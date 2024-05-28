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Новости Война
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Бельгия (374) Александр Де Кроо (25) F-16 (517)

Украина сможет использовать F-16 и другое оружие, переданное Бельгией, только на своей территории, - премьер де Кроо

Винищувачі F-16

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что 30 истребителей F-16, которые его страна передаст Украине, можно будет использовать только на украинской территории. Это касается и другого вооружения, предусмотренного соглашением по безопасности.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Де Кроо, условия использования предоставленного оружия четко прописаны в подписанном соглашении по безопасности между Бельгией и Украиной.

"Все, что входит в наше соглашение, украинские Вооруженные силы могут использовать на украинской территории", - подчеркнул премьер Бельгии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина должна была получить F-16 еще два года назад, - американский генерал Дептул

Ранее сообщалось, что Бельгия намерена передать Украине 30 истребителей F-16. Первые самолеты поступят в Украину до конца 2024 года, а поставка всех обещанных истребителей ожидается до 2028 года.
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Топ комментарии
+10
Нє ну ф-16 і не буде залітати на територію рашки,тільки його ракети.Про ракети нічого не сказано!
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28.05.2024 13:23
+7
І як будуть визначати, якою країною переданий конкретний літак, котрий буде нищити аеродром в Соплєслєйці та інші місця випасу какцапів? )))
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28.05.2024 13:14
+7
та хай не хвилюються:
Ф-16 в рашку літати не будуть - воно нам не потрібно, принаймі, поки.
і натискати кнопку "пуск ракети" будуть теж в Україні, а куда вона поцілить, то вже до виробника
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28.05.2024 13:30
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В спам, тупий цапе, надто нахабно світишся триколором )))
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28.05.2024 13:18 Ответить
чудовий психологічний хід! при такому розкладі, поки захід та ***** замерли б в "просрації", можно було б не погано параші вломити тим, що вже надано. але для цього потрібна була б проукраїнська влада та таке ж керівництво ЗСУ. а потім сказали б в традиціях ***** -" та ладно, ми передумали" ))
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28.05.2024 13:24 Ответить
захід та ***** замерли б в "просрації"
Захід зніяковіє, у ***** спрацює хватальний рефлекс. Миттєво.
Тому що гєбня і на подібний перебіг подій має малєнькую сєрую папочку і "вєчно лєгітімного" в ростові на поготові.
Так що - ні.
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28.05.2024 13:27 Ответить
таки да! такий метод завжди чудово працює. поки оговтуються, а оговтуватись точно будуть - це чисто виграний час для того хто його застосовує. звичайно, це грубий абрис процессу але такі речі сьогодні часто-густо застосовуються в житті.
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28.05.2024 13:33 Ответить
Ніс би ти муйню на дебільно-зелених сайтах разом із своїм коханим цапським Кохом )))
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28.05.2024 13:16 Ответить
Не повторюйте через раз цей опус латентного прихвостня ***** коха!
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28.05.2024 13:17 Ответить
якийсь тупий і дуже примітивний вкид.
я, сподіваюсь, що західні політики обізнані та професійні за мене. але, навіть я бачу, що західна цивілізація, що живе на демократичних цінностях вперлася!
зараз сьогодні, ці цінності атакують зі всіх сторін, диктаторські режими.
як що, капітулює україна, захід рухне, як до цього всі великі імперії. світом опанує азіати, африканці, араби, хаос та безправ'я.
і ціна цього питання, зброя для україни! скільки б вона не коштувала, це набагато дешевше, тих наслідків, що чекають на захід!
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28.05.2024 13:24 Ответить
Про це лише всі говорять, але ані реальних дієвих санкцій проти РФ, ані того об'єму і типів зброї, яка би нам дала якісну перевагу на полі бою і дозволила нам перемогти, ми не маємо... ми маємо лише напів пусті обіцянки... і констатуємо щоденне наше убивство та руйнування країни...
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28.05.2024 13:30 Ответить
зе!пересідент сказав. що його п'ять років, ще не закінчились!
коливан (стефанчук) сказав, хто ставить під сумнів легітимність зе!поца, то ворог народу.
всьо! тупік!
опозиція мовчить, бо в договорняках. народ зашуганий мобілізацією, та мєнтовським свавіллям, захід сцикує кацапа з ядерною єлдою, та скажену панду, що от от розв'яже азіатську війну.
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28.05.2024 13:36 Ответить
Тільки іграшковими ракетами і не злітаючи з аеродромів щоб запобігти ескаляції.
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28.05.2024 16:11 Ответить
І як будуть визначати, якою країною переданий конкретний літак, котрий буде нищити аеродром в Соплєслєйці та інші місця випасу какцапів? )))
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28.05.2024 13:14 Ответить
Ніяк, виробник F16 США, як і більшості *********** для нього. Потрібен дозвіл США.
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28.05.2024 13:17 Ответить
На бортах напишут "Магура-16" сделано в Броварах
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28.05.2024 13:17 Ответить
Вот смотрі, єсть два стула...
У Заходу вибір: або в такому разі повністю припинити підтримку літаків, або вперто казати, що немає переконливих доказів використання цих літаків для ударів по території росії.
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28.05.2024 13:18 Ответить
А їм байдуже. Вони поставили перед фактом. Якщо щось буде і якось не так, зброю більше не дадуть.
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28.05.2024 13:19 Ответить
та хай не хвилюються:
Ф-16 в рашку літати не будуть - воно нам не потрібно, принаймі, поки.
і натискати кнопку "пуск ракети" будуть теж в Україні, а куда вона поцілить, то вже до виробника
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28.05.2024 13:30 Ответить
на бельгійські F-16 треба ставити ракети інщих країн
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28.05.2024 15:07 Ответить
Сложно. Федерализация с Белгородской Народной республикой? Или каким финтами еше решать? Конфедерация с Доном и Кубанью?
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28.05.2024 13:16 Ответить
... тобто проти КАБів передача F-16 нам ніяк не допоможе..... Оце я розумію "союзники", треба ще більше безпекових угод!
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28.05.2024 13:17 Ответить
Могли б взагалі не допомагати - тобі і подібним розумово неповноцінним стало б легше?
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28.05.2024 13:19 Ответить
Ну вам легше, якщо в хату лізе грабіжник, рушниця в сейфі лежить, але користуватися нею неможна, можна тільки гостям показувати.....
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28.05.2024 13:25 Ответить
а хіба у Кримінальному кодексі України не так записано ?

