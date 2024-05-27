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визит (2986) Зеленский (19005) Португалия (191)

Зеленский посетит Португалию 28 мая

Зеленський відвідає Португалію 28 травня

Лиссабон анонсировал визит президента Украины Владимира Зеленского в Португалию. Он состоится 28 мая.

Об этом сообщили в канцелярии главы Португалии Марселу Ребелу де Соузы, информирует Цензор.НЕТ.

Там отметили, что визит главы Украинского государства будет направлен на "углубление добрых отношений" между Украиной и Португалией. Также ожидается, что во время переговоров особое внимание стороны уделят укреплению сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Кроме этого, власти Португалии намерены подтвердить приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также сохранение своей политической, военной, финансовой и гуманитарной поддержки нашего государства.

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Во время пребывания в Португалии президент Зеленский встретится с премьер-министром страны Луишем Монтенегро. Кроме этого, украинского лидера примет президент Португалии Марселу Ребелу де Соза.

Напомним, что в понедельник, 27 мая, президент Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Испании. В частности, по итогам визита Украина и Испания подписали соглашение о гарантиях безопасности.

К слову, Зеленский планировал посетить Испанию и Португалию еще на прошлой неделе. Однако из-за сложной ситуации на нескольких линиях фронта, в частности на Харьковщине, визиты тогда были отменены.

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Топ комментарии
+9
Шо, падла неголена, шаурма у Іспанії не смачна так ти до Португалії за наш кошт намилився? Шоб тобі повилазило, гнида неголена.
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27.05.2024 19:33
+7
Залишайся там назавжди-Україна зітхне з полегкістю.
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27.05.2024 19:36
+7
Це ж які гроші коштує оте турне дурного..
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27.05.2024 19:45
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Шо, падла неголена, шаурма у Іспанії не смачна так ти до Португалії за наш кошт намилився? Шоб тобі повилазило, гнида неголена.
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27.05.2024 19:33 Ответить
Дурне знов у турне.😏
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27.05.2024 20:28 Ответить
Ну значить,що ти падла голена,старий баран...А ти,прибите, в курсі,що в Їспанії взагалі немає шаурми,а в Португалії національні страви настільки далекі від шаурми,як ти від зірок.В Португалії традиційно вживають бакаляо,молочних поросят,а не якусь шаурму.Соромно бути таким невігласом на старості років...
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27.05.2024 21:19 Ответить
ЗЕбіл?
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27.05.2024 21:21 Ответить
Залишайся там назавжди-Україна зітхне з полегкістю.
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27.05.2024 19:36 Ответить
закуповувати вінтажний портвайн для опи буде. шоб коли шо, то не прийшлось знову суху мівіну гризти. дорого, ну а шо зробиш, не страждати ж їм від сушняку.
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27.05.2024 19:40 Ответить
Позавчора випив пів пляшки червоного порту. Залиши на наступні вихідні. Згадав кримський червоний південнобережний. Також не поганий був. До захвату Криму кацапньою. Взагалі в Криму було пара-тройка портвейнів які не поступалися портунальським. Більше ніхто в Україні не робив окрім Масандри. Те що зараз видають за Масандру зроблене під Одесою не те щоб поблизу не стояло, а навіть повз не проносили.
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27.05.2024 20:40 Ответить
Надеюсь, американские спецслужбы приглядыаают
За Владимиром Александровичем в Испании и Португалии
Где так сильно влияние ФСБ РФ
Почти как в Омане.....
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27.05.2024 19:42 Ответить
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27.05.2024 19:42 Ответить
Це ж які гроші коштує оте турне дурного..
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27.05.2024 19:45 Ответить
А в Аргентину він не збирається?
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27.05.2024 19:46 Ответить
Говорять що Хітлер там сховався .
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27.05.2024 20:39 Ответить
Блазень" метається у пошуках місця де він може сховаться коли його почнуть "брать за сраку"!
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27.05.2024 19:53 Ответить
Гадаю, Ви дещо переоцінюєте Нєтряпку Незламного. Схоже, він істинно вірує, що "його" влада - назавжди.
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27.05.2024 21:57 Ответить
жопа уже близько....
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28.05.2024 01:01 Ответить
зільонського возять світами - гроші на вітер!!!
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27.05.2024 20:04 Ответить
Эй начальник---портвейну привези ,Сандеманн,, и ,,Порту,, с тех мест и много---хороший он там. Другого не дадут, в той стране оружия нету или не их. Тихие тёплые места. А Мадейра так рай земной! Везёт же людям.
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27.05.2024 20:09 Ответить
Дородний,ти ж з Харкова з 1953 року точно знаєш що є в Іспанії і Португалії зі зброї?А ти в курсі,що Португалія,ну зовсім без зброї і військових можливостей мала таку колонію,як Бразилія-з 96 млн. населення?І це найбільше побережжя Атлантики,куди може США доставляти зброю.І це була б образа для Португалії,якби президент України її не провідав.Вам би всім тільки випорожнитися,але Португалія колись була поневолена Іспанцями,як ми кацапами...
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27.05.2024 21:27 Ответить
Шо попало пнёш! Причём тут Бразилия, испанский гнёт, может ещё про Васко де Гама скажешь? Есть фото у меня с возле памятника мореходам Португалии что на набережной стоит в Лиссабоне напротив статуи Иисусу Христу на вершине возле моста, от 1975г. И что, я ведь этого не выкладываю, и мелочь это. Смысл туда ехать, лишь бы что молоть! Мой город гибнет, северо-восток области прекратил свой существование. До Харькова осталось 30 км ! За сахарный тростник ещё зачеши. Иди мой бурштын, стране помоги. Подозреваю сидишь давно в ес, просрочку наминаешь. Сиди не вякай. Характерник легендарный.
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28.05.2024 20:32 Ответить
Знову пропаде з очей на днів п'ять, як минулого разу, "заскочивши проїздом" в Португалію?
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27.05.2024 20:21 Ответить
А навіщо ?
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27.05.2024 20:38 Ответить
В Оман с ермаком клоун будет заезжать или пока только свои виллы в Италии проверит?
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27.05.2024 20:43 Ответить
Или ермаку нужно задание от фсб получить?
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27.05.2024 20:45 Ответить
Портвейну захотів?
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27.05.2024 20:48 Ответить
Для мене це кончене ніколи не було Людиною. Я не хотів, щоб президентом був той, хто у трусах на сцені розважав алігархів-кацапів. Почалась війна, треба було єднатись і я терпів. Мені було цікаво до чого він .... впаде. Сьогодні це кончене втратив все: Честь, Порядність, Совість. Обіцяв - виконуй, якщо хочеш бути мужиком. Це кончене не стримав слово ! Воно ніколи не буде Чоловіком.
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27.05.2024 21:52 Ответить
Страна воюет а этот гуляет с так называемыми официальными визитами. Представьте подобное хотя бы со Сталиным или Гитлером..
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27.05.2024 22:20 Ответить
Шкодую що свого часу не поїхав до Португалії. Тепер не запросять...
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28.05.2024 00:57 Ответить
 
 