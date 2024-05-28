Украина ожидает получить первые F-16 очень скоро, - Умеров
Украина рассчитывает, что первые поставки истребителей F-16 от союзников состоятся в ближайшем будущем.
Об этом в интервью Reuters заявил глава оборонного ведомства Украины Рустем Умеров, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам министра обороны Рустема Умерова, Украина надеется получить первые истребители F-16 "очень скоро". Он также отметил, что Украине нужно "столько F-16, сколько она сможет получить".
"На данном этапе мы сосредоточены на обучении нашего персонала, в частности пилотов, мы сосредоточены на инфраструктуре, мы сосредоточены на привлечении команд эксплуатации и технического обслуживания и работаем над модернизацией или внедрением большего количества платформ", - рассказал глава Минобороны.
В то же время Умеров отметил, что почти половина необходимой военной помощи от западных союзников прибывает с опозданием.
"Мы выдерживаем, но, конечно, нам нужно больше оружия, нам нужно больше огневой мощи, нам нужны ракеты большой дальности, чтобы не позволить им проникнуть в наше государство", - сказал глава оборонного ведомства.
Также Умеров добавил, что Россия направляет на фронт больше живой силы и техники. Он отметил, что украинским защитникам удалось стабилизировать ситуацию на Харьковщине, но РФ, по его словам, готовится к новому наступлению.
"Их цель - открыть новый фронт на севере, чтобы начать использовать всю свою силу и огневую мощь против нас", - сказал министр.
Умеров также выразил благодарность союзникам Украины за оказанную военную помощь. Однако отметил, что каждое опоздание с поступлением помощи приносило пользу только захватчикам.
Ранее глава Минобороны Украины Умеров призвал западных партнеров позволить Украине бить их оружием на большее расстояние. Также министр призвал соседние страны-члены НАТО закрыть небо над западными областями нашей страны.
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Каву вже попили в Ялті
- В конце 2023 года
-Уже в феврале 2024 года
-В в конце марта 2024года
-Сразу после Пасхи
- Дуже скоро. Но ето не точно. И то с запретом сбивать рашистские бомбардировщики самолеты над территорией рашки.
Умєров доповнив: чекайте до наступного Рамадану
Хм... А пилоты для этого не нужны?
Или будет как с пирамидками под Харьковом? Приехали в кучу свалили и фиг с ним?
Второй вопрос, увы, риторический:
Сколько авиабункеров по всей стране уже построено?
навозажелезобетона - это ЖБУ... Но там по полосе на легковушке не проедешь, а про истребители вообще молчу.
Не вижу смысла спорить. Я уверен, что ничего для защиты и обслуживания F16 не сделано и слова министра - демагогия. Буду рад ошибаться.
P.S. Я очень хочу, чтоб Украина победила, но я не люблю пи@деж, а именно его я читаю в интервью этого человека. Я допускаю, что это информационное сопровождение.
https://patrioty.org.ua/politic/otse-tak-shvetsiiu-poprosyly-pryhalmuvaty-postavku-vynyshchuvachiv-ukraini-516059.html
Тупіших ще багато залишилося там на верху?
винищувачи. Самі два роки обіцяють, а вдійсності коли будуть-
невідомо-" скоро". Ось така допомога. Пів року чекаємо снаряди,
ракети дальностю понат 500км. Україні не можна, бо буде обстріл
територіі рф. Можна тільки вмирати і захищати політичні інтереси керівників Німеччини та США.