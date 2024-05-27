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Новини Війна
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Україна та Іспанія підписали угоду про гарантії безпеки (оновлено). ВIДЕО

Сьогодні, 27 травня 2024 року, Україна та Іспанія підписали угоду про гарантії безпеки.

Урочисту церемонію підписання угоди транслював Офіс Президента України, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зараз підписали політичний договір, який має дуже важливу роль. Це договір про майбутнє, і це приклад нашої рішучості, щоб надати Україні всі інструменти, щоб забезпечити Україну стабільністю. Ми вже десята країна, яка підписала такий договір з Україною, як в рамках декларації G7 минулого року", - заявив премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський прибув із офіційним візитом до Іспанії. ВІДЕО+ФОТО

Зобов’язання Іспанії

Як пізніше повідомили в Офісі Президента, документ закріплює зобов’язання Іспанії підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для відновлення її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Зокрема, цього року Іспанія надасть Україні 1 млрд євро військової допомоги. Крім того, фіксується готовність Іспанії продовжувати надавати всебічну підтримку протягом усього 10-річного терміну дії угоди.

"Іспанія підтримує Ініціативу майбутніх Сил оборони України та приєдналася до кількох коаліцій спроможностей у межах Контактної групи з питань оборони України. Це "Інтегрована протиповітряна та протиракетна оборона", "Артилерія", "Бронетехніка", "Морська безпека", "Інформаційні технології" та "Розмінування", які посилять Україну та покращать її оперативну сумісність із НАТО", - йдеться у повідомленні.

Безпекове співробітництво

Іспанія й надалі підтримуватиме розвиток Сил безпеки й оборони України, надаватиме сучасне військове обладнання в різних сферах, підтримуватиме медичну підготовку та протезування українських військових, посилить морську безпеку України. Поглиблюватиметься двостороннє безпекове співробітництво у сферах розвідки, боротьби з організованою злочинністю та в оборонній промисловості, зокрема шляхом вивчення можливостей спільного виробництва та визначення можливих джерел фінансування, необхідних для розвитку оборонно-промислової бази України.

Також в угоді йдеться про гуманітарну допомогу, економічне відновлення та відбудову, підтримку українських реформ на шляху до членства в ЄС і НАТО. Окремі блоки документа присвячені питанням підтримки Української формули миру, посиленню санкцій проти РФ, упровадженню механізму відшкодування збитків та притягненню агресора до відповідальності.\

З якими країнами Україна вже підписала безпекові угоди?

Нагадаємо, Іспанія стала десятою країною, з якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду на виконання положень Спільної декларації, ухваленої Україною та членами "Групи семи" у Вільнюсі 12 липня 2023 року. Загалом до Спільної декларації вже приєдналися 32 держави. До цього Україна підписала двосторонні угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією.

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) Іспанія (900) Санчес Педро (57)


