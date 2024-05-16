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Новини
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Португалія братиме участь в Глобальному саміті миру, - Зеленський

Зеленський провів розмову з прем'єром Португалії

Прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру підтвердив свою участь в Глобальному саміті миру, який запланований на 15-16 червня у Швейцарії.

Про це Володимир Зеленський написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Поспілкувався з Прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру та поінформував його щодо ситуації на фронті та спроб Росії розширити війну", - зазначив президент.

За його словами, вся увага зараз зосереджена на наших поточних оборонних операціях і контактах із військовими, що зумовило необхідність відкласти всі закордонні візити.

Співрозмовники докладно обговорили Саміт миру, який може стати першим кроком до відновлення справедливого миру.

"Я вдячний Прем'єр-міністрові Монтенегру за підтвердження участі Португалії та запевнення, що його країна використає свої контакти для забезпечення максимальної міжнародної підтримки Саміту миру", - резюмував глава держави.

Також читайте: Зеленський скасував візити до Іспанії та Португалії через ситуацію на фронті, - CNN Portugal

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, свою участь у Саміті миру вже підтвердила низка країн, серед них Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина.

У вівторок, 14 травня, стало відомо про участь Франції у саміті миру.

Як відомо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Читайте: 50 країн вже підтвердили участь у Глобальному саміті миру, - МЗС Швейцарії

Автор: 

Зеленський (23659) Португалія (206) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+3
А прем'єра Словаччини пристрелили, як собаку, навіть за менше, ніж ЗЄ накоїв.
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16.05.2024 00:40
+1
Головне, щоб Кабо Верде була!
Бо тільки острови зеленого мису здатні гарантувати африканську підтримку формули президента Зеленського.
Єгипет, ПАР, Туніс, Судан, Кенія- не здатні, хоч і надавали Україні озброєння, амуніцію та військову техніку, а КабоВерде- як два пальці об білоруський асфальт Великого Крадівництва!
Бо потужнє!
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16.05.2024 05:49
+1
"Португалия примет участие в Глобальном саммите мира" - Зеленский Кем этот дебил себя возомнил что бы заявлять об этом? Он что имеет какое то отношение в португальским властя что бы об этом сообщать,или к португальским сми? И без его "мудрого участия" мы об этом не от кого не узнаем? У тебя дятел есть дела и намного важнее, занимайся теми что тебе положены по констуции Украины, а не хер знает чем лишь бы лишний засветиться в сми. Я жил при всех президентах Украины,то такого явного дебила "президента" еще не было.
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16.05.2024 09:57
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А прем'єра Словаччини пристрелили, як собаку, навіть за менше, ніж ЗЄ накоїв.
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16.05.2024 00:40 Відповісти
а фіцьо що? вже все?
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16.05.2024 00:49 Відповісти
не фсiьо, мозг не задет.
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16.05.2024 01:31 Відповісти
борскається щє,
але пара тріка "лідерів", так би мовити,
демократичних країн Европи сьогодні не спить - примірює...
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16.05.2024 04:56 Відповісти
*****, орбан, і наш пінг понгoпіаніст на флеті....
ну цьому так точно *****...
5-6 дефективних менеджрів і кожновечірня пісня з тією ж самою назвою - "нарід мій..."
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16.05.2024 05:06 Відповісти
Головне, щоб Кабо Верде була!
Бо тільки острови зеленого мису здатні гарантувати африканську підтримку формули президента Зеленського.
Єгипет, ПАР, Туніс, Судан, Кенія- не здатні, хоч і надавали Україні озброєння, амуніцію та військову техніку, а КабоВерде- як два пальці об білоруський асфальт Великого Крадівництва!
Бо потужнє!
показати весь коментар
16.05.2024 05:49 Відповісти
Чем бы дитя не тешилось
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16.05.2024 09:22 Відповісти
В цій статті головне не зміст, а фото до неї
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16.05.2024 09:27 Відповісти
У скіки мільйонів обійдеться цей саміт українцям? Яка користь українцям від цього банкету у Швейцарії?
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16.05.2024 09:50 Відповісти
"Португалия примет участие в Глобальном саммите мира" - Зеленский Кем этот дебил себя возомнил что бы заявлять об этом? Он что имеет какое то отношение в португальским властя что бы об этом сообщать,или к португальским сми? И без его "мудрого участия" мы об этом не от кого не узнаем? У тебя дятел есть дела и намного важнее, занимайся теми что тебе положены по констуции Украины, а не хер знает чем лишь бы лишний засветиться в сми. Я жил при всех президентах Украины,то такого явного дебила "президента" еще не было.
показати весь коментар
16.05.2024 09:57 Відповісти
 
 