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Новости Война
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Украина ожидает получить первые F-16 очень скоро, - Умеров

Україна очікує на перші F-16 дуже скоро – Умєров

Украина рассчитывает, что первые поставки истребителей F-16 от союзников состоятся в ближайшем будущем.

Об этом в интервью Reuters заявил глава оборонного ведомства Украины Рустем Умеров, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам министра обороны Рустема Умерова, Украина надеется получить первые истребители F-16 "очень скоро". Он также отметил, что Украине нужно "столько F-16, сколько она сможет получить".

"На данном этапе мы сосредоточены на обучении нашего персонала, в частности пилотов, мы сосредоточены на инфраструктуре, мы сосредоточены на привлечении команд эксплуатации и технического обслуживания и работаем над модернизацией или внедрением большего количества платформ", - рассказал глава Минобороны.

В то же время Умеров отметил, что почти половина необходимой военной помощи от западных союзников прибывает с опозданием.

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"Мы выдерживаем, но, конечно, нам нужно больше оружия, нам нужно больше огневой мощи, нам нужны ракеты большой дальности, чтобы не позволить им проникнуть в наше государство", - сказал глава оборонного ведомства.

Также Умеров добавил, что Россия направляет на фронт больше живой силы и техники. Он отметил, что украинским защитникам удалось стабилизировать ситуацию на Харьковщине, но РФ, по его словам, готовится к новому наступлению.

"Их цель - открыть новый фронт на севере, чтобы начать использовать всю свою силу и огневую мощь против нас", - сказал министр.

Умеров также выразил благодарность союзникам Украины за оказанную военную помощь. Однако отметил, что каждое опоздание с поступлением помощи приносило пользу только захватчикам.