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Топ коментарі
+11
Якісь ці гарантіі - вилами по воді писані
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27.05.2024 15:32
+11
І шо там прописано? Гарантіі для кого? Хоч текст покажіть
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27.05.2024 15:34
+7
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27.05.2024 15:40
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Якісь ці гарантіі - вилами по воді писані
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27.05.2024 15:32 Відповісти
Сховать це лайно в Іспанії, коли втіче, та й то не факт...
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27.05.2024 15:38 Відповісти
І шо там прописано? Гарантіі для кого? Хоч текст покажіть
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27.05.2024 15:34 Відповісти
Це просто договір про намір - шо у майбутьньому, колись, держави можуть почати перемовини про шось. Зараз там жодної цифри, жодної техніки, зброї, снарядів.... - нічого. Це вся робота сина генерала фсб рф - дерьмака. До речі, якшо країни не захочуть щось робити, то у 30-ний термін - звичайна практика - відмова від подальшого розвитку подій. Тоб то це ні про що.
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27.05.2024 16:19 Відповісти
Це не гарантії. Такого слова у тексті цього паперу взагалі немає.
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27.05.2024 16:50 Відповісти
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27.05.2024 15:40 Відповісти
Глянула на фотку і чомусь згадалась картина Шишкіна...
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27.05.2024 15:42 Відповісти
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27.05.2024 15:49 Відповісти
Украина подписала девять двусторонних соглашений о безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией и Латвией. Вам этого мало?! Ловите ещё, Педро тоже гарантирует!
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27.05.2024 15:51 Відповісти
Що вони гарантують, бо зеленський пояснити не може?
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27.05.2024 16:13 Відповісти
Без сьогодення не буде майбутнього.Можна що завгодно підписувати будь з ким на майбутне яке ще не настало і питання чи воно буде.Третій рік війни а Україна так і не побачила необхідної зброї в кількості.Одні балачки і подачки.Ми вимагаємо цю зброю по праву. Бо ми відмовилися від третьої по силі ядерці в світі в обмін на підтримку.Те що ми лохалунися це вже питання історії ,але теперішній час вимагаємо зброю по праву.Ще один рік ні суспільство ні армія в такому темпі життя і топтання на місці не витримає.
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27.05.2024 15:56 Відповісти
Залишилось підписати з Занзібаром, Таіті і Бангладеж.
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27.05.2024 15:57 Відповісти
І Коксодобре!
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27.05.2024 16:09 Відповісти
Я так понимаю под этой кипой новых Будапештских меморандумов зелёные начнут переговоры с кремлёвской молью о капитуляции Украины, рассказывая украинскому народу, что все зае...бись
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27.05.2024 15:59 Відповісти
Створено молитву до св. Гарантія...
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27.05.2024 16:04 Відповісти
Будапештский меморандум не помог, а это всё филькина грамота, просто ему как-то подымать свой рейтинг, а вдруг прокатит. Нет, не прокатит!!!!!
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27.05.2024 16:08 Відповісти
Да какой там рейтинг, он счастлив что встретили, руку пожали и что-то подписали, тем самым признали президентом и не ставят под сомнения легитимность.
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27.05.2024 16:12 Відповісти
Он по другому думает!
То, что не рукопожатный, он и сам знает!!!!
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27.05.2024 16:15 Відповісти
Он систематически употребляет тяжёлые наркотики на протяжении нескольких лет, у него в башке навоз.
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27.05.2024 16:17 Відповісти
В Будапешском хоч БУЛО слово ГАРАНТУЮТЬ!
А в ціх папірцях навіть такого слова немає.
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27.05.2024 16:29 Відповісти
Ну если с будапештским меморандумом всё в порядке, почему молчит запад? Я тебе отвечу, потому что там ясно написано про внеблоковый статус Украины, когда Ющенко заявил что Украина идёт в НАТО, он обнулил меморандум.
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27.05.2024 16:53 Відповісти
Не --здi, неможливо обнулити документ усними запевненнями, але навіть Порошенко, незважаючи на провокації і не більше, не обнулив документ. Бо йти і прагнути, це не означає прийти і вступити.
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27.05.2024 17:18 Відповісти
Ну вот и пришли к ясности, идти в НАТО не значит вступить в блок, можно идти как к горизонту всю жизнь, не нравится этот аргумент, там написано что против Украины не будет применяться ядерное оружие, так против Украины никто и не применял, ну а на десерт меморандум не был ратифицирован. А если всё это не нравится посмотри на Трампа как он порвал и выбросил соглашения по ядерной сделке с Ираном, заявив что всё это фуфло подписывали демократы.
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27.05.2024 17:26 Відповісти
Ти дурний провокатор, як і всі росіяни, пiciтi на рівні свого нульового інтелекту і знань. Україна виконала всі зобов'язання, ні Росія, ні США не виконали. Головне зобов'язання - збереження суверенітету, яке Росія порушила прямо і публічно. До речі, про НАТО ти також брешеш, цього немає в зобов'язаннях України.
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27.05.2024 17:53 Відповісти
Немає жодних зобов'язань України в меморандумі взагалі, і він не потребував ратифікації, як мінімум тому, що Україна не мала навіть його підписувати.
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27.05.2024 17:59 Відповісти
Коллективный запад защищает Израиль без всяких меморандумов, ядерным оружием тоже обзавёлся никого не спрашивая, а ты сиди и копайся в ворохе бумаг которым грош цена.
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27.05.2024 18:04 Відповісти
Внеблоковый статус ввел Янукович,или писать херню,не имея понятия о чем пишеш - это привычка ************?
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28.05.2024 09:08 Відповісти
Коли собаці немає що робити, вона ....

