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Украина и Испания подписали соглашение о гарантиях безопасности

Зеленський та Санчес підписали угоду про гарантії безпеки

Сегодня, 27 мая 2024 года, Украина и Испания подписали соглашение о гарантиях безопасности.

Торжественная церемония подписания соглашения транслировалась Управлением делами Президента Украины, сообщает Цензор.NET.

"Сейчас мы подписали политическое соглашение, которое очень важно. Это договор на будущее, и он является примером нашей решимости предоставить Украине все инструменты для обеспечения ее стабильности. Мы уже десятая страна, которая подписала такой договор с Украиной в рамках декларации G7 в прошлом году", - сказал премьер-министр Испании Педро Санчес.

Также читайте: Зеленский прибыл с официальным визитом в Испанию. ФОТО

Напомним, что ранее Украина подписала девять двусторонних соглашений о безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией и Латвией.
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Топ комментарии
+11
Якісь ці гарантіі - вилами по воді писані
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27.05.2024 15:32
+11
І шо там прописано? Гарантіі для кого? Хоч текст покажіть
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27.05.2024 15:34
+7
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27.05.2024 15:40
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Якісь ці гарантіі - вилами по воді писані
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27.05.2024 15:32 Ответить
Сховать це лайно в Іспанії, коли втіче, та й то не факт...
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27.05.2024 15:38 Ответить
І шо там прописано? Гарантіі для кого? Хоч текст покажіть
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27.05.2024 15:34 Ответить
Це просто договір про намір - шо у майбутьньому, колись, держави можуть почати перемовини про шось. Зараз там жодної цифри, жодної техніки, зброї, снарядів.... - нічого. Це вся робота сина генерала фсб рф - дерьмака. До речі, якшо країни не захочуть щось робити, то у 30-ний термін - звичайна практика - відмова від подальшого розвитку подій. Тоб то це ні про що.
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27.05.2024 16:19 Ответить
Це не гарантії. Такого слова у тексті цього паперу взагалі немає.
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27.05.2024 16:50 Ответить
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27.05.2024 15:40 Ответить
Глянула на фотку і чомусь згадалась картина Шишкіна...
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27.05.2024 15:42 Ответить
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27.05.2024 15:49 Ответить
Украина подписала девять двусторонних соглашений о безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией и Латвией. Вам этого мало?! Ловите ещё, Педро тоже гарантирует!
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27.05.2024 15:51 Ответить
Що вони гарантують, бо зеленський пояснити не може?
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27.05.2024 16:13 Ответить
Без сьогодення не буде майбутнього.Можна що завгодно підписувати будь з ким на майбутне яке ще не настало і питання чи воно буде.Третій рік війни а Україна так і не побачила необхідної зброї в кількості.Одні балачки і подачки.Ми вимагаємо цю зброю по праву. Бо ми відмовилися від третьої по силі ядерці в світі в обмін на підтримку.Те що ми лохалунися це вже питання історії ,але теперішній час вимагаємо зброю по праву.Ще один рік ні суспільство ні армія в такому темпі життя і топтання на місці не витримає.
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27.05.2024 15:56 Ответить
Залишилось підписати з Занзібаром, Таіті і Бангладеж.
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27.05.2024 15:57 Ответить
І Коксодобре!
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27.05.2024 16:09 Ответить
Я так понимаю под этой кипой новых Будапештских меморандумов зелёные начнут переговоры с кремлёвской молью о капитуляции Украины, рассказывая украинскому народу, что все зае...бись
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27.05.2024 15:59 Ответить
Створено молитву до св. Гарантія...
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27.05.2024 16:04 Ответить
Будапештский меморандум не помог, а это всё филькина грамота, просто ему как-то подымать свой рейтинг, а вдруг прокатит. Нет, не прокатит!!!!!
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27.05.2024 16:08 Ответить
Да какой там рейтинг, он счастлив что встретили, руку пожали и что-то подписали, тем самым признали президентом и не ставят под сомнения легитимность.
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27.05.2024 16:12 Ответить
Он по другому думает!
То, что не рукопожатный, он и сам знает!!!!
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27.05.2024 16:15 Ответить
Он систематически употребляет тяжёлые наркотики на протяжении нескольких лет, у него в башке навоз.
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27.05.2024 16:17 Ответить
В Будапешском хоч БУЛО слово ГАРАНТУЮТЬ!
А в ціх папірцях навіть такого слова немає.
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27.05.2024 16:29 Ответить
Ну если с будапештским меморандумом всё в порядке, почему молчит запад? Я тебе отвечу, потому что там ясно написано про внеблоковый статус Украины, когда Ющенко заявил что Украина идёт в НАТО, он обнулил меморандум.
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27.05.2024 16:53 Ответить
Не --здi, неможливо обнулити документ усними запевненнями, але навіть Порошенко, незважаючи на провокації і не більше, не обнулив документ. Бо йти і прагнути, це не означає прийти і вступити.
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27.05.2024 17:18 Ответить
Ну вот и пришли к ясности, идти в НАТО не значит вступить в блок, можно идти как к горизонту всю жизнь, не нравится этот аргумент, там написано что против Украины не будет применяться ядерное оружие, так против Украины никто и не применял, ну а на десерт меморандум не был ратифицирован. А если всё это не нравится посмотри на Трампа как он порвал и выбросил соглашения по ядерной сделке с Ираном, заявив что всё это фуфло подписывали демократы.
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27.05.2024 17:26 Ответить
Ти дурний провокатор, як і всі росіяни, пiciтi на рівні свого нульового інтелекту і знань. Україна виконала всі зобов'язання, ні Росія, ні США не виконали. Головне зобов'язання - збереження суверенітету, яке Росія порушила прямо і публічно. До речі, про НАТО ти також брешеш, цього немає в зобов'язаннях України.
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27.05.2024 17:53 Ответить
Немає жодних зобов'язань України в меморандумі взагалі, і він не потребував ратифікації, як мінімум тому, що Україна не мала навіть його підписувати.
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27.05.2024 17:59 Ответить
Коллективный запад защищает Израиль без всяких меморандумов, ядерным оружием тоже обзавёлся никого не спрашивая, а ты сиди и копайся в ворохе бумаг которым грош цена.
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27.05.2024 18:04 Ответить
Внеблоковый статус ввел Янукович,или писать херню,не имея понятия о чем пишеш - это привычка ************?
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28.05.2024 09:08 Ответить
Коли собаці немає що робити, вона ....

