Данія оголосила про великий пакет військової допомоги для України на 750 мільйонів євро

Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен 16 травня оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 750 млн євро. Допомога буде направлена на зміцнення української протиповітряної оборони та артилерії.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Данії, передає Інтерфакс-Україна.

"Радий оголосити про новий пакет військової підтримки України на суму 750 млн євро, спрямований на зміцнення її протиповітряної оборони та артилерії" – заявив Расмуссен.

Він додав, що Данія також вивчає можливості для інвестицій в українську оборонну промисловість.

Допомога Данії Україні

Раніше повідомлялося, що Данія та Канада погодилися профінансувати виробництво зброї українською оборонною промисловістю.

У квітні уряд Данії оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні на суму майже 300 млн євро. Кошти спрямують, серед іншого, на закупівлю боєприпасів, безпілотників і виробництво ракетних компонентів.

До того стало відомо, що Данія виділить $43 млн на розвиток бізнесу данських компаній в Україні.

Окрім того, уряд Данії на початку травня анонсував виділення Україні 250 млн данських крон (33,5 млн євро) на термінові базові потреби найвразливіших груп населення.

У рамках цього пакету надається базова надзвичайна допомога у вигляді продовольства, медикаментів, води та житла для українців у найбільш постраждалих від війни районах.