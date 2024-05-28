Украина ожидает получить первые F-16 очень скоро, - Умеров

Украина рассчитывает, что первые поставки истребителей F-16 от союзников состоятся в ближайшем будущем.

Об этом в интервью Reuters заявил глава оборонного ведомства Украины Рустем Умеров, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам министра обороны Рустема Умерова, Украина надеется получить первые истребители F-16 "очень скоро". Он также отметил, что Украине нужно "столько F-16, сколько она сможет получить".

"На данном этапе мы сосредоточены на обучении нашего персонала, в частности пилотов, мы сосредоточены на инфраструктуре, мы сосредоточены на привлечении команд эксплуатации и технического обслуживания и работаем над модернизацией или внедрением большего количества платформ", - рассказал глава Минобороны.

В то же время Умеров отметил, что почти половина необходимой военной помощи от западных союзников прибывает с опозданием.

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"Мы выдерживаем, но, конечно, нам нужно больше оружия, нам нужно больше огневой мощи, нам нужны ракеты большой дальности, чтобы не позволить им проникнуть в наше государство", - сказал глава оборонного ведомства.

Также Умеров добавил, что Россия направляет на фронт больше живой силы и техники. Он отметил, что украинским защитникам удалось стабилизировать ситуацию на Харьковщине, но РФ, по его словам, готовится к новому наступлению.

"Их цель - открыть новый фронт на севере, чтобы начать использовать всю свою силу и огневую мощь против нас", - сказал министр.

Умеров также выразил благодарность союзникам Украины за оказанную военную помощь. Однако отметил, что каждое опоздание с поступлением помощи приносило пользу только захватчикам.

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Ранее глава Минобороны Украины Умеров призвал западных партнеров позволить Украине бить их оружием на большее расстояние. Также министр призвал соседние страны-члены НАТО закрыть небо над западными областями нашей страны.