вова, треба було в спортивних трусіках - у Іспанії вже схоже літьня спека
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27.05.2024 13:56 Відповісти
Цей літак ще був при Ющенко придбаний.
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27.05.2024 13:40 Відповісти
https://focus.ua/uk/ukraine/595951-skladniy-proyekt-u-litaku-zelenskogo-zrobili-remont-ta-vstanovili-novu-rozvazhalnu-sistemu
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27.05.2024 14:01 Відповісти
А де Ірьмак? Валізи з багажного відсіку забирає?
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27.05.2024 13:39 Відповісти
Звідки узявся літак? І чого такий "маленький"?
Узяв би собі вже "боінга 747". Країна ж воює, то чого стісняться...
Над Україною польоти не здійснюються.
Це зелене чмо не може скромніший літак узяти?
Чи й взагалі рейсовим з Варшави прилетіти...
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27.05.2024 13:40 Відповісти
Коли востаннє в історії президенти країн літали рейсовими літаками?
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27.05.2024 14:19 Відповісти
Президенти - може бути.
А шути горохові, що граються у "президентика"?
Це ж чувирло голобородькино взагалі хотіло на велосипеді їздити...
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27.05.2024 14:26 Відповісти
Він не президент уже, це самопроголошений самохванець узурпатор
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27.05.2024 14:55 Відповісти
Десять років тому була така яскрава новина:

Президент Латвії Андріс Берзіньш свого літака не має. Він літає разом із звичайними пасажирами на комерційних літаках, переважно авіакомпанії AirBaltic.

Літає рейсовими літаками також і президент Литви Даля Грібаускайте. Європою вона пересувається економ-класом, поза континентом - бізнес-класом. Саме в економ-класі Даля Грибаускайте здійснила свої перші закордонні візити до Швеції та Латвії. При цьому її політ із Вільнюса до Стокгольма коштував 330 доларів.

Тоді ж колишній президент Сербії літав звичайними рейсами, президент Італіїї Серджо Маттарелла навіть грьобаний Додик з Молдови а наше цабе, коли кожна копійка на вагу золота може лише вийобуватись вдягаючи мілетері
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27.05.2024 15:00 Відповісти
Обирайтесь Президентом України і починайте ходити скрізь пішки, маршрутками та вагонами 3-го класу. Так ви зекономите чималі кошти для бюджету.
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27.05.2024 15:21 Відповісти
Ви спитали - я вам відповів - факти представив, а не зелену маячню про слугу народу на лісапеді, то ж чому я маю обиратись президентом, а не вимагати в діючого тво бути порядною людиною, та гідно представляти наше суспільство в світі?
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27.05.2024 17:30 Відповісти
Вялічіє не дозволяє - вони ж з ****** два сапога пара, обох вялічіє аж розпирає, надуває, як жабу на болоті.
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27.05.2024 14:50 Відповісти
Нелигітмного навіть не намагалися перехопити? Бо Єрмак залишиться вдівцем двічінекостутиційним ...А він Кремлю служить вдало!
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27.05.2024 13:40 Відповісти
Джо, сиди вдома - тобі в цьому зеленому цирку точно нема що робити...
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27.05.2024 13:40 Відповісти
Можkиво і кацапи але інформацію іноді наводять коректну

tZE inform

В країні критична ситуація, на кордонах нові точки концентрації російських військ, урочисто повідомивши про все це Зеленський відбув з не планованим візитом, до улюбленої їм Іспанії, де зберігаються грошенята від операцій з "відходами целюлозної промисловості" (маски Держрезерву).
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27.05.2024 13:41 Відповісти
скільки можна вдавати з себе бомжа. може ще в маєчке поїдешь ? Стидоба. Хочеш одягай нормальну форму та й вже досить корчить з себе бог зна що
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27.05.2024 13:45 Відповісти
тут і зусиль особливих не треба з себе вдавати бомжа, якщо ти і є бомж.
яка гребана стидоба....
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27.05.2024 13:50 Відповісти
"із простой совєцкой єврєйской сєм'і"

