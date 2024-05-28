Бельгия передаст Украине 30 F-16 к 2028 году, первые истребители поступят до конца этого года, - глава МИД Лахбиб
Бельгия намерена передать Украине 30 истребителей F-16. Первые самолеты поступят в Украину до конца 2024 года, а поставка всех обещанных истребителей ожидается до 2028 года.
Об этом в эфире RTL заявила министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лахбиб, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, Бельгия передаст Украине тридцать своих истребителей-бомбардировщиков F-16 до 2028 года, а поставка первых самолетов ожидается "до конца этого года".
Министр также отметила, что это обязательство будет официально оформлено в соглашении о гарантиях безопасности, которое сегодня подпишут Украина и Бельгия во время визита президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Владимир Зеленский совершит рабочий визит в Бельгию во вторник 28 мая.
Истребители F-16 для Украины
Посол Дании Оле Эгберг Миккельсен ранее заявил, что первые F-16 Украина получит уже летом.
В Бельгии сообщили, что ускорятся для того, чтобы поставить Украине F-16 уже в 2024 году.
Глава Пентагона Остин заявил в апреле, что первые F-16 начнут прибывать в Украину вместе с обученными пилотами в 2024 году.
Нидерланды начнут отправку F-16 в Украину осенью 2024 года.
Пожалуйста, подождите...
літо 2022
осінь 2022
новий2023 рік
весна 2023
літо 2023 осінь 2023
кінець 2023
весна 2024
і тепрер, ****, кінець 2024....
а далі 2028!!!!
а чому не 2053????
чи 2028 бо будуть чергові вибори *****???
Нам препіздента на президента міняти треба! Капець, як вибори необхідні..а для цього треба мокш відкинути..
портніков казвв - війна не закінчиться поки Україну не візьмуть в нато, а нас туда не візьмуть поки війна не закінчиться
Вони тупо жеруть нахабно бюджет! Зажерливі тварюки, які ані чорта не роблять, живучи на повному держутриманні. Ще й крадуть.
.
Передают самолеты Норвегия, Дания, Нидерланды (65 самолетов всего) и Бельгия (еще 30). У нас сейчас и две эскадрильи ф-16 (24 самолета) нет возможности использовать.
Ни инфраструктуры достаточной нет, ни ангаров, ни техников, ни пилотов столько. Если хотя бы до конца этого года сможем 24 штуки освоить это подвиг будет.
Зачем сейчас больше машин, чтобы их кинжалами фигачили?
а в Голандії і Норвегії, ф16 із старішими радарами ефективна дальність в умовах завад 83 км, а це проблема для пілотів після того як у орків появились нові радари на су35 і ракети р37...... санкції рулять
Єдині в кого залишились новіші радари це Бельгія... добра новина що вони передають їх взагалі... але шкода що із затримкою.... Хоча зради тут немає це скоріше повязано коли їм поставлять Ф35
В 25ом дай бог чтобы три эскадрильи летало нормально, если напряжемся максимум четыре (48 самолетов).
А вот 26-27 год остальные осилим, и дело тут не в скорости передачи, а в способности использовать...
Ви плигайте в басейн, тренуйтесь, а як будете готові - ми налляєм туди води.
******
Її звати Хадіджа аль-Хабіб. Вона бельгійська журналістка арабського походження.
Жодного політичного, чи дипломатичного досвіду. Пропозиція стати міністром закордонних справ стала для неї несподіванкою. Цікаво, якби їй запропонували стати хірургом, вона б також погодилася?
Евробюрократи добре працюють черепашими кроками!
Й..б вашу мать, як дістали вже всі зі своєю геополітикою і війною. Взагалі хтось думає що залишиться від України і хто з людей захоче і буде тут жити до 2028 року.