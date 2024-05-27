Україна та Іспанія підписали угоду про гарантії безпеки (оновлено). ВIДЕО
Сьогодні, 27 травня 2024 року, Україна та Іспанія підписали угоду про гарантії безпеки.
Урочисту церемонію підписання угоди транслював Офіс Президента України, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми зараз підписали політичний договір, який має дуже важливу роль. Це договір про майбутнє, і це приклад нашої рішучості, щоб надати Україні всі інструменти, щоб забезпечити Україну стабільністю. Ми вже десята країна, яка підписала такий договір з Україною, як в рамках декларації G7 минулого року", - заявив премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес.
Зобов’язання Іспанії
Як пізніше повідомили в Офісі Президента, документ закріплює зобов’язання Іспанії підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для відновлення її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Зокрема, цього року Іспанія надасть Україні 1 млрд євро військової допомоги. Крім того, фіксується готовність Іспанії продовжувати надавати всебічну підтримку протягом усього 10-річного терміну дії угоди.
"Іспанія підтримує Ініціативу майбутніх Сил оборони України та приєдналася до кількох коаліцій спроможностей у межах Контактної групи з питань оборони України. Це "Інтегрована протиповітряна та протиракетна оборона", "Артилерія", "Бронетехніка", "Морська безпека", "Інформаційні технології" та "Розмінування", які посилять Україну та покращать її оперативну сумісність із НАТО", - йдеться у повідомленні.
Безпекове співробітництво
Іспанія й надалі підтримуватиме розвиток Сил безпеки й оборони України, надаватиме сучасне військове обладнання в різних сферах, підтримуватиме медичну підготовку та протезування українських військових, посилить морську безпеку України. Поглиблюватиметься двостороннє безпекове співробітництво у сферах розвідки, боротьби з організованою злочинністю та в оборонній промисловості, зокрема шляхом вивчення можливостей спільного виробництва та визначення можливих джерел фінансування, необхідних для розвитку оборонно-промислової бази України.
Також в угоді йдеться про гуманітарну допомогу, економічне відновлення та відбудову, підтримку українських реформ на шляху до членства в ЄС і НАТО. Окремі блоки документа присвячені питанням підтримки Української формули миру, посиленню санкцій проти РФ, упровадженню механізму відшкодування збитків та притягненню агресора до відповідальності.\
З якими країнами Україна вже підписала безпекові угоди?
Нагадаємо, Іспанія стала десятою країною, з якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду на виконання положень Спільної декларації, ухваленої Україною та членами "Групи семи" у Вільнюсі 12 липня 2023 року. Загалом до Спільної декларації вже приєдналися 32 держави. До цього Україна підписала двосторонні угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
То, что не рукопожатный, он и сам знает!!!!
А в ціх папірцях навіть такого слова немає.
Так і Зєлі. Тільки йому Є що робити, як президенту країни, що потерпає від страшної агресії, але витрачати час та гроші на різний непотріб йому вигідно.
Бо гинуть інші.
https://x.com/d_yelisevich/status/1794821021167468593
Може це зовсім НЕ гарантії а піар зє?!
Їздить тільки гроші державні розтринькує. Краще б на ці гроші купив би БПЛА для фронта, як це робить Порох.
Я вже помітив - як підпише Вова чергову "гарантію" , так одразу на радістях Путло салютує ракетами-шахедами-КАБами по українских містах!
Подивився на світлину , а там якись безхатько неголений біля поважного державного діяча вештається.
А може й ПРАВИЛЬНО ... з 21 травня ВОНО вже не Президент згідно з української Конституції, а виконуючий обов'язки , а виконувати обов'язки можно і в такому вигляді , міг би навіть у шортах з'явитись та на босу ногу. ПОВНИЙ КВАРТАЛ!