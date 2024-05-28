Украина и Бельгия заключили соглашение о гарантиях безопасности
Сегодня, 28 мая 2024 года, в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.
Обязательства Бельгии
Как отмечается, Бельгия выделит Украине на военную помощь не менее 977 млн евро в этом году. Такое обязательство, а также готовность оказывать поддержку нашей стране в течение десятилетнего срока действия соглашения закреплены в этом документе.
30 F-16 для Украины
По данным Офиса Президента, впервые в таком соглашении по безопасности указано конкретное количество военных самолетов, которые предоставят Украине, - 30 F-16 до 2028 года. При этом первые истребители должны быть переданы уже в этом году.
"Бельгия гарантирует, что будет предоставлять своевременную помощь по безопасности, современную военную технику и вооружение с учетом потребностей Украины в сфере военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, морской безопасности, разминирования и в рамках коалиции по вопросам боеприпасов и будет способствовать проведению военных тренировок", - говорится в сообщении.
Сотрудничество в оборонной промышленности
Отдельные блоки документа посвящены двустороннему сотрудничеству в оборонной промышленности, поддержке Украинской формулы мира, усилению санкций, возмещению убытков, привлечению агрессора к ответственности, использованию на нужды Украины конфискованных российских активов и помощи в экономическом восстановлении и реконструкции. Будет углубляться сотрудничество в сферах разведки, кибербезопасности и противодействия дезинформации.
В соглашении Бельгия четко подтверждает поддержку будущего членства Украины в ЕС и НАТО.
С какими странами Украина уже подписала соглашения по безопасности?
Бельгия - 11-я страна, с которой Украина заключила двустороннее соглашение по безопасности во исполнение положений Совместной декларации G7, принятой в Вильнюсе 12 июля прошлого года. Всего к декларации уже присоединились 32 государства. До этого Украина подписала двусторонние соглашения с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией и Испанией.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Бельгия передаст Украине 30 F-16 до 2028 года, первые истребители поступят до конца этого года.
Истребители F-16 для Украины
Посол Дании Оле Эгберг Миккельсен ранее заявил, что первые F-16 Украина получит уже летом.
В Бельгии сообщили, что ускорятся для того, чтобы поставить Украине F-16 уже в 2024 году.
Глава Пентагона Остин заявил в апреле, что первые F-16 начнут прибывать в Украину вместе с обученными пилотами в 2024 году.
Нидерланды начнут отправку F-16 в Украину осенью 2024 года.
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ЗМi пишуть шо далекобiйникiв, якi кидають своī машини за кордоном i не повертаються в Украīну хочуть прiрiвняти до викрадачiв i вносить до бази даних iнтерпол, шо б вони в майбутьньому не могли знайти роботу за кордоном./В. Балiн/.
Всі ці угоди ведуть до відмлви від НАТО , що було оговорено в Стамбулі 2022 року.
Зараз країни ЄС та США дають допомогу з доброї волі я так розумію. Біженці не рахуються тут - для цього застосовують вже готові закони ЄС і інших країн.
Чи означає підписання цих угод обов'язок країн підписантів одразу без бюрократичних затримок допомагати у військовому сенсі Україні в майбутньому?
Зеленський думає, що використовуючи інколи це формулювання, він в черговий раз всіх наї%%%в.
а цей їздить "фількіни грамоти підписує.
Гроші на цей рік, що прописані в цій угоді, вже виділені парламентом і затверджені бюджетом. Згадка про них в цьому документі - лише констатація факту. Про літаки було заявлено вже давно. Тобто це також лише констатація факту. Блок про санкції і т.п. - підтвердження позиції про підтримку цих рішень в європарламенті.
Все решта - наміри щось робити в майбутньому, ІМХО.
Ну і, як на мене, наступник Де Кроо може потім сказати "він підписував, то хай він і виконує", бо цей папірець не буде ратифікований парламентами країн-підписантів (адже не потребує цього).
Зате тепер, після заяв Зеленського в стилі "чому над Ізраелем літаки НАТО збивали ракети, а над Україною не хочуть", якійсь мосєйчучці треба поставити питання: а тепер, після підписання цих *безпекових угод*, літаки НАТО будуть збивати повітряні цілі ворога над територією України? Якщо ні, то чому?"
Але це мої фантазії, що з цією реальністю не дуже й перетинаються...