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Ранее глава Минобороны Украины Умеров призвал западных партнеров позволить Украине бить их оружием на большее расстояние. Также министр призвал соседние страны-члены НАТО закрыть небо над западными областями нашей страны.
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Топ комментарии
+12
Ми вже рік очикуємо це дуже скоро, чи ще недуже ?!
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28.05.2024 17:38
+11
Ага. Уже было
- В конце 2023 года
-Уже в феврале 2024 года
-В в конце марта 2024года
-Сразу после Пасхи
- Дуже скоро. Но ето не точно. И то с запретом сбивать рашистские бомбардировщики самолеты над территорией рашки.
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28.05.2024 17:47
+6
Умеров, ты там рядом. Спроси у вЯличайшего Боневтика Янелоховича, заказала ли Украина своей промышленности хоть 1 снаряд в период 2019-2022 г.? А то киздеть и обвинять других- не мешки ворочать.
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28.05.2024 17:48
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Ми вже рік очикуємо це дуже скоро, чи ще недуже ?!
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28.05.2024 17:38 Ответить
Как только мы выполним свое "домашнее задание". Обещали успеть все закончить к середине июня. Самолеты и пилоты уже готовы и ждут.
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28.05.2024 17:53 Ответить
Скоро - поняття розтяжимє
Каву вже попили в Ялті
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28.05.2024 19:00 Ответить
порціонно ПРіпарірована Єрмаком подача міністра НЕоборони ! Блюдо скисаюче , а недавно обіцяли подати у вигляді шмигаля
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28.05.2024 19:25 Ответить
Міністр оборони у нас - "Свадебный генерал", але його час минув, а можливо ще не настав...
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28.05.2024 17:43 Ответить
Головне, аби ті F-16 та пункти їх обслуговування не знищили одразу по прибутті в місцях базування.
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28.05.2024 17:46 Ответить
не хвилюйся, літаки не стоять в одному місці і не чекають, доки по них щось прилетить, головне, щоб дали достатню кількість, а не як завжди
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28.05.2024 18:04 Ответить
Воно то так, але випадки коли наші літаки та гелікоптери знищувались на аеродромах все ж були. А кацапи докладуть максимум зусиль, аби виявити не лише їх, а й ремонтні бази (що не менш важливо).
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28.05.2024 18:12 Ответить
я не думаю, що вони будуть розміщуватися десь біля кордону чи фронту, коли повітряна тривога літаки завжи злітають. Злітну полосу полагодити не так вже й важко, а їх, думаю, буде достатньо.
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28.05.2024 18:18 Ответить
Курва,де відкопали цього міністра?((((
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28.05.2024 17:47 Ответить
Так казав Гугл...Согласно этой версии, фамилия Умеров происходит от тюркского слова «умер», что означает «умереть» или «умирающий». Это толкование связывается с регионом Крым, где тюркское население и культура имеют значительное влияние.
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28.05.2024 17:50 Ответить
Зарогом Криворога,там і відкопали усю цю біліберду.
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28.05.2024 21:11 Ответить
Всім би рота трохи прикрити, і новини "що таки да" читати з зю-каналів.
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28.05.2024 17:47 Ответить
Ага. Уже было
- В конце 2023 года
-Уже в феврале 2024 года
-В в конце марта 2024года
-Сразу после Пасхи
- Дуже скоро. Но ето не точно. И то с запретом сбивать рашистские бомбардировщики самолеты над территорией рашки.
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28.05.2024 17:47 Ответить
-Сразу после Пасхи... У них Пасха в другое время.
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28.05.2024 17:49 Ответить
Ще й над територією України заборонять сбивати. І по солдатах рашистських кульками для пейнтболу змусять стріляти. Маразматична шизофренія на марші.
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28.05.2024 18:09 Ответить
Очень может быть если Запад согласится с ****** ичто окупированные территории ето уже рашка. Уверен что для етого нас и заставляют сесть за стол капитуляции, чтобы еще мы признали окупированные территории рашистскими. А ето уже означает что мы вообще никуда не сможем стрелять западным оружием кроме как по Львову.
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28.05.2024 18:23 Ответить
КОЛИ ? немає сил чекати
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28.05.2024 17:48 Ответить
Умеров, ты там рядом. Спроси у вЯличайшего Боневтика Янелоховича, заказала ли Украина своей промышленности хоть 1 снаряд в период 2019-2022 г.? А то киздеть и обвинять других- не мешки ворочать.
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28.05.2024 17:48 Ответить
... І заборонять збивати кацапські пердольоти над територією паРаші, а до нас вони не залітають взагалі. Бінго!
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28.05.2024 17:48 Ответить
таким чином ми приречені ще на років десять обстрілів та бомбування наших міст у прикордонні, допоки у нас не з'являться свої ОТРК та ЗРК далекого радіусу дії.
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28.05.2024 18:05 Ответить
А щоб вони з'явилися, потрібна проукраїнська влада, яка буде вкладатися в український впк, а не в гучні відосики... Нажаль, це з області фантастики.
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28.05.2024 18:08 Ответить
ну добре. Тоді пятнадцять років. Але ж думаю, що за такий термін кінець може бути страшніший ніж у https://twitter.com/i/status/1754842902503535006 дешевому серіалі , який вплинув на реальне життя і долі мільйонів українців.
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28.05.2024 18:16 Ответить
за 15 років путін точно здохне. Зуб даю
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28.05.2024 23:40 Ответить
не сам.
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29.05.2024 03:18 Ответить
Та, чули вже. У 2028 році.
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28.05.2024 17:50 Ответить
- заміна поставки літаків на збільшення прямої фінансової допомоги, бажано налом, може врятувати ситуацію, але нам потрібно більше грошей, - заявив очільник оборонного відомства.
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28.05.2024 17:54 Ответить
Євлаш казав: після Пасхи.

