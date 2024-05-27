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НАТО (8632) ПВО (2483) Умеров Рустем (390)

Умеров призвал соседние страны-члены НАТО закрыть небо над западными областями

Умєров закликав сусідні країни-члени НАТО закрити небо над західними областями

Глава оборонного ведомства Украины Рустем Умеров призвал западных партнеров позволить Украине бить их оружием на большее расстояние. Также министр призвал соседние страны-члены НАТО закрыть небо над западными областями нашей страны.

Об этом он сообщил на странице в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Умеров заявил, что во время своего онлайн-обращения к участникам сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая состоялась 27 мая, он отметил, что Украине надо больше дальнобойных возможностей. В частности, глава Минобороны призвал союзников Украины позволить Киеву использовать предоставленное западное оружие на большее расстояние.

"Россия пытается уничтожить все, что не может захватить, продолжает убивать и терроризировать мирное население, невинных людей. Чтобы прекратить это, призвал предоставить нам разрешение использовать западное оружие на большее расстояние", - рассказал министр.

Также Умеров обратился к соседним странам-членам НАТО с просьбой закрыть небо над западными областями Украины. Поскольку, по его словам, российские атаки на украинские энергетические объекты несут угрозу и для соседей Украины.

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"Российские атаки на наши энергетические объекты несут угрозу и для наших соседей. Поэтому обратился к соседним странам-членам НАТО, которые не могут предоставить нам свои системы ПВО, закрыть небо над нашими западными регионами со своей территории", - говорится в сообщении главы Минобороны.

Напоследок министр поблагодарил всех партнеров Украины за непоколебимую поддержку нашего государства.

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Напомним, что ранее Умеров и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провели телефонный разговор с Верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи и командующим Группы содействия безопасности Украины, генерал-лейтенантом США Антонино Агуто. Среди прочего стороны обсудили усиление ПВО Украины.
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Топ комментарии
+8
Це єдине, що вміють зелені папуаси. Закликати всіх, крім себе, відоси продукувати, Стефанчука морду виставляти.
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27.05.2024 21:47
+6
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27.05.2024 21:50
+3
А що, французи брали участь у виборах клована?
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27.05.2024 23:04
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Французький легіон озброєнний до зубів та зі своїм ППО під Одессу... ні ні нехай Українці відуваються....
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27.05.2024 21:41 Ответить
А що, французи брали участь у виборах клована?
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27.05.2024 23:04 Ответить
Це єдине, що вміють зелені папуаси. Закликати всіх, крім себе, відоси продукувати, Стефанчука морду виставляти.
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27.05.2024 21:47 Ответить
а фортифікації хто з Кирилом Тимошенко просрав? Умеров - Єрмак - одна шайка -лєйка мародерів
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28.05.2024 00:09 Ответить
Польских фермеров посадить на аэростаты вокруг Львова и пусть блокируют..
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27.05.2024 21:49 Ответить
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27.05.2024 21:50 Ответить
Де отрк грім? От ним і бий курво. Бо нехватить на дороги....хватило на дороги?
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27.05.2024 22:03 Ответить
Ти нічого не розумієш! Якби не було доріг, то тоді як би ГРОМИ та САПСАНИ їздили би на війну?
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27.05.2024 23:05 Ответить
Тут окрім Грому https://myrotvorets.news/u-5-6-raziv-deshevshe-za-zrk-patriot-ssha-kb-pivden/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2cyvrEDbjJmyysVLwyqiKuU8F5y-EEE_Sgjc2C_d6Lf-vRnmkXAV68L7Q_aem_Ad-H5tqi4hX94l_6iEjOJf2z5N_xSvOYbLLSSxGS_UIGVyfuWc19x64Rmvgy_e3d1EroybU0XF-7oYFgmWOuGSAn купа ньюансів .
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27.05.2024 23:07 Ответить
Дуже цікава ППО-ПРО. І МО України у 18 дало гроші на розробку. І вона йшла повним ходом. І вже планувалось перші випробування двигунів ракет.... але 19 рік і п...ць программі - син рюського генерала фсб прийшов до влади завдяки зеленскому та більшості українців.
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28.05.2024 03:23 Ответить
закликав ? А чому не попросив ? Хто ти воїн?
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27.05.2024 22:05 Ответить
Він чужинець. Йому не належиться...
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27.05.2024 23:08 Ответить
воїн огого!!!
правда не служив нікуя, але воїн крепкий
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27.05.2024 23:48 Ответить
Крепким він грав на піаніно. Все решту ...
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28.05.2024 08:34 Ответить
1000 000 000 повітряних кульок, і накуя тих союзників!!
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27.05.2024 22:09 Ответить
Чому він Умєров, якщо за українським правописом це прівзвище пишеться як Умеров? Немає вже сил спостерігати за цим ідіотизмом.
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27.05.2024 22:10 Ответить
І знає,****,шо не закриють а всеодно пистить...
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27.05.2024 22:10 Ответить
Головне, щоб Умєров не підвів усіх тих депутатів ВР, які за нього віддали голоси. А то опозиція не переживе такого удару та ганьби.
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27.05.2024 22:31 Ответить
І чому це тільки над західними областями?Вони дуже страждають від ракет як Харків,Одеса,Дніпро,Запоріжжя...???Чи східні та південні області це вже не Україна,чи як???
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27.05.2024 22:31 Ответить
Умєркін жжот!
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27.05.2024 22:47 Ответить
"зелені",варто переписати на чистий листо все,про що закликали західні партнери України і що з цих закликів Вами зроблено.
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27.05.2024 23:01 Ответить
Закликав....
А у відповідь - тиша!
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27.05.2024 23:11 Ответить
а я хочу щоб у цього закликанта, того хто його порадив, того хто призначив, того хто підписав
тау того хто зробив його МО, стався апендицит...
а щоб оперував їх не хірург а сторох з автостоянки...
ну, нікому не відомий, без держпосади єрмак, країною керувати може...
у меров, який в військові справі НОЛЬ, може керувати ЗСУ...
татаров, ніхто у владі, керує силовиками
катлета, митницею
верещучка, всім що далуть...
то чому сторож не може їх почикати???
я думаю, нєкуй дєлать
яб сам погодився прооперувати їх і все їхнє шобло
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27.05.2024 23:46 Ответить
Пам'ятаю, як зелені гниди у раді аплодували йього папереднику - стоячи. Та як йього призначали - теж стояли та хлопали. Цеж щикса знайшов геніального квартирного брокера.
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28.05.2024 03:26 Ответить
можливо, коли кацапйо дійде до Києва, або посуне з Білорусі в напрямку Львова, то ця мрія стане реальністю
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28.05.2024 10:07 Ответить
 
 