УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9274 відвідувача онлайн
Новини
1 646 26
безпека (886) Бельгія (381) Зеленський (22399) Александр Де Кроо (38) F16 F-16 (637)

Україна та Бельгія уклали угоду про гарантії безпеки

Володимир Зеленський і Александр де Кроо підписали безпекову угоду

Сьогодні, 28 травня 2024 року, у Брюсселі президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Зобов'язання Бельгії

Як зазначається, Бельгія виділить Україні на військову допомогу щонайменше 977 млн євро цього року. Таке зобов’язання, а також готовність надавати підтримку нашій країні протягом десятирічного терміну дії угоди закріплені в цьому документі.

Також читайте: Зеленський відвідає Бельгію та підпише безпекову угоду в Брюсселі, - ЗМІ

30 F-16 для України

За даними Офісу Президента, уперше в такій безпековій угоді вказана конкретна кількість військових літаків, які нададуть Україні, - 30 F-16 до 2028 року. При цьому перші винищувачі мають бути передані вже цьогоріч.

"Бельгія гарантує, що надаватиме своєчасну безпекову допомогу, сучасну військову техніку та озброєння з урахуванням потреб України у сфері військово-повітряних сил та протиповітряної оборони, морської безпеки, розмінування та в межах коаліції з питань боєприпасів і сприятиме проведенню військових тренувань", - йдеться у повідомленні.

Співпраця в оборонній промисловості

Окремі блоки документа присвячені двосторонній співпраці в оборонній промисловості, підтримці Української формули миру, посиленню санкцій, відшкодуванню збитків, притягненню агресора до відповідальності, використанню на потреби України конфіскованих російських активів та допомозі в економічному відновленні й відбудові. Поглиблюватиметься співпраця у сферах розвідки, кібербезпеки та протидії дезінформації.

Також читайте: Безпекова угода з Іспанією: Україна отримає 1 мільярд євро військової допомоги на цей рік

В угоді Бельгія чітко підтверджує підтримку майбутнього членства України в ЄС і НАТО.

З якими країнами Україна вже підписала безпекові угоди?

Бельгія - 11-та країна, з якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду на виконання положень Спільної декларації G7, ухваленої у Вільнюсі 12 липня торік. Загалом до декларації вже приєдналися 32 держави. До цього Україна підписала двосторонні угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією та Іспанією.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Бельгія передасть Україні 30 F-16 до 2028 року, перші винищувачі надійдуть до кінця цього року.

Винищувачі F-16 для України

Посол Данії Оле Егберг Міккельсен раніше заявив, що перші F-16 Україна отримає вже влітку.

У Бельгії повідомили, що прискоряться для того, щоб поставити Україні F-16 уже у 2024 році.

Глава Пентагону Остін заявив у квітні, що перші F-16 почнуть прибувати в Україну разом із навченими пілотами у 2024 році.

Нідерланди розпочнуть відправку F-16 в Україну восени 2024 року.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
Самі гарантії безпеки, наскільки я зрозумів, являють собою приблизно таке - "якщо бандити знову будуть до вас ломитися до будинку, то телефонуйте, ми дамо вам 10% знижки на бейсбольні біти і 5% на відвідування травматолога"
показати весь коментар
28.05.2024 11:24
+7
Будапештські граблі нічому не вчать
показати весь коментар
28.05.2024 11:28
+4
Кацап 3 тис. бомб на міс. кидає, 4 млн. снарядив робить,
а цей їздить "фількіни грамоти підписує.
показати весь коментар
28.05.2024 11:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бельгія хоче надіслати 30 літаків ф16. Це новина з Tagesschau.
показати весь коментар
28.05.2024 11:21 Відповісти
"Україна зможе використати передані Бельгією винищувачі F-16 та іншу зброю лише на своїй території, - прем'єр-міністр Олександр де Кроо".
показати весь коментар
28.05.2024 12:53 Відповісти
Самі гарантії безпеки, наскільки я зрозумів, являють собою приблизно таке - "якщо бандити знову будуть до вас ломитися до будинку, то телефонуйте, ми дамо вам 10% знижки на бейсбольні біти і 5% на відвідування травматолога"
показати весь коментар
28.05.2024 11:24 Відповісти
До 28 року? Наверно шось знають.
ЗМi пишуть шо далекобiйникiв, якi кидають своī машини за кордоном i не повертаються в Украīну хочуть прiрiвняти до викрадачiв i вносить до бази даних iнтерпол, шо б вони в майбутьньому не могли знайти роботу за кордоном./В. Балiн/.
показати весь коментар
28.05.2024 11:37 Відповісти
Кража-таємне заволодіння майном. Це із карного кодексу
показати весь коментар
28.05.2024 11:46 Відповісти
Угода вважається укладеною після її ратифікацією з нашою сторони - Верховною Радою з іншої сторони - як вимагає їх законодавство.

Всі ці угоди ведуть до відмлви від НАТО , що було оговорено в Стамбулі 2022 року.
показати весь коментар
28.05.2024 11:25 Відповісти
Цікаво що дають ці угоди на практиці?

Зараз країни ЄС та США дають допомогу з доброї волі я так розумію. Біженці не рахуються тут - для цього застосовують вже готові закони ЄС і інших країн.

