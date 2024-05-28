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Бельгия (374) помощь (7420) F-16 (517)

Бельгия передаст Украине 30 F-16 к 2028 году, первые истребители поступят до конца этого года, - глава МИД Лахбиб

F-16 для України

Бельгия намерена передать Украине 30 истребителей F-16. Первые самолеты поступят в Украину до конца 2024 года, а поставка всех обещанных истребителей ожидается до 2028 года.

Об этом в эфире RTL заявила министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лахбиб, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, Бельгия передаст Украине тридцать своих истребителей-бомбардировщиков F-16 до 2028 года, а поставка первых самолетов ожидается "до конца этого года".

Министр также отметила, что это обязательство будет официально оформлено в соглашении о гарантиях безопасности, которое сегодня подпишут Украина и Бельгия во время визита президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Владимир Зеленский совершит рабочий визит в Бельгию во вторник 28 мая.

Также читайте: Украина должна была получить F-16 еще два года назад, - американский генерал Дептул

Истребители F-16 для Украины

Посол Дании Оле Эгберг Миккельсен ранее заявил, что первые F-16 Украина получит уже летом.

В Бельгии сообщили, что ускорятся для того, чтобы поставить Украине F-16 уже в 2024 году.

Глава Пентагона Остин заявил в апреле, что первые F-16 начнут прибывать в Украину вместе с обученными пилотами в 2024 году.

Нидерланды начнут отправку F-16 в Украину осенью 2024 года.
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Топ комментарии
+19
це якийсь пісдєс!!!
літо 2022
осінь 2022
новий2023 рік
весна 2023
літо 2023 осінь 2023
кінець 2023
весна 2024
і тепрер, ****, кінець 2024....
а далі 2028!!!!
а чому не 2053????
чи 2028 бо будуть чергові вибори *****???
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28.05.2024 10:07
+16
патужна! 2024 передамо 1 шт., а решту 29 шт. у 2028
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28.05.2024 10:04
+16
Дуже приємний піздець!
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28.05.2024 10:05
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патужна! 2024 передамо 1 шт., а решту 29 шт. у 2028
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28.05.2024 10:04 Ответить
Міністр оборони ФРН вважає, що після 6 років війни з Україною параша ослабне. Тому й розподіляють ресурси.
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28.05.2024 10:11 Ответить
у 2028у вже електрокари будуть літати в небі
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28.05.2024 12:15 Ответить
Дуже приємний піздець!
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28.05.2024 10:05 Ответить
мета стає все ближче і ближче.
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28.05.2024 10:06 Ответить
це якийсь пісдєс!!!
літо 2022
осінь 2022
новий2023 рік
весна 2023
літо 2023 осінь 2023
кінець 2023
весна 2024
і тепрер, ****, кінець 2024....
а далі 2028!!!!
а чому не 2053????
чи 2028 бо будуть чергові вибори *****???
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28.05.2024 10:07 Ответить
К 2053 передадут ракеты к ним
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28.05.2024 10:12 Ответить
Наш ЛІДОР працює дуже потужно,разом з Кулєбою ! Слава Зє гандонам!
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28.05.2024 10:17 Ответить
До 2028 року, а чого не до 2025 наприклад? І чи буде від них сенс у 2028 році? Чи вони там на заході передбачають війну і в 2028?
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28.05.2024 10:10 Ответить
ну так. Бо це буде передвиборчій рік, а як виявилось, військову допомогу Україні дуже ефективно можно використовувати у передвиборчій боротьбі.
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28.05.2024 10:31 Ответить
Бу га га га...пісець...або ішах здохне або падишах дасть дуба..втішили....в Ізраїль постачання ф-35 іде а тут стару рухлядь ф-16 і то шукають любі шляхи щоб не дати....ідіть в сраку сцуки..
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28.05.2024 10:10 Ответить
щоб ви так на пожежників чекали, як передаєте! Фон ******..
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28.05.2024 10:11 Ответить
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28.05.2024 10:12 Ответить
А они еще нам нужны будут в 2028 году?
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28.05.2024 10:13 Ответить
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28.05.2024 10:13 Ответить
*****,як це все тяжко, повільно та муторно. 2028 рік....Якась паралельна реальність 🤦
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28.05.2024 10:14 Ответить
Ось результат дій західних союзників бо кацп не чекає 2028 року а вбиває кожної секунди ...
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28.05.2024 10:15 Ответить
До 2028 року нас зелені з мокшами передушать!

