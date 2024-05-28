РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11923 посетителя онлайн
Новости
1 646 26
безопасность (1058) Бельгия (374) Зеленский (19024) Александр Де Кроо (25) F-16 (517)

Украина и Бельгия заключили соглашение о гарантиях безопасности

Володимир Зеленський і Александр де Кроо підписали безпекову угоду

Сегодня, 28 мая 2024 года, в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Обязательства Бельгии

Как отмечается, Бельгия выделит Украине на военную помощь не менее 977 млн евро в этом году. Такое обязательство, а также готовность оказывать поддержку нашей стране в течение десятилетнего срока действия соглашения закреплены в этом документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский посетит Бельгию и подпишет соглашение о безопасности в Брюсселе, - СМИ

30 F-16 для Украины

По данным Офиса Президента, впервые в таком соглашении по безопасности указано конкретное количество военных самолетов, которые предоставят Украине, - 30 F-16 до 2028 года. При этом первые истребители должны быть переданы уже в этом году.

"Бельгия гарантирует, что будет предоставлять своевременную помощь по безопасности, современную военную технику и вооружение с учетом потребностей Украины в сфере военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, морской безопасности, разминирования и в рамках коалиции по вопросам боеприпасов и будет способствовать проведению военных тренировок", - говорится в сообщении.

Сотрудничество в оборонной промышленности

Отдельные блоки документа посвящены двустороннему сотрудничеству в оборонной промышленности, поддержке Украинской формулы мира, усилению санкций, возмещению убытков, привлечению агрессора к ответственности, использованию на нужды Украины конфискованных российских активов и помощи в экономическом восстановлении и реконструкции. Будет углубляться сотрудничество в сферах разведки, кибербезопасности и противодействия дезинформации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Испания подписали соглашение о гарантиях безопасности

В соглашении Бельгия четко подтверждает поддержку будущего членства Украины в ЕС и НАТО.

С какими странами Украина уже подписала соглашения по безопасности?

Бельгия - 11-я страна, с которой Украина заключила двустороннее соглашение по безопасности во исполнение положений Совместной декларации G7, принятой в Вильнюсе 12 июля прошлого года. Всего к декларации уже присоединились 32 государства. До этого Украина подписала двусторонние соглашения с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией и Испанией.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Бельгия передаст Украине 30 F-16 до 2028 года, первые истребители поступят до конца этого года.

Истребители F-16 для Украины

Посол Дании Оле Эгберг Миккельсен ранее заявил, что первые F-16 Украина получит уже летом.

В Бельгии сообщили, что ускорятся для того, чтобы поставить Украине F-16 уже в 2024 году.

Глава Пентагона Остин заявил в апреле, что первые F-16 начнут прибывать в Украину вместе с обученными пилотами в 2024 году.

Нидерланды начнут отправку F-16 в Украину осенью 2024 года.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
Самі гарантії безпеки, наскільки я зрозумів, являють собою приблизно таке - "якщо бандити знову будуть до вас ломитися до будинку, то телефонуйте, ми дамо вам 10% знижки на бейсбольні біти і 5% на відвідування травматолога"
показать весь комментарий
28.05.2024 11:24
+7
Будапештські граблі нічому не вчать
показать весь комментарий
28.05.2024 11:28
+4
Кацап 3 тис. бомб на міс. кидає, 4 млн. снарядив робить,
а цей їздить "фількіни грамоти підписує.
показать весь комментарий
28.05.2024 11:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бельгія хоче надіслати 30 літаків ф16. Це новина з Tagesschau.
показать весь комментарий
28.05.2024 11:21 Ответить
"Україна зможе використати передані Бельгією винищувачі F-16 та іншу зброю лише на своїй території, - прем'єр-міністр Олександр де Кроо".
показать весь комментарий
28.05.2024 12:53 Ответить
Самі гарантії безпеки, наскільки я зрозумів, являють собою приблизно таке - "якщо бандити знову будуть до вас ломитися до будинку, то телефонуйте, ми дамо вам 10% знижки на бейсбольні біти і 5% на відвідування травматолога"
показать весь комментарий
28.05.2024 11:24 Ответить
До 28 року? Наверно шось знають.
ЗМi пишуть шо далекобiйникiв, якi кидають своī машини за кордоном i не повертаються в Украīну хочуть прiрiвняти до викрадачiв i вносить до бази даних iнтерпол, шо б вони в майбутьньому не могли знайти роботу за кордоном./В. Балiн/.
показать весь комментарий
28.05.2024 11:37 Ответить
Кража-таємне заволодіння майном. Це із карного кодексу
показать весь комментарий
28.05.2024 11:46 Ответить
Угода вважається укладеною після її ратифікацією з нашою сторони - Верховною Радою з іншої сторони - як вимагає їх законодавство.

Всі ці угоди ведуть до відмлви від НАТО , що було оговорено в Стамбулі 2022 року.
показать весь комментарий
28.05.2024 11:25 Ответить
Цікаво що дають ці угоди на практиці?

Зараз країни ЄС та США дають допомогу з доброї волі я так розумію. Біженці не рахуються тут - для цього застосовують вже готові закони ЄС і інших країн.

