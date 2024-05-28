Украина сможет использовать F-16 и другое оружие, переданное Бельгией, только на своей территории, - премьер де Кроо
Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что 30 истребителей F-16, которые его страна передаст Украине, можно будет использовать только на украинской территории. Это касается и другого вооружения, предусмотренного соглашением по безопасности.
Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Де Кроо, условия использования предоставленного оружия четко прописаны в подписанном соглашении по безопасности между Бельгией и Украиной.
"Все, что входит в наше соглашение, украинские Вооруженные силы могут использовать на украинской территории", - подчеркнул премьер Бельгии.
Ранее сообщалось, что Бельгия намерена передать Украине 30 истребителей F-16. Первые самолеты поступят в Украину до конца 2024 года, а поставка всех обещанных истребителей ожидается до 2028 года.
Пожалуйста, подождите...
Захід зніяковіє, у ***** спрацює хватальний рефлекс. Миттєво.
Тому що гєбня і на подібний перебіг подій має малєнькую сєрую папочку і "вєчно лєгітімного" в ростові на поготові.
Так що - ні.
я, сподіваюсь, що західні політики обізнані та професійні за мене. але, навіть я бачу, що західна цивілізація, що живе на демократичних цінностях вперлася!
зараз сьогодні, ці цінності атакують зі всіх сторін, диктаторські режими.
як що, капітулює україна, захід рухне, як до цього всі великі імперії. світом опанує азіати, африканці, араби, хаос та безправ'я.
і ціна цього питання, зброя для україни! скільки б вона не коштувала, це набагато дешевше, тих наслідків, що чекають на захід!
коливан (стефанчук) сказав, хто ставить під сумнів легітимність зе!поца, то ворог народу.
всьо! тупік!
опозиція мовчить, бо в договорняках. народ зашуганий мобілізацією, та мєнтовським свавіллям, захід сцикує кацапа з ядерною єлдою, та скажену панду, що от от розв'яже азіатську війну.
Вот смотрі, єсть два стула...
У Заходу вибір: або в такому разі повністю припинити підтримку літаків, або вперто казати, що немає переконливих доказів використання цих літаків для ударів по території росії.
Ф-16 в рашку літати не будуть - воно нам не потрібно, принаймі, поки.
і натискати кнопку "пуск ракети" будуть теж в Україні, а куда вона поцілить, то вже до виробника
то чого ж ви до партнерів присікались ?
Але спробуйте під час бійки розрахувати силу удару так, щоб не заподіяти противнику серйозної шкоди?"
Стаття 36 https://ips.ligazakon.net/document/view/T012341?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress01&_ga=2.201701969.1594006059.1716893299-1673139691.1716893299#_gl=1*mgjzlo*_gcl_au*OTgwMzc1MzMuMTcxNjg5MzI5Nw.. Кримінального кодексу України (КК)
При необхідній обороні допускається заподіяння шкоди нападаючому, якої достатньо в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання. При цьому не можна допускати перевищення меж необхідної оборони.
Зеленський робить подання на приєднання Кубанського повіту і Білгородського повіту до України, анексування московією визнається незаконним - все це наша територія ****** сатанистів !
но я нго Вам не дам....
Ну от хтось ****** по бєлгороду, під'їзд будинку склався. раша волає як ненормальна, а ліві європейці мальчіков в трусіках оплакують. Вони ж понесли іграшки до посольств після крокуса. Ті ж гейропейці і співчуття ірану висловили. Шиза демократію і ковбасить і штирить мама не горюй.
Один в іншого стріляє,а іншому не можна,бо в нього пістолет чужий!
Чушь собачья!