Умєров доповнив: чекайте до наступного Рамадану
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28.05.2024 18:00 Ответить
скільки штук? два чи три?
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28.05.2024 18:01 Ответить
это насколько же боятся, что мы победим рашу))
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28.05.2024 18:02 Ответить
"Когда-нибудь" - так будет конкретнее
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28.05.2024 18:10 Ответить
Не покладайте марних надій, та кількість яку надають Україні просто трохи законсервує ситуацію, що склалася.Для того, що б щось планувати більше глухої оборони потрібні повітряні ескадри які розривають ворожі ппо та вклинюються у глибокі тили.
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28.05.2024 18:10 Ответить
Ролік рекламний "тссс2" вже зняли?
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28.05.2024 18:15 Ответить
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28.05.2024 18:21 Ответить
Обов'язково ж зробіть шоу з кАнцєртом та покажіть де вони будуть зберігатись...
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28.05.2024 18:28 Ответить
столько сколько она сможет получить Источник:
Хм... А пилоты для этого не нужны?
Или будет как с пирамидками под Харьковом? Приехали в кучу свалили и фиг с ним?
Второй вопрос, увы, риторический:
Сколько авиабункеров по всей стране уже построено?
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28.05.2024 18:31 Ответить
На кожному аеродромі, де базувалась винищувальна авіація ще від ссср є укриття для літаків.
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28.05.2024 21:49 Ответить
Чёт в Крыму их не оказалось и в срашке тоже. Вы где взяли такую информацию?
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28.05.2024 22:10 Ответить
Зайди в гугл мар на любий аеродром і подивись на ці укриття. Так само і з Германією, де були радянські аеродроми...
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28.05.2024 22:15 Ответить
Я открыл... В Украине... Возможно, те кучи навоза железобетона - это ЖБУ... Но там по полосе на легковушке не проедешь, а про истребители вообще молчу.
Не вижу смысла спорить. Я уверен, что ничего для защиты и обслуживания F16 не сделано и слова министра - демагогия. Буду рад ошибаться.
P.S. Я очень хочу, чтоб Украина победила, но я не люблю пи@деж, а именно его я читаю в интервью этого человека. Я допускаю, что это информационное сопровождение.
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28.05.2024 22:28 Ответить
Дуже скоро - поняття, як виявилося, дуже розтяжиме!
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28.05.2024 19:06 Ответить
таки да, років через 5-10...
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28.05.2024 19:25 Ответить
дуже скоро 3,14стякають"зелені" , дуже помалу дають західні партнери- велика різниця
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28.05.2024 19:33 Ответить
Вже можна було шимпанзе з Гвінеї навчити, якщо не на бойових, то на тренажерах літати на Ф16.
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28.05.2024 20:00 Ответить
Ще з ф16 не вирішили питання, а вже це... Ще по темі: Оце так: Швецію попросили пригальмувати поставку винищувачів Україні
https://patrioty.org.ua/politic/otse-tak-shvetsiiu-poprosyly-pryhalmuvaty-postavku-vynyshchuvachiv-ukraini-516059.html
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28.05.2024 20:23 Ответить
Так а на Гриппенах этих и не учился никто. Очередной дешёвый и гнусный понос с запада, и давний. Да ясно стало, что ничего не получим, тем более в нужном количестве. Время вышло реально.
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28.05.2024 20:40 Ответить
Як на мене, то треба мати справу зі шведами, які дозволили бити їхньою зброєю по кацапам і різко переходити на їхні гріпени і, можливо, до осені будемо вже на них літати. Бо з тими ф16 з такою організацією роботи і бажанням толку з Ф16 цього року не буде!!!
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28.05.2024 21:04 Ответить
осьось
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28.05.2024 21:08 Ответить
потім виявится що нема підвісок до ф16 або потрібно буде дозвіл якись питати
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28.05.2024 21:10 Ответить
а могли дати літаки з пілотами і не грати комедію
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28.05.2024 21:12 Ответить
...треба обов'язково поінформувати мордор?
Тупіших ще багато залишилося там на верху?
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28.05.2024 21:31 Ответить
США та Німеччина заборонили Швеціі поставляти до України свої
винищувачи. Самі два роки обіцяють, а вдійсності коли будуть-
невідомо-" скоро". Ось така допомога. Пів року чекаємо снаряди,
ракети дальностю понат 500км. Україні не можна, бо буде обстріл
територіі рф. Можна тільки вмирати і захищати політичні інтереси керівників Німеччини та США.
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28.05.2024 21:56 Ответить
Дуже скоро,а на цьому питанні піаряттся вже 26 місяців.
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28.05.2024 22:51 Ответить
 
 