Чи означає підписання цих угод обов'язок країн підписантів одразу без бюрократичних затримок допомагати у військовому сенсі Україні в майбутньому?
показати весь коментар
28.05.2024 11:26 Відповісти
Будапештські граблі нічому не вчать
показати весь коментар
28.05.2024 11:28 Відповісти
В НАТО брати не хочуть. Це було зрозуміло вже давно. Тільки даремно голову морочили народові в цій свистопляні про НАТО. Може ці гарантії щось дадуть. Поки що нам ніхто й нічого розумного не запропонував і не запропонує.
показати весь коментар
28.05.2024 11:30 Відповісти
Нічого ці гарантії взагалі не дають. Гірше, ніж Будапешт.
показати весь коментар
28.05.2024 12:22 Відповісти
Запропонуйте свій варіант?
показати весь коментар
28.05.2024 12:33 Відповісти
Не займатися піарною хернею для дрочби на рейтінг Лідора, а свій впк запустити для початку. Роки 2 тому.
показати весь коментар
28.05.2024 12:42 Відповісти
Приголомшливий варіант розсмішив до сліз.😁
показати весь коментар
28.05.2024 12:47 Відповісти
Це не гарантії.

Зеленський думає, що використовуючи інколи це формулювання, він в черговий раз всіх наї%%%в.
показати весь коментар
28.05.2024 14:37 Відповісти
Покажіть, що там напідрисував від імені народу України цей прострочений
показати весь коментар
28.05.2024 11:43 Відповісти
Кацап 3 тис. бомб на міс. кидає, 4 млн. снарядив робить,
а цей їздить "фількіни грамоти підписує.
показати весь коментар
28.05.2024 11:45 Відповісти
Це вже буде у нас ще й гарант безпеки.. Бо з гарантом Конституції щось не склалося. Бо який може бути Гарант Конституції України, яка "на паузі", а тому його повноваження апріорі також повинні бути на паузі, бо якщо ТЗ не їде, тоді немає толку від водія за кермом, тобто "причинно- наслідковий зв'язок"...
показати весь коментар
28.05.2024 11:46 Відповісти
Парад ЗЕленого фуфла продовжується...
показати весь коментар
28.05.2024 11:55 Відповісти
Все, тепер війна зупиниться і буде безпека! Кому треба цей лохотрон?! Ви просрали свою безпеку віддавши кацапам третій ядерний арсенал в світі.
показати весь коментар
28.05.2024 12:02 Відповісти
Я щось там не побачив ні гарантій, ні безпеки... 🤔

Гроші на цей рік, що прописані в цій угоді, вже виділені парламентом і затверджені бюджетом. Згадка про них в цьому документі - лише констатація факту. Про літаки було заявлено вже давно. Тобто це також лише констатація факту. Блок про санкції і т.п. - підтвердження позиції про підтримку цих рішень в європарламенті.
Все решта - наміри щось робити в майбутньому, ІМХО.

Ну і, як на мене, наступник Де Кроо може потім сказати "він підписував, то хай він і виконує", бо цей папірець не буде ратифікований парламентами країн-підписантів (адже не потребує цього).

Зате тепер, після заяв Зеленського в стилі "чому над Ізраелем літаки НАТО збивали ракети, а над Україною не хочуть", якійсь мосєйчучці треба поставити питання: а тепер, після підписання цих *безпекових угод*, літаки НАТО будуть збивати повітряні цілі ворога над територією України? Якщо ні, то чому?"
Але це мої фантазії, що з цією реальністю не дуже й перетинаються...
показати весь коментар
28.05.2024 12:10 Відповісти
До п****ды все ети гарантии. Уже сколько гарантий было которыми вытерли жопу. Даже США несмотря на подписанные гарантии с Израилем, запретила ему уничтожать ХАМАС.
показати весь коментар
28.05.2024 12:25 Відповісти
Вместо всех ваших гарантий на свете дайте мне лучше одну ядреную бомбу. А в етих гарантиях мало того что никто ничего не гарантирует, так сейчас любой договор в етом мире вообще ничего не значит, а особенно если к власти в какой то стране придет Орбан или Трамп то любая бумажка превращается в какашку.
показати весь коментар
28.05.2024 12:31 Відповісти
Для гарантій безпеки достатньо було 1000 громів. Тільки нашу ракетну програму один гундосий фрік закатав під асфальт.
показати весь коментар
28.05.2024 12:44 Відповісти
Все що робить ЗЕлена хрипато-хуцпата курва суцільний фейк та імітація. Які нах... "гарантії безпеки"??? Це туалетні папірці, які всі ********** навіть не читаючи, бо вони навіть гівна не варті, бо нікого ні до чого не зобов"язують. Все це пил в очі "мудрому лохторату зе-лідора", а головна ціль - відволікти увагу від того, що політичне керівництво нічого не робить, щоб рухати Україну в НАТО, жодних конкретних вчинків на офіційному рівні, лише пустопорожнє балабольство у відосиках про те, що мовлял "нас в НАТО нє ждут". Бо це брехня, на нас в НАТО чекають, але без промосковських крадійкуватих щурів при владі, які з 2019 роблять все, щоб виконати головну умову кремля - зробити все щоб Україна не стала членом НАТО, чи хоча б не отримала ПДЧ щодо членства. Поки філіал кремлівського КВН керує країною, нам не світить ані НАТО, ані ЄС, ані незалежна демократична українська держава, яку 5 колона з ОПи нищить з середини, як той шашіль дерево.
показати весь коментар
28.05.2024 12:52 Відповісти
Хрипатий огризок вже ніхто.....
показати весь коментар
28.05.2024 14:03 Відповісти
 
 