то чого ж ви до партнерів присікались ?
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28.05.2024 13:31 Ответить
ПВО дамо, але збивати літаки можна тільки на території України, літаки дамо колись-там, але користуватися можна теж тільки на своїй территорії, ракети і снаряди дамо колись там, але теж за кордони не повинно вилітати. Взагалі, конкретно ви, як бачите подальший перебіг такої війни- по Дніпру зупинятся, чи далі підуть, під стурбованість та засудження дій кацапів від наших партнерів?
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28.05.2024 13:41 Ответить
"Вища судова інстанція не вважає право на необхідну оборону абсолютним, а навпаки, закликає нижчестоящі суди розбиратися, чи не отримав агресор більше дозволеного.
Але спробуйте під час бійки розрахувати силу удару так, щоб не заподіяти противнику серйозної шкоди?"

Стаття 36 https://ips.ligazakon.net/document/view/T012341?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress01&_ga=2.201701969.1594006059.1716893299-1673139691.1716893299#_gl=1*mgjzlo*_gcl_au*OTgwMzc1MzMuMTcxNjg5MzI5Nw.. Кримінального кодексу України (КК)
При необхідній обороні допускається заподіяння шкоди нападаючому, якої достатньо в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання. При цьому не можна допускати перевищення меж необхідної оборони.
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28.05.2024 13:53 Ответить
Така вимога означає здачу на поталу пітьмі території України на глибину 50 -70 кілометрів від кордону - на відстань від точки скиду ворожих КАБів !
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28.05.2024 13:21 Ответить
Все дуже просто !

Зеленський робить подання на приєднання Кубанського повіту і Білгородського повіту до України, анексування московією визнається незаконним - все це наша територія ****** сатанистів !
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28.05.2024 13:21 Ответить
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28.05.2024 13:55 Ответить
у меня для Вас письмо,
но я нго Вам не дам....
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28.05.2024 13:22 Ответить
Нє ну ф-16 і не буде залітати на територію рашки,тільки його ракети.Про ракети нічого не сказано!
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28.05.2024 13:23 Ответить
а ракети, треба купити у ірану!!!
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28.05.2024 13:26 Ответить
Це стосується й іншого озброєння, передбаченого безпековою угодою Джерело:
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28.05.2024 13:33 Ответить
Це ж не стосується наприклад британських ракет ,запущених з F-16, який летить над Сумською областю наприклад по смолєнску?
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28.05.2024 13:26 Ответить
То такий запобіжник.
Ну от хтось ****** по бєлгороду, під'їзд будинку склався. раша волає як ненормальна, а ліві європейці мальчіков в трусіках оплакують. Вони ж понесли іграшки до посольств після крокуса. Ті ж гейропейці і співчуття ірану висловили. Шиза демократію і ковбасить і штирить мама не горюй.
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28.05.2024 13:28 Ответить
Це реальність, нічого з цим не поробиш, колись воно ім вилізе боком, а поки що отакє, нехай ще пограються в толерастію..
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28.05.2024 13:33 Ответить
Ліваки на Заході, ще більше "відбиті" ніж москалі.
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28.05.2024 13:56 Ответить
Да досить вже ці соплі розмазувати по пиці, нехай реалізують , застосують іх на полі бою, я так розумію це буде робитись в комплексі з дією наземних військ, а там побачимо, де ті кордони…
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28.05.2024 13:30 Ответить
Роззброіли нас в 90 - тих і тепер банкують
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28.05.2024 13:36 Ответить
а МИ були проти ?
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28.05.2024 15:11 Ответить
нас хтось питав???
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29.05.2024 00:18 Ответить
в стада не питають
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29.05.2024 09:43 Ответить
співчуваю вам.
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29.05.2024 19:16 Ответить
Це,як два ковбої на дуелі!
Один в іншого стріляє,а іншому не можна,бо в нього пістолет чужий!
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28.05.2024 13:36 Ответить
Захід хоче Україні допомогти так,щоб не допомогти!
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28.05.2024 13:42 Ответить
Нет никаких сомнений что они желают перемоги Украине, потому что терпеть не могут русню. Но как бы хотят быть ни при чем. Всегда чистенькими и красивыми.
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28.05.2024 13:47 Ответить
Абсурд! Для чего было потрачено столько сил и денег для приобретения F-16?! Они не смогут на больших расстояниях перехватывать и сбивать ракетоносцы рф с ракетами класса Х-101, Х-555.
Чушь собачья!
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28.05.2024 13:58 Ответить
Тобто дають щоб прогулятися по Україні.Каби як били по Харкову так і будуть бити.Які вони йо@нуті і циніки.
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28.05.2024 14:10 Ответить
заїбали. Треба прийняти закон, що бнр, рнр - це територія України.
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28.05.2024 14:16 Ответить
А стриляти по Криму Зеля не дозволяє !
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28.05.2024 14:53 Ответить
Это как? И какой тогда в них смысл?
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29.05.2024 00:17 Ответить
никакого
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29.05.2024 00:33 Ответить
 
 