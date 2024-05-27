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Зеленський відвідає Португалію 28 травня

Зеленський відвідає Португалію 28 травня

Лісабон анонсував візит президента України Володимира Зеленського до Португалії. Він відбудеться 28 травня.

Про це повідомили у канцелярії глави Португалії Марселу Ребелу де Соузи, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що візит очільника Української держави буде спрямований на "поглиблення добрих відносин" між Україною та Португалією. Також очікується, що під час переговорів особливу увагу сторони приділять зміцненню співробітництва у сфері безпеки та оборони.

Крім цього, влада Португалії має намір підтвердити прихильність до суверенітету та територіальної цілісності України, а також збереження своєї політичної, військової, фінансової та гуманітарної підтримки нашої держави.

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Під час перебування у Португалії президент Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністром країни Луїшем Монтенегро. Крім цього, українського лідера прийме президент Португалії Марселу Ребелу де Соза.

Нагадаємо, що у понеділок, 27 травня, президент Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом в Іспанії. Зокрема, за підсумками візиту Україна та Іспанія підписали угоду про гарантії безпеки.

До слова, Зеленський планував відвідати Іспанію та Португалію ще минулого тижня. Проте через складну ситуацію на кількох лініях фронту, зокрема на Харківщині, візити тоді були скасовані.

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Топ коментарі
+9
Шо, падла неголена, шаурма у Іспанії не смачна так ти до Португалії за наш кошт намилився? Шоб тобі повилазило, гнида неголена.
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27.05.2024 19:33
+7
Залишайся там назавжди-Україна зітхне з полегкістю.
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27.05.2024 19:36
+7
Це ж які гроші коштує оте турне дурного..
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27.05.2024 19:45
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Шо, падла неголена, шаурма у Іспанії не смачна так ти до Португалії за наш кошт намилився? Шоб тобі повилазило, гнида неголена.
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27.05.2024 19:33 Відповісти
Дурне знов у турне.😏
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27.05.2024 20:28 Відповісти
Ну значить,що ти падла голена,старий баран...А ти,прибите, в курсі,що в Їспанії взагалі немає шаурми,а в Португалії національні страви настільки далекі від шаурми,як ти від зірок.В Португалії традиційно вживають бакаляо,молочних поросят,а не якусь шаурму.Соромно бути таким невігласом на старості років...
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27.05.2024 21:19 Відповісти
ЗЕбіл?
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27.05.2024 21:21 Відповісти
Залишайся там назавжди-Україна зітхне з полегкістю.
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27.05.2024 19:36 Відповісти
закуповувати вінтажний портвайн для опи буде. шоб коли шо, то не прийшлось знову суху мівіну гризти. дорого, ну а шо зробиш, не страждати ж їм від сушняку.
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27.05.2024 19:40 Відповісти
Позавчора випив пів пляшки червоного порту. Залиши на наступні вихідні. Згадав кримський червоний південнобережний. Також не поганий був. До захвату Криму кацапньою. Взагалі в Криму було пара-тройка портвейнів які не поступалися портунальським. Більше ніхто в Україні не робив окрім Масандри. Те що зараз видають за Масандру зроблене під Одесою не те щоб поблизу не стояло, а навіть повз не проносили.
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27.05.2024 20:40 Відповісти
Надеюсь, американские спецслужбы приглядыаают
За Владимиром Александровичем в Испании и Португалии
Где так сильно влияние ФСБ РФ
Почти как в Омане.....
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27.05.2024 19:42 Відповісти
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27.05.2024 19:42 Відповісти
Це ж які гроші коштує оте турне дурного..
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27.05.2024 19:45 Відповісти
А в Аргентину він не збирається?
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27.05.2024 19:46 Відповісти
Говорять що Хітлер там сховався .
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27.05.2024 20:39 Відповісти
Блазень" метається у пошуках місця де він може сховаться коли його почнуть "брать за сраку"!
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27.05.2024 19:53 Відповісти
Гадаю, Ви дещо переоцінюєте Нєтряпку Незламного. Схоже, він істинно вірує, що "його" влада - назавжди.
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27.05.2024 21:57 Відповісти
жопа уже близько....
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28.05.2024 01:01 Відповісти
зільонського возять світами - гроші на вітер!!!
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27.05.2024 20:04 Відповісти
Эй начальник---портвейну привези ,Сандеманн,, и ,,Порту,, с тех мест и много---хороший он там. Другого не дадут, в той стране оружия нету или не их. Тихие тёплые места. А Мадейра так рай земной! Везёт же людям.
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27.05.2024 20:09 Відповісти
Дородний,ти ж з Харкова з 1953 року точно знаєш що є в Іспанії і Португалії зі зброї?А ти в курсі,що Португалія,ну зовсім без зброї і військових можливостей мала таку колонію,як Бразилія-з 96 млн. населення?І це найбільше побережжя Атлантики,куди може США доставляти зброю.І це була б образа для Португалії,якби президент України її не провідав.Вам би всім тільки випорожнитися,але Португалія колись була поневолена Іспанцями,як ми кацапами...
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27.05.2024 21:27 Відповісти
Шо попало пнёш! Причём тут Бразилия, испанский гнёт, может ещё про Васко де Гама скажешь? Есть фото у меня с возле памятника мореходам Португалии что на набережной стоит в Лиссабоне напротив статуи Иисусу Христу на вершине возле моста, от 1975г. И что, я ведь этого не выкладываю, и мелочь это. Смысл туда ехать, лишь бы что молоть! Мой город гибнет, северо-восток области прекратил свой существование. До Харькова осталось 30 км ! За сахарный тростник ещё зачеши. Иди мой бурштын, стране помоги. Подозреваю сидишь давно в ес, просрочку наминаешь. Сиди не вякай. Характерник легендарный.
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28.05.2024 20:32 Відповісти
Знову пропаде з очей на днів п'ять, як минулого разу, "заскочивши проїздом" в Португалію?
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27.05.2024 20:21 Відповісти
А навіщо ?
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27.05.2024 20:38 Відповісти
В Оман с ермаком клоун будет заезжать или пока только свои виллы в Италии проверит?
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27.05.2024 20:43 Відповісти
Или ермаку нужно задание от фсб получить?
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27.05.2024 20:45 Відповісти
Портвейну захотів?
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27.05.2024 20:48 Відповісти
Для мене це кончене ніколи не було Людиною. Я не хотів, щоб президентом був той, хто у трусах на сцені розважав алігархів-кацапів. Почалась війна, треба було єднатись і я терпів. Мені було цікаво до чого він .... впаде. Сьогодні це кончене втратив все: Честь, Порядність, Совість. Обіцяв - виконуй, якщо хочеш бути мужиком. Це кончене не стримав слово ! Воно ніколи не буде Чоловіком.
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27.05.2024 21:52 Відповісти
Страна воюет а этот гуляет с так называемыми официальными визитами. Представьте подобное хотя бы со Сталиным или Гитлером..
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27.05.2024 22:20 Відповісти
Шкодую що свого часу не поїхав до Португалії. Тепер не запросять...
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28.05.2024 00:57 Відповісти
 
 