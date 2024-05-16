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Новости
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Португалия примет участие в Глобальном саммите мира, - Зеленский

Зеленський провів розмову з прем'єром Португалії

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру подтвердил свое участие в Глобальном саммите мира, который запланирован на 15-16 июня в Швейцарии.

Об этом Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Пообщался с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру и проинформировал его о ситуации на фронте и попытках России расширить войну", - отметил президент.

По его словам, все внимание сейчас сосредоточено на наших текущих оборонительных операциях и контактах с военными, что обусловило необходимость отложить все зарубежные визиты.

Собеседники подробно обсудили Саммит мира, который может стать первым шагом к восстановлению справедливого мира.

"Я благодарен Премьер-министру Монтенегру за подтверждение участия Португалии и заверения, что его страна использует свои контакты для обеспечения максимальной международной поддержки Саммита мира", - резюмировал глава государства.

Также читайте: Зеленский отменил визиты в Испанию и Португалию из-за ситуации на фронте, - CNN Portugal

Глобальный саммит мира

Напомним, свое участие в саммите мира подтвердил ряд стран, среди них Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия, Германия.

Во вторник, 14 мая, стало известно об участии Франции в саммите мира.

Как известно, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

Читайте также: На Глобальном саммите мира не будет переговоров об окончании войны, - Шольц

Автор: 

Зеленский (20210) Португалия (197) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+3
А прем'єра Словаччини пристрелили, як собаку, навіть за менше, ніж ЗЄ накоїв.
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16.05.2024 00:40
+1
Головне, щоб Кабо Верде була!
Бо тільки острови зеленого мису здатні гарантувати африканську підтримку формули президента Зеленського.
Єгипет, ПАР, Туніс, Судан, Кенія- не здатні, хоч і надавали Україні озброєння, амуніцію та військову техніку, а КабоВерде- як два пальці об білоруський асфальт Великого Крадівництва!
Бо потужнє!
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16.05.2024 05:49
+1
"Португалия примет участие в Глобальном саммите мира" - Зеленский Кем этот дебил себя возомнил что бы заявлять об этом? Он что имеет какое то отношение в португальским властя что бы об этом сообщать,или к португальским сми? И без его "мудрого участия" мы об этом не от кого не узнаем? У тебя дятел есть дела и намного важнее, занимайся теми что тебе положены по констуции Украины, а не хер знает чем лишь бы лишний засветиться в сми. Я жил при всех президентах Украины,то такого явного дебила "президента" еще не было.
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16.05.2024 09:57
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А прем'єра Словаччини пристрелили, як собаку, навіть за менше, ніж ЗЄ накоїв.
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16.05.2024 00:40 Ответить
а фіцьо що? вже все?
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16.05.2024 00:49 Ответить
не фсiьо, мозг не задет.
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16.05.2024 01:31 Ответить
борскається щє,
але пара тріка "лідерів", так би мовити,
демократичних країн Европи сьогодні не спить - примірює...
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16.05.2024 04:56 Ответить
*****, орбан, і наш пінг понгoпіаніст на флеті....
ну цьому так точно *****...
5-6 дефективних менеджрів і кожновечірня пісня з тією ж самою назвою - "нарід мій..."
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16.05.2024 05:06 Ответить
Головне, щоб Кабо Верде була!
Бо тільки острови зеленого мису здатні гарантувати африканську підтримку формули президента Зеленського.
Єгипет, ПАР, Туніс, Судан, Кенія- не здатні, хоч і надавали Україні озброєння, амуніцію та військову техніку, а КабоВерде- як два пальці об білоруський асфальт Великого Крадівництва!
Бо потужнє!
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16.05.2024 05:49 Ответить
Чем бы дитя не тешилось
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16.05.2024 09:22 Ответить
В цій статті головне не зміст, а фото до неї
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16.05.2024 09:27 Ответить
У скіки мільйонів обійдеться цей саміт українцям? Яка користь українцям від цього банкету у Швейцарії?
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16.05.2024 09:50 Ответить
"Португалия примет участие в Глобальном саммите мира" - Зеленский Кем этот дебил себя возомнил что бы заявлять об этом? Он что имеет какое то отношение в португальским властя что бы об этом сообщать,или к португальским сми? И без его "мудрого участия" мы об этом не от кого не узнаем? У тебя дятел есть дела и намного важнее, занимайся теми что тебе положены по констуции Украины, а не хер знает чем лишь бы лишний засветиться в сми. Я жил при всех президентах Украины,то такого явного дебила "президента" еще не было.
показать весь комментарий
16.05.2024 09:57 Ответить
 
 