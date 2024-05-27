Зеленський прибув із офіційним візитом до Іспанії. ВІДЕО+ФОТО

Президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Іспанії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

"Прибув до Іспанії, щоб підписати двосторонню безпекову угоду та провести переговори з Прем’єр-міністром Педро Санчесом. Будемо говорити про продовження оборонної співпраці, підготовку нового пакету військової допомоги, тренування українських військових. Попереду в нас два саміти: Саміт миру та Саміт Європейської ради. Узгодимо наші кроки, щоб кожен з них дав конкретні результати. Також буду прийнятий Його Величністю Королем Феліпе VI та зустрінуся з головами палат і фракцій іспанського парламенту", - зазначив Зеленський у телеграм-каналі.

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Раніше видання Reuters повідомило, що Зеленський здійснить робочий візит до Іспанії. Згодом в уряді Іспанії підтвердили, що сьогодні чекають Зеленського з візитом.