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27.05.2024 14:02 Відповісти
Хтось йому сказав, що це круто, а Цензор він ігнорує
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27.05.2024 15:07 Відповісти
Стидоба!З літака з надписом УКРАЇНА виходить ось це чмо в кєдах!
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27.05.2024 13:51 Відповісти
пацан з кварталу приїхав - тримайся Іспанія!
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27.05.2024 13:52 Відповісти
в русні "у нас на районє",а в опзжОПі -"у нас на кварталє"
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27.05.2024 13:57 Відповісти
Мда.... видок у величайшего, скажем так, не очень......
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27.05.2024 13:54 Відповісти
і це він щє в парадному виході...
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27.05.2024 13:56 Відповісти
А ШО ПО ТЕЛЕФОНУ ПОГОВОРИТЬ НЕЛЬЗЯ БЫЛО !!!??? ХЙНЮ ПАРЯТ !!!
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27.05.2024 13:58 Відповісти
В Іспанію поїхав зеленський,а іспанський сором чомусь в мене.Хоч бери і оголошуй збір на прілічний одяг для президента.
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27.05.2024 14:03 Відповісти
Іспанія - дайте йому евріков 1000 на костюм, запхните обатно в літак і перехреститься по католицькі, шо збулися...
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27.05.2024 14:03 Відповісти
Якійсь бидляцький вигляд у от цього неголеного лягітімнага харанта якій не вміє рахувати.
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27.05.2024 14:06 Відповісти
Нехай всратого шарія забере.
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27.05.2024 14:07 Відповісти
зневага до всіх від криворогатогo жлоба..
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27.05.2024 14:10 Відповісти
Чумардос-янєлох прилетів придивитися місце, куди с'**********.
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27.05.2024 14:13 Відповісти
наш жлобік...
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27.05.2024 14:13 Відповісти
ОПЗЖОПУжлобік
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27.05.2024 15:35 Відповісти
наслідок наколотих апельсінів і печеньків Нуланд...
а чому воно в піжамі по закордонням їздить?
мабуть Госдеп!
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27.05.2024 15:44 Відповісти
поґодуйте його десь там на кухні...
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27.05.2024 14:15 Відповісти
Нормальні чиновники в костюмах, лиш "наші" 2 дибіла як грибники оділись
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27.05.2024 14:18 Відповісти
Пляжі Іспанії вітають і чекають на українську делегацію на чолі з президентом Зеленським! Доречі, а в якому статусі воно робить візіт? То , що воно легітимне , то зрозуміло! Він пів- шостий, він виконує обов'язки, він з доданим терміном, хто додав, який в нього статус? Мене , як виборця , це дуже цікавить !
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27.05.2024 14:18 Відповісти
В статусі узурпатора державної влади. Легітимність воно втратило тиждень тому
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27.05.2024 14:59 Відповісти
Припиніть це чучело називати президентом! По Конституції він вже в.о.
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27.05.2024 14:20 Відповісти
По Конституції воно узурпатор. В.о. може бути тільки голова ВР.
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27.05.2024 15:00 Відповісти
любители Зе скиньтесь ему на костюм деловой, рубашку и штаны без трусов, позорысько ездит как бомж
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27.05.2024 14:27 Відповісти
ця лушпайка не мій президент - це мій сором...
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27.05.2024 14:32 Відповісти
"я вам спАю ещЬо на біс"(с)..
гастролює воно, а соромно нам...
на біса воно Україні й надалі?, гальмо криворожене, що просрало усе і бажає продовжувати?
якого біса там секретут-мародер дермак?..
ну, ладно - пєрєсідєнт Зєля, - затулили носа та вуха і зустрілися з типу представником народу України, але ж гівнюк-зрадник дермак - це бочка лайна у ложці зеленого (прости Господи) меду
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27.05.2024 14:32 Відповісти
Навіщо йому нерухомість в Іспанії?
У нього ж вже є вілла в Італії і нерухомість у Лондоні.
Нема куди гроші дівать?
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27.05.2024 14:37 Відповісти
Чекаємо на безпекової угоду з Ватиканом, князівством Монако та герцогством Люксембург. Ну може щось ще з Мальтою та Андорою воно підпише
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27.05.2024 14:39 Відповісти
Мені , як громадянину України , соромно за преЗедента ,
якого зустрічають , з оголеними руками в майці ( кольору хакі) ,
високі політики із будь-якої країни 🙁
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27.05.2024 14:42 Відповісти
Україно, закрийте кордони!
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27.05.2024 14:42 Відповісти
Чергову "безпекову угоду" підпише ... цього разу з Іспанією.

