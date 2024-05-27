Украина и Испания подписали соглашение о гарантиях безопасности
Сегодня, 27 мая 2024 года, Украина и Испания подписали соглашение о гарантиях безопасности.
Торжественная церемония подписания соглашения транслировалась Управлением делами Президента Украины, сообщает Цензор.NET.
"Сейчас мы подписали политическое соглашение, которое очень важно. Это договор на будущее, и он является примером нашей решимости предоставить Украине все инструменты для обеспечения ее стабильности. Мы уже десятая страна, которая подписала такой договор с Украиной в рамках декларации G7 в прошлом году", - сказал премьер-министр Испании Педро Санчес.
Напомним, что ранее Украина подписала девять двусторонних соглашений о безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией и Латвией.
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То, что не рукопожатный, он и сам знает!!!!
А в ціх папірцях навіть такого слова немає.
Так і Зєлі. Тільки йому Є що робити, як президенту країни, що потерпає від страшної агресії, але витрачати час та гроші на різний непотріб йому вигідно.
Бо гинуть інші.
https://x.com/d_yelisevich/status/1794821021167468593
Може це зовсім НЕ гарантії а піар зє?!
Їздить тільки гроші державні розтринькує. Краще б на ці гроші купив би БПЛА для фронта, як це робить Порох.
Я вже помітив - як підпише Вова чергову "гарантію" , так одразу на радістях Путло салютує ракетами-шахедами-КАБами по українских містах!
Подивився на світлину , а там якись безхатько неголений біля поважного державного діяча вештається.
А може й ПРАВИЛЬНО ... з 21 травня ВОНО вже не Президент згідно з української Конституції, а виконуючий обов'язки , а виконувати обов'язки можно і в такому вигляді , міг би навіть у шортах з'явитись та на босу ногу. ПОВНИЙ КВАРТАЛ!