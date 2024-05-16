Португалія братиме участь в Глобальному саміті миру, - Зеленський
Прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру підтвердив свою участь в Глобальному саміті миру, який запланований на 15-16 червня у Швейцарії.
Про це Володимир Зеленський написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Поспілкувався з Прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру та поінформував його щодо ситуації на фронті та спроб Росії розширити війну", - зазначив президент.
За його словами, вся увага зараз зосереджена на наших поточних оборонних операціях і контактах із військовими, що зумовило необхідність відкласти всі закордонні візити.
Співрозмовники докладно обговорили Саміт миру, який може стати першим кроком до відновлення справедливого миру.
"Я вдячний Прем'єр-міністрові Монтенегру за підтвердження участі Португалії та запевнення, що його країна використає свої контакти для забезпечення максимальної міжнародної підтримки Саміту миру", - резюмував глава держави.
Глобальний саміт миру
Нагадаємо, свою участь у Саміті миру вже підтвердила низка країн, серед них Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина.
У вівторок, 14 травня, стало відомо про участь Франції у саміті миру.
Як відомо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.
До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.
Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.
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але пара тріка "лідерів", так би мовити,
демократичних країн Европи сьогодні не спить - примірює...
ну цьому так точно *****...
5-6 дефективних менеджрів і кожновечірня пісня з тією ж самою назвою - "нарід мій..."
Бо тільки острови зеленого мису здатні гарантувати африканську підтримку формули президента Зеленського.
Єгипет, ПАР, Туніс, Судан, Кенія- не здатні, хоч і надавали Україні озброєння, амуніцію та військову техніку, а КабоВерде- як два пальці об білоруський асфальт Великого Крадівництва!
Бо потужнє!