ВОНО з початку року вже стільки "безпекових угод" напідписувало , що Путло вже ледь встигає салютовати ракетами-шахедами та КАБами на чергову "безпекову угоду".

Зато на шМарафоні шмарам буде про що варнякати.
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27.05.2024 14:44 Відповісти
Бубон найвеличнівшивий в линялій майці! Зустрічай, Іспанія, хєроя!
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27.05.2024 14:45 Відповісти
Зрадники та колаборанти кремля, яких й досі покриває та кришує особисто президент:
• агент фсб єрмак, він же «козирь», який повністю захопив владу в Україні;
• агент фсб татаров - керує всією правоохоронною системою в Україні;
• агент фсб подляк, рідний брат офіцера ГРУ РФ - рупор жОПи, має доступ до всієї держаної таємниці;
• російська консерва гетьманцев, яким керують з кремля, через агента фсб сівковича - знищує всю економіку країни через ВР
• російська консерва арахамія - агент кремля - втікач з Абхазії, за гроші абрамовича (гаманця путлера) введений до ВР народним депутатом з обов'язковою умовою, що ахлахамія повинен буде очолити всю фракцію «слуга народу»;
• російська консерва шурма - агент кремля, разом з гетьманцевим знищує економіку України, головний схемщик розкрадання фінансів на Банковій;
• російська консерва таран, за допомогою якого знищувалась армія, його *****@й сховав в Словеії в якості посла, за сприянням дєрмака;
• російська консерва резніков, за допомогою якого розкрадалась армія;
• російська консерва баканов - агент кремля, екс голова СБУ, сдавав Україну;
• російська консерва деркач - агент фсб, кремля, втік з країни з дозволу найвеличнішого та сприянням єрмака;
• агент фсб наумов, він же «охотнік» - майже особисто керував всією службою СБУ, призначений боневтіком, сдав північ рашистам;
• агент фсб кулініч - сдав південь рашистам, призначений президентом за сприянням єрмака;
• агент фсб портнов, він же «казбек» й досі керує судовою системою України через смірнова, втік за кордон за сприянням найвеличнішого;
• агент фсб рабінович, він же «жолудь» втік з країни з дозволу янетряпки;
• агент фсб медведчук, він же «соколовський» - дали можливість втекти, через обмін полоненими, за сприянням козиря;
• ЩЕ Й ДОСІ НЕ ЗВІЛЬНЯНІ ТА НЕ ПОКАРЕНІ АГЕНТИ РОСІЇ (В ОПУ, ВРУ, СБУ, ДБР, СУДОВІЙ СИСТЕМІ І Т.Д.).
Ще яких Вам ІПСО та реформ не хватає, для дискредитації блазня?

