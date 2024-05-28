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Зеленский (19024) Испания (845)

Зеленский обсудил подготовку к Саммиту мира с испанскими парламентариями

Володимир Зеленський зустрівся з іспанськими парламентарями

Владимир Зеленский встретился с испанскими парламентариями - представителями всех партий Конгресса депутатов и Сената Генеральных кортесов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства написал в своем телеграм-канале.

Он обсудил с депутатами развитие сотрудничества между парламентами стран, а также подготовку к проведению Глобального саммита мира.

"Очень важно как можно более широкое представление всех континентов, в частности - государств Латинской Америки. Спасибо парламенту Испании за поддержку Украины!" - отметил Зеленский.

Напомним, накануне глава государства прибыл с официальным визитом в Испанию. Там он вместе с премьер-министром Испании Педро Санчесом подписал двустороннее соглашение по безопасности.

Читайте: Зеленский посетит Португалию 28 мая
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Провітрився...... Мівіна проїлася!
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28.05.2024 00:41 Ответить
Шо там мамаРіма та папаСаша зі стипендію у Іспанії?
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28.05.2024 04:20 Ответить
Зеленський обговорив підготовку до Саміту миру з іспанськими праламентарями Джерело:

Розумію, ніч і все таке....
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28.05.2024 06:58 Ответить
Він вже в шортах? А нє... здалося
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28.05.2024 09:39 Ответить
Нахіба? Жоден з парламентів не ратифікує ці мирні папаірці "про все хороше".
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28.05.2024 09:45 Ответить
 
 