Нам препіздента на президента міняти треба! Капець, як вибори необхідні..а для цього треба мокш відкинути..
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28.05.2024 10:15 Ответить
замкнуте коло.
портніков казвв - війна не закінчиться поки Україну не візьмуть в нато, а нас туда не візьмуть поки війна не закінчиться
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28.05.2024 11:10 Ответить
Тоді нам потрібна військова хунта/комітет порятунку, а не верховна рада з офісом препіздента.

Вони тупо жеруть нахабно бюджет! Зажерливі тварюки, які ані чорта не роблять, живучи на повному держутриманні. Ще й крадуть.
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28.05.2024 12:19 Ответить
ЧЕРГОВЕ НАІПАЛОВО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.АМЕРИКАНО- ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ,ТА НАТІВСЬКИМИ СВІТОВИМИ АФЕРИСТАМИ -після НАІПАЛОВО УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ західними аферистами у змові з рашистами , які 1996 році Україну змусили повірити у те, що світ втомлений страшною світовою війною, і відмовляється вирішувати проблеми силою зброї. Але як показує час це була абсолютна брехня.брехня є і з літаками .та не тільки з ними.БЕЗ БРЕХНІ, "ДРУЗІ " УКРАЇНИ НЕ МОЖУТЬ ПРОЖИТИ І ДНЯ.
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28.05.2024 10:15 Ответить
повертайте назад Ігната!
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28.05.2024 10:16 Ответить
Огогого.. Фірмачі ( якщо лагідно ) дивакають.. В 2028 доведеться Стефанчуку сісти за кермо Ф-16.
.
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28.05.2024 10:17 Ответить
його туди навіть силоміць не запхати, загрубий ))
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28.05.2024 10:22 Ответить
Воно то ТАК. Але у 2028 року струнких вже не буде ( кріпаки до того часу закінчаться. Залишаться лише паничі ). Тому будуть пхати !
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28.05.2024 11:30 Ответить
В 2028 в Бельгії можуть повзти кацапські Т-90.ті..ждіть падлюки..дождетись..
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28.05.2024 10:17 Ответить
ситуація з f16 виявляється ще гірша ніж з леопардами і абрамсами, бо ті хоча б мало і половину в неробочиму стані, але давали, а про f16 лише триндять
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28.05.2024 10:18 Ответить
в 2028 в цих літаках буде вичерпано моторесурс , тоді і віддадуть .
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28.05.2024 10:18 Ответить
до 2028 не куплю жодної бельгійської вафлі, та не вип'ю жодного грама бельгійського пива!
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28.05.2024 10:27 Ответить
І шоколад забули..
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28.05.2024 12:21 Ответить
Сміються над нами, чи що? Чи вони так зеленського ненавидять, що не хочуть давати нам зброю? Ну тоді зеля приведе в Україну кацапів...
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28.05.2024 10:28 Ответить
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28.05.2024 10:29 Ответить
Напоминаю зрадофилам...
Передают самолеты Норвегия, Дания, Нидерланды (65 самолетов всего) и Бельгия (еще 30). У нас сейчас и две эскадрильи ф-16 (24 самолета) нет возможности использовать.
Ни инфраструктуры достаточной нет, ни ангаров, ни техников, ни пилотов столько. Если хотя бы до конца этого года сможем 24 штуки освоить это подвиг будет.
Зачем сейчас больше машин, чтобы их кинжалами фигачили?
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28.05.2024 10:30 Ответить
зелена шобла потужно працює
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28.05.2024 11:12 Ответить
Нагадаю вам що Данія продала уже більішсть літаків Аргентині, на запит штатів...