Так і Зєлі. Тільки йому Є що робити, як президенту країни, що потерпає від страшної агресії, але витрачати час та гроші на різний непотріб йому вигідно.
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27.05.2024 16:15 Ответить
Пропагандону ОПи Петрову дуже комфортно жити у війни, він не хоче, щоб закінчувалась війна.
Бо гинуть інші.

https://x.com/d_yelisevich/status/1794821021167468593
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27.05.2024 16:22 Ответить
Він просто не хоче бути, як попередник. Витрати на розбудову армії, ракетні програми народ не оцінить, а папірці про безпекові гарантії можуть і зайти.
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27.05.2024 16:41 Ответить
Після 20 травня всі його підписи-укази-фількіна грамота. ЗЄ, іди геть!
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27.05.2024 16:21 Ответить
Якщо є ГАРНТІЇ,то чому НЕМА іспанських ЗС в Україні?
Може це зовсім НЕ гарантії а піар зє?!
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27.05.2024 16:27 Ответить
На сайті Президента в тексті цих угод навіть пошук Ctrl+F не знаходить жодного слова "гарантія", про них навіть мови немає. Ну чому знову лапша.
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27.05.2024 17:14 Ответить
Одягни хоч костюм ,що ти з себе корчиш всі і так знають який з тебе верховний головнокомандувач до цього чотирижди уклоніст.
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27.05.2024 18:35 Ответить
Как не договор , когда там испанские коммунальные.
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27.05.2024 18:51 Ответить
ФАКТ - Зеленський боїться віддавати наказ наносити ракетні удари по стратегічних цілях на московії, він відтягував цей момент як тільки можна.
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27.05.2024 20:47 Ответить
Що хочте, що вам подобається, те й робіть, тільки готувку (наличку, рус)не давайте.
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27.05.2024 20:50 Ответить
Этот человечек в зелёной майке обьездил всю и везде. Но тем временем росс армия оккупирует все новые территории. А человек в зелёной майке отвечает новыми визитами и меморандумами ...
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27.05.2024 22:03 Ответить
Этот человечек каждый день подымает несколько миллионов долларов, ему вообще до фонаря чем заниматься, схематозы отлажены и бабло капает, Ермак составляет распорядок дня, даёт пакет порошка и понеслась.
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27.05.2024 23:02 Ответить
Черговий Будапештський меморандум ні про що.
Їздить тільки гроші державні розтринькує. Краще б на ці гроші купив би БПЛА для фронта, як це робить Порох.
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27.05.2024 22:25 Ответить
Які там ще гарантії ... вчора в Запорізький аеропорт прилетіло , а позавчора в Епіцентр в Харкові , а позапозавчора ... та кожний день прилітає . Особливо зачастішали прильоти після Нового Року , тобто після того як ЦЕЙ понапідписував таких "гарантій" з іншими країнами .

Я вже помітив - як підпише Вова чергову "гарантію" , так одразу на радістях Путло салютує ракетами-шахедами-КАБами по українских містах!

Подивився на світлину , а там якись безхатько неголений біля поважного державного діяча вештається.
А може й ПРАВИЛЬНО ... з 21 травня ВОНО вже не Президент згідно з української Конституції, а виконуючий обов'язки , а виконувати обов'язки можно і в такому вигляді , міг би навіть у шортах з'явитись та на босу ногу. ПОВНИЙ КВАРТАЛ!
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28.05.2024 01:18 Ответить
Кацапи тепер мають зброю з руйнівною силою. Вже понад рік ЗСУ не можуть йому нічим протиставити. Це керовані авіаційні бомби (КАБ), які російська авіація скидає за межі зони ураження українських систем ППО. Вони досить точні і знищують все живе в радіусі декількох десятків метрів. Але головна перевага КАБ полягає в тому, що це дійсно масова зброя, яка коштує не надто дорого і може стабільно поставлятися на фронт.
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28.05.2024 07:58 Ответить
 
 