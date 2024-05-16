Португалия примет участие в Глобальном саммите мира, - Зеленский

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру подтвердил свое участие в Глобальном саммите мира, который запланирован на 15-16 июня в Швейцарии.

Об этом Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Пообщался с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру и проинформировал его о ситуации на фронте и попытках России расширить войну", - отметил президент.

По его словам, все внимание сейчас сосредоточено на наших текущих оборонительных операциях и контактах с военными, что обусловило необходимость отложить все зарубежные визиты.

Собеседники подробно обсудили Саммит мира, который может стать первым шагом к восстановлению справедливого мира.

"Я благодарен Премьер-министру Монтенегру за подтверждение участия Португалии и заверения, что его страна использует свои контакты для обеспечения максимальной международной поддержки Саммита мира", - резюмировал глава государства.

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Глобальный саммит мира

Напомним, свое участие в саммите мира подтвердил ряд стран, среди них Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия, Германия.

Во вторник, 14 мая, стало известно об участии Франции в саммите мира.

Как известно, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

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