а в Голандії і Норвегії, ф16 із старішими радарами ефективна дальність в умовах завад 83 км, а це проблема для пілотів після того як у орків появились нові радари на су35 і ракети р37...... санкції рулять

Єдині в кого залишились новіші радари це Бельгія... добра новина що вони передають їх взагалі... але шкода що із затримкою.... Хоча зради тут немає це скоріше повязано коли їм поставлять Ф35
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28.05.2024 12:36 Ответить
Бельгия вообще не собиралась передавать самолеты. Теперь решили дать 30 штук, это хорошая новость.
В 25ом дай бог чтобы три эскадрильи летало нормально, если напряжемся максимум четыре (48 самолетов).
А вот 26-27 год остальные осилим, и дело тут не в скорости передачи, а в способности использовать...
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28.05.2024 10:35 Ответить
Гарні новини, поспішайте.Слава Україні.
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28.05.2024 10:36 Ответить
Надіюсь що хочаб для десятка тих первих ф-16 вже є бетонні укриття, а не як завжди - почнуть яйця чухати, коли вже пізно буде.
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28.05.2024 10:36 Ответить
Ті яйцечухи вже давно могли військові підприємства, території й цехи яких використовуються як магази та склади, повернути оборонці. Там ж тільки обладнання завезти! Цехи підземні, залізниця має свою колію на такі території..
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28.05.2024 12:25 Ответить
З літаками якось не складається
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28.05.2024 10:37 Ответить
Цензор підзайобує вже цією темою. От нахрєне вішати оцю морковку? Як почнуть Ф16 ******* кацапів-тоді і пишіть. Ато "завтра-післязавтра, в кінці місяця-в кінці року".
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28.05.2024 10:37 Ответить
Шоб вам так діти на старість давали...
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28.05.2024 10:39 Ответить
Я так розумію - хочуть після перемоги передати щоб зміцнити наші війська.
Ви плигайте в басейн, тренуйтесь, а як будете готові - ми налляєм туди води.
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28.05.2024 10:42 Ответить
Краще б на писали про таке! Бо з такою допомогою, до 2028року вже і Бельгії може не бути!!!
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28.05.2024 10:42 Ответить
заявила міністр закордонних справ Бельгії Хаджа Лахбіб Джерело:
******
Її звати Хадіджа аль-Хабіб. Вона бельгійська журналістка арабського походження.
Жодного політичного, чи дипломатичного досвіду. Пропозиція стати міністром закордонних справ стала для неї несподіванкою. Цікаво, якби їй запропонували стати хірургом, вона б також погодилася?
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28.05.2024 10:49 Ответить
Дякуємо українській дипломатії за продуктивну роботу.
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28.05.2024 10:51 Ответить
Вище вибачте куя, ніхто не стрибне шановна, ви вже в такому плані "дякували!" владі, та нашім дипломатам, за американську допомогу в 60 лярдів, і що не дали??, - дали!, при всій повазі та подяці ЗСУ, всьому свій час та місце!(, навіщо ви, та вам подібні качаєте ці гойдалкі шановна???, ви самі розумієте для чого??(,
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28.05.2024 11:19 Ответить
Не думаю, що тут б щось інші дипломати рішили... поки Бельгія не отримає Ф35 вони нічого не передадуть...
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28.05.2024 12:39 Ответить
По 7 з половиною штук на рІк! Браво!
Евробюрократи добре працюють черепашими кроками!
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28.05.2024 11:06 Ответить
Взагалі,таке враження,що вони чекають поразки України,щоб нічого не надавати!
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28.05.2024 11:09 Ответить
Це не союзники. Союзники так не чинять. Це стерв'ятники, які чекають, поки гієни завалять бізона, але в процесі бізон вб'є кілька гієн.
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28.05.2024 12:37 Ответить
А ще, здається Англія обіцяли винайти, розробити і віддати Україні лазерні системи ППО, колись.... Але то не точно... Якщо ще хтось про те згадає...
Й..б вашу мать, як дістали вже всі зі своєю геополітикою і війною. Взагалі хтось думає що залишиться від України і хто з людей захоче і буде тут жити до 2028 року.
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28.05.2024 11:27 Ответить
Так це було вже (с)
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28.05.2024 11:46 Ответить
Кажуть, що такого ворогові не побажаєш, але кацапам бажаю таких "союзників" з такою "допомогою"!
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28.05.2024 12:36 Ответить
То було в березні, потім в червні, тепер вже в кінці року. Та чого там, передайте в кінці 21-го століття. Морквину повісили, а веслюки по ТВ кожен вечір розповідають, як ці Ф16 будуть збивати КАБи.
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28.05.2024 14:22 Ответить
Це знущання чи троллінг?
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28.05.2024 14:23 Ответить
 
 