Безпекова угода з Іспанією: Україна отримає 1 мільярд євро військової допомоги на цей рік

Президент Володимир Зеленський під час візиту в Іспанію підписав угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Іспанією. Зеленський також повідомив деталі домовленостей про військову допомогу, зафіксовані даною угодою.

Про це Зеленський оголосив на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, передає Європейська правда.

Зеленський назвав підписану з Іспанією угоду "вагомим стратегічним документом".

"На цей рік ми зафіксували 1 млрд євро військової допомоги, і на період до 2027 року – 5 млрд євро для України від Іспанії через Європейський фонд миру", – сказав Зеленський.

Він також подякував за рішення Іспанії щодо додаткових снарядів та бронетехніки.

Раніше про надання військової допомоги для України оголосили Швеція та Данія.

Так, уряд Швеції погодив програму додаткової трирічної військової підтримки України на загальну суму 75 млрд крон ($7,01 млрд).

Данія своєю чергою анонсувала великий пакет військової допомоги для України на 750 млн євро.