Чи означає підписання цих угод обов'язок країн підписантів одразу без бюрократичних затримок допомагати у військовому сенсі Україні в майбутньому?
показать весь комментарий
28.05.2024 11:26 Ответить
Будапештські граблі нічому не вчать
показать весь комментарий
28.05.2024 11:28 Ответить
В НАТО брати не хочуть. Це було зрозуміло вже давно. Тільки даремно голову морочили народові в цій свистопляні про НАТО. Може ці гарантії щось дадуть. Поки що нам ніхто й нічого розумного не запропонував і не запропонує.
показать весь комментарий
28.05.2024 11:30 Ответить
Нічого ці гарантії взагалі не дають. Гірше, ніж Будапешт.
показать весь комментарий
28.05.2024 12:22 Ответить
Запропонуйте свій варіант?
показать весь комментарий
28.05.2024 12:33 Ответить
Не займатися піарною хернею для дрочби на рейтінг Лідора, а свій впк запустити для початку. Роки 2 тому.
показать весь комментарий
28.05.2024 12:42 Ответить
Приголомшливий варіант розсмішив до сліз.😁
показать весь комментарий
28.05.2024 12:47 Ответить
Це не гарантії.

Зеленський думає, що використовуючи інколи це формулювання, він в черговий раз всіх наї%%%в.
показать весь комментарий
28.05.2024 14:37 Ответить
Покажіть, що там напідрисував від імені народу України цей прострочений
показать весь комментарий
28.05.2024 11:43 Ответить
Кацап 3 тис. бомб на міс. кидає, 4 млн. снарядив робить,
а цей їздить "фількіни грамоти підписує.
показать весь комментарий
28.05.2024 11:45 Ответить
Це вже буде у нас ще й гарант безпеки.. Бо з гарантом Конституції щось не склалося. Бо який може бути Гарант Конституції України, яка "на паузі", а тому його повноваження апріорі також повинні бути на паузі, бо якщо ТЗ не їде, тоді немає толку від водія за кермом, тобто "причинно- наслідковий зв'язок"...
показать весь комментарий
28.05.2024 11:46 Ответить
Парад ЗЕленого фуфла продовжується...
показать весь комментарий
28.05.2024 11:55 Ответить
Все, тепер війна зупиниться і буде безпека! Кому треба цей лохотрон?! Ви просрали свою безпеку віддавши кацапам третій ядерний арсенал в світі.
показать весь комментарий
28.05.2024 12:02 Ответить
Я щось там не побачив ні гарантій, ні безпеки... 🤔

Гроші на цей рік, що прописані в цій угоді, вже виділені парламентом і затверджені бюджетом. Згадка про них в цьому документі - лише констатація факту. Про літаки було заявлено вже давно. Тобто це також лише констатація факту. Блок про санкції і т.п. - підтвердження позиції про підтримку цих рішень в європарламенті.
Все решта - наміри щось робити в майбутньому, ІМХО.

Ну і, як на мене, наступник Де Кроо може потім сказати "він підписував, то хай він і виконує", бо цей папірець не буде ратифікований парламентами країн-підписантів (адже не потребує цього).

Зате тепер, після заяв Зеленського в стилі "чому над Ізраелем літаки НАТО збивали ракети, а над Україною не хочуть", якійсь мосєйчучці треба поставити питання: а тепер, після підписання цих *безпекових угод*, літаки НАТО будуть збивати повітряні цілі ворога над територією України? Якщо ні, то чому?"
Але це мої фантазії, що з цією реальністю не дуже й перетинаються...
показать весь комментарий
28.05.2024 12:10 Ответить
До п****ды все ети гарантии. Уже сколько гарантий было которыми вытерли жопу. Даже США несмотря на подписанные гарантии с Израилем, запретила ему уничтожать ХАМАС.
показать весь комментарий
28.05.2024 12:25 Ответить
Вместо всех ваших гарантий на свете дайте мне лучше одну ядреную бомбу. А в етих гарантиях мало того что никто ничего не гарантирует, так сейчас любой договор в етом мире вообще ничего не значит, а особенно если к власти в какой то стране придет Орбан или Трамп то любая бумажка превращается в какашку.
показать весь комментарий
28.05.2024 12:31 Ответить
Для гарантій безпеки достатньо було 1000 громів. Тільки нашу ракетну програму один гундосий фрік закатав під асфальт.
показать весь комментарий
28.05.2024 12:44 Ответить
Все що робить ЗЕлена хрипато-хуцпата курва суцільний фейк та імітація. Які нах... "гарантії безпеки"??? Це туалетні папірці, які всі ********** навіть не читаючи, бо вони навіть гівна не варті, бо нікого ні до чого не зобов"язують. Все це пил в очі "мудрому лохторату зе-лідора", а головна ціль - відволікти увагу від того, що політичне керівництво нічого не робить, щоб рухати Україну в НАТО, жодних конкретних вчинків на офіційному рівні, лише пустопорожнє балабольство у відосиках про те, що мовлял "нас в НАТО нє ждут". Бо це брехня, на нас в НАТО чекають, але без промосковських крадійкуватих щурів при владі, які з 2019 роблять все, щоб виконати головну умову кремля - зробити все щоб Україна не стала членом НАТО, чи хоча б не отримала ПДЧ щодо членства. Поки філіал кремлівського КВН керує країною, нам не світить ані НАТО, ані ЄС, ані незалежна демократична українська держава, яку 5 колона з ОПи нищить з середини, як той шашіль дерево.
показать весь комментарий
28.05.2024 12:52 Ответить
Хрипатий огризок вже ніхто.....
показать весь комментарий
28.05.2024 14:03 Ответить
 
 