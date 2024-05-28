Зеленський обговорив підготовку до Саміту миру з іспанськими парламентарями

Володимир Зеленський зустрівся з іспанськими парламентарями - представниками всіх партій Конгресу депутатів та Сенату Генеральних кортесів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі.

Він обгворив з депутатами розвиток співпраці між парламентами країн, а також підготовку до проведення Глобального саміту миру.

"Дуже важливим є якомога ширше представлення всіх континентів, зокрема держав Латинської Америки. Дякую парламенту Іспанії за підтримку України!" - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, напередодні глава держави прибув із офіційним візитом до Іспанії. Там він разом з премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчесом підписав двосторонню безпекову угоду.

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