Так і Зєлі. Тільки йому Є що робити, як президенту країни, що потерпає від страшної агресії, але витрачати час та гроші на різний непотріб йому вигідно.
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27.05.2024 16:15 Відповісти
Пропагандону ОПи Петрову дуже комфортно жити у війни, він не хоче, щоб закінчувалась війна.
Бо гинуть інші.

https://x.com/d_yelisevich/status/1794821021167468593
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27.05.2024 16:22 Відповісти
Він просто не хоче бути, як попередник. Витрати на розбудову армії, ракетні програми народ не оцінить, а папірці про безпекові гарантії можуть і зайти.
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27.05.2024 16:41 Відповісти
Після 20 травня всі його підписи-укази-фількіна грамота. ЗЄ, іди геть!
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27.05.2024 16:21 Відповісти
Якщо є ГАРНТІЇ,то чому НЕМА іспанських ЗС в Україні?
Може це зовсім НЕ гарантії а піар зє?!
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27.05.2024 16:27 Відповісти
На сайті Президента в тексті цих угод навіть пошук Ctrl+F не знаходить жодного слова "гарантія", про них навіть мови немає. Ну чому знову лапша.
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27.05.2024 17:14 Відповісти
Одягни хоч костюм ,що ти з себе корчиш всі і так знають який з тебе верховний головнокомандувач до цього чотирижди уклоніст.
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27.05.2024 18:35 Відповісти
Как не договор , когда там испанские коммунальные.
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27.05.2024 18:51 Відповісти
ФАКТ - Зеленський боїться віддавати наказ наносити ракетні удари по стратегічних цілях на московії, він відтягував цей момент як тільки можна.
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27.05.2024 20:47 Відповісти
Що хочте, що вам подобається, те й робіть, тільки готувку (наличку, рус)не давайте.
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27.05.2024 20:50 Відповісти
Этот человечек в зелёной майке обьездил всю и везде. Но тем временем росс армия оккупирует все новые территории. А человек в зелёной майке отвечает новыми визитами и меморандумами ...
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27.05.2024 22:03 Відповісти
Этот человечек каждый день подымает несколько миллионов долларов, ему вообще до фонаря чем заниматься, схематозы отлажены и бабло капает, Ермак составляет распорядок дня, даёт пакет порошка и понеслась.
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27.05.2024 23:02 Відповісти
Черговий Будапештський меморандум ні про що.
Їздить тільки гроші державні розтринькує. Краще б на ці гроші купив би БПЛА для фронта, як це робить Порох.
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27.05.2024 22:25 Відповісти
Які там ще гарантії ... вчора в Запорізький аеропорт прилетіло , а позавчора в Епіцентр в Харкові , а позапозавчора ... та кожний день прилітає . Особливо зачастішали прильоти після Нового Року , тобто після того як ЦЕЙ понапідписував таких "гарантій" з іншими країнами .

Я вже помітив - як підпише Вова чергову "гарантію" , так одразу на радістях Путло салютує ракетами-шахедами-КАБами по українских містах!

Подивився на світлину , а там якись безхатько неголений біля поважного державного діяча вештається.
А може й ПРАВИЛЬНО ... з 21 травня ВОНО вже не Президент згідно з української Конституції, а виконуючий обов'язки , а виконувати обов'язки можно і в такому вигляді , міг би навіть у шортах з'явитись та на босу ногу. ПОВНИЙ КВАРТАЛ!
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28.05.2024 01:18 Відповісти
Кацапи тепер мають зброю з руйнівною силою. Вже понад рік ЗСУ не можуть йому нічим протиставити. Це керовані авіаційні бомби (КАБ), які російська авіація скидає за межі зони ураження українських систем ППО. Вони досить точні і знищують все живе в радіусі декількох десятків метрів. Але головна перевага КАБ полягає в тому, що це дійсно масова зброя, яка коштує не надто дорого і може стабільно поставлятися на фронт.
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28.05.2024 07:58 Відповісти
 
 