Так званий президннт брехав, бреше та буде брехати!
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27.05.2024 14:45 Відповісти
Він уже тиждень як не презедент, оп'ямятайтесь. Досить московських наративів проштовхувати про легітимність боневтіка.
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27.05.2024 15:05 Відповісти
Виглядає плюгавеньким коротишкою зростом з ***** серед солідних людей.
І навіщо такого недомірка та ще й ухилянта було обирати на посаду з якою він не здатен впоратися?
Блазень, як був блазнем, так блазнем і залишився. Це ганьбище України і українців, які його приперли у владу.
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27.05.2024 14:48 Відповісти
Хто конкретно його припер у владу? Можливо ви?
Всі олігархи України рік вмовляли його погодитись балотуватись на виборах з гарантованим результатом, поки воно не погодилось.
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27.05.2024 15:09 Відповісти
Ви вигулькнули на форумі тільки в березні цього року і нічого не знаєте про Україну.
Тому пояснюю: У владу його приперли такі, як ви зебіли у кількості 73 % з тих, хто приперся на вибори за халявою і солодкими обіцянками.
І не "всі олігархи ... вмовляли" цього наркомана, а лише один Каламойша, який зробив з нього ляльку в цирку і смикав за мотузочки і розпіарював його на своєму каналі Г+Г і москалі його піарили в своєму серіалі "Слуга урода".
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27.05.2024 23:25 Відповісти
Хто б сумнівався. Пояснюйте це у себе на кухні чи на своїй фабриці всім очманілим від солодкого ідола.
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28.05.2024 01:35 Відповісти
Дурне поїхало в турне , за наші гроші ,
бо потрібно провідати свою віллу в Іспанії
на озері Комо , а це по телефону зробити не реально😡
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27.05.2024 14:53 Відповісти
The Times @
"Два співробітники Управління держохорони, полковники, планували вбити Зеленського.
Однак, співробітники СБУ два місяці пильно спостерігали за діями цих двох полковників із держохорони, яких завербували російські спецслужби.
Підозрювані для скоєння злочину озброїлися дронами-камікадзе, протипіхотними мінами та реактивним гранатометом. За попередніми даними, полковника Гука завербували з "ФСБ" ще в 2014 році. Саме він пізніше завербував у свої лави ще одного полковника Деркача. Також він передавав усю інформацію співробітникам "ФСБ".
За допомогою новітніх технологій стеження СБУ вдалося перехопити розмову між куратором від рашистів та виконавцями.
Після затримання було проведено обшуки на місці їхнього проживання. Вже під час допиту обидва підозрювані зізналися у всьому. У їхніх телефонах знайдено маршрути пересування Зеленського.
Сім'я Гука має проукраїнські погляди, тому не могла повірити в арешт. Але, як виявилося, Гук народився на рф, тож без проблем перейшов на бік кремля.
Щомісяця агент отримував від рф 3 тисячі доларів. Другий злочинець Деркач вирішив перейти на бік рф виключно заради грошей. При цьому він також був упевнений, що Гук допоможе йому просунутися службовими східцями...
У травні 2024 року президент України звільнив начальника Управління держохорони Рудя."
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27.05.2024 14:56 Відповісти
"Гук народився на рф, тож без проблем перейшов на бік кремля". І сирок не вийняток.
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27.05.2024 15:14 Відповісти
Шкода що все так склалося
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27.05.2024 15:28 Відповісти
Ну все, Испания, а потом и на заслуженный отдых на теплые моря. Отпускной костюмчик уже одел, осталось только панаму на голову (или что там у него вместо головы).
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27.05.2024 15:06 Відповісти
Обдовбаний че гевара. Тьфу
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27.05.2024 15:24 Відповісти
Ну прибыл и прибыл, всем похрен на этого туриста.
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27.05.2024 15:32 Відповісти
Мерзопакостна фізіономія єрмака всю зустріч обгадила. От як сам Король Пилип VI, нащодок нашої королеви Анни Київської із династії Бурбон, після єрмака буде руки відмивати?
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27.05.2024 15:33 Відповісти
Какой прок от этих королей, они ничего не решают, только щёки раздувают для важности катаясь в позолоченных каретах.
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27.05.2024 15:35 Відповісти
Дивлячись в якій країні. В Іспанії у короля досить широкі повноваження, включно до права розпуску парламенту. У шейхів так взагалі ...
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27.05.2024 17:07 Відповісти
куплю собі костюм з відливом майку зелену і в Ялту Іспанію... (с)
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27.05.2024 15:41 Відповісти
Ну одягнув би він, як пристойна людина, костюм. І що з того? Всередині то він нікчемою всеодно залишився б!
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27.05.2024 16:28 Відповісти
Ну не кажіть, він все ж таки є одним з елементів формування міжнародного іміджу України у світі. І цей його закос під стиль мілітарі, яким зловживали такі одіозні особи, як Сталін, Як Гевара, Каддафі не додає нам балів і створює певні асоціації. Не говорячи вже про те, що таку поведінку можуть розцінити, як завуальовану зневагу до сторони, що його приймає.
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27.05.2024 17:24 Відповісти
 
 