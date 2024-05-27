Умеров призвал соседние страны-члены НАТО закрыть небо над западными областями

Глава оборонного ведомства Украины Рустем Умеров призвал западных партнеров позволить Украине бить их оружием на большее расстояние. Также министр призвал соседние страны-члены НАТО закрыть небо над западными областями нашей страны.

Об этом он сообщил на странице в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Умеров заявил, что во время своего онлайн-обращения к участникам сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая состоялась 27 мая, он отметил, что Украине надо больше дальнобойных возможностей. В частности, глава Минобороны призвал союзников Украины позволить Киеву использовать предоставленное западное оружие на большее расстояние.

"Россия пытается уничтожить все, что не может захватить, продолжает убивать и терроризировать мирное население, невинных людей. Чтобы прекратить это, призвал предоставить нам разрешение использовать западное оружие на большее расстояние", - рассказал министр.

Также Умеров обратился к соседним странам-членам НАТО с просьбой закрыть небо над западными областями Украины. Поскольку, по его словам, российские атаки на украинские энергетические объекты несут угрозу и для соседей Украины.

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"Российские атаки на наши энергетические объекты несут угрозу и для наших соседей. Поэтому обратился к соседним странам-членам НАТО, которые не могут предоставить нам свои системы ПВО, закрыть небо над нашими западными регионами со своей территории", - говорится в сообщении главы Минобороны.

Напоследок министр поблагодарил всех партнеров Украины за непоколебимую поддержку нашего государства.

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Напомним, что ранее Умеров и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провели телефонный разговор с Верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи и командующим Группы содействия безопасности Украины, генерал-лейтенантом США Антонино Агуто. Среди прочего стороны обсудили усиление ПВО Украины.