РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3173 посетителя онлайн
Новости Война
1 603 15
НАТО (8632) оружие (10027) Чернев (106)

Парламентская ассамблея НАТО призвала страны Альянса разрешить Украине бить западным оружием по территории РФ, - "слуга народа" Чернев

Парламентська асамблея НАТО закликала країни Альянсу дозволити Україні бити західною зброєю по території РФ, - «слуга народу» Чернєв

Парламентская ассамблея НАТО призвала правительства государств Альянса разрешить Украине поражать цели на территории РФ западным оружием.

Об этом сообщил в соцсети Facebook народный депутат Егор Чернев (фракция "Слуга народа"), который является главой постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, информирует Цензор.НЕТ.

Народный избранник пояснил, что речь идет о снятии определенных ограничений на поражение законных целей на территории РФ. Чернев также добавил, что это решение удалось протолкнуть в последний момент, поскольку в первоначальной версии декларации этого пункта не было.

Читайте также: Заявление Блинкена о праве Украины самостоятельно определяться с выбором целей для западного оружия создало надежду, - посол при НАТО Галибаренко

По словам депутата, одной из определяющих стала поддержка этой инициативы со стороны американской делегации во главе с Майком Тернером и Джеральдом Конноли.

"Совместными усилиями мы это сделали. Теперь парламентарии будут иметь юридические основания для того, чтобы еще больше давить на свои правительства с тем, чтобы решения ПА НАТО были воплощены в жизнь", - говорится в заявлении главы постоянной делегации Верховной Рады в ПА НАТО.

К слову, ранее Чернев сообщал, что в Белом доме начался процесс обсуждения решений о предоставлении Украине разрешения на нанесение ударов американским оружием по территории России, впрочем консенсуса пока нет.

Читайте также: Шольц против применения немецкого оружия для ударов по России

Запрет на удары Украины западным оружием по территории РФ

Как известно, большинство стран НАТО не поддерживают удары Украины западным оружием по территории РФ. О соответствующей позиции неоднократно заявляли, в частности, США. Недавно представитель Госдепа США Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон не поощряет и не делает возможным нанесение ударов Украиной из американского оружия по территории РФ. Однако Украина самостоятельно принимает решение, как ей использовать оружие собственного производства.

Против ударов Украины по РФ западным оружием такжели Италия и Германия.

В то же время Великобритания разрешила Украине бить своим оружием по целям на территории РФ. Соответствующее разрешение предоставила и Швеция, а также Чехия, страны Балтии и Финляндия.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Та ніхто давно не забороняє. Держсекретар Блінкен офіційно казав: ми не підтримуєм та не заохочуєм. Він НЕ КАЗАВ МИ ЗАБОРОНЯЄМ. Що вам ще потрібно, щоб Байден по телебаченню вам ціли вказував?
показать весь комментарий
27.05.2024 19:32
+4
Говорільня до нескінечності.......!
показать весь комментарий
27.05.2024 19:23
+2
А не питати їх ніяк не можна?! ,,Тишком- нишком"?!
показать весь комментарий
27.05.2024 19:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А не питати їх ніяк не можна?! ,,Тишком- нишком"?!
показать весь комментарий
27.05.2024 19:15 Ответить
Кацапи такої нагоди не пропустять, розмердяться на весь Світ через своїх агентів і корисних ідіотів, фінансовий ресурс на це мають. І можна лишитися підтримки, тому треба отримати офіційний дозвіл. Людство хворе, і оздоровлення протікає дуже повільно, но так як є...
показать весь комментарий
27.05.2024 19:34 Ответить
РДК вже не спитали і заїхали на їхньому бтрі в білгородську обл...
наші відбріхувалися пару місяців
а уяви їхні ракети на орських ТЕС чи НПЗ,
вони тоді навіть аптечок не дадуть не те що петріот.
показать весь комментарий
27.05.2024 19:44 Ответить
Говорільня до нескінечності.......!
показать весь комментарий
27.05.2024 19:23 Ответить
Коли я чую, що щось починає нявкати "слуга народа", то одразу далі не хочу слухати нявканя "зрадників народа".
показать весь комментарий
27.05.2024 19:30 Ответить
НАТА, не доводь мене. Я псiхiческiй!
показать весь комментарий
27.05.2024 19:32 Ответить
Та ніхто давно не забороняє. Держсекретар Блінкен офіційно казав: ми не підтримуєм та не заохочуєм. Він НЕ КАЗАВ МИ ЗАБОРОНЯЄМ. Що вам ще потрібно, щоб Байден по телебаченню вам ціли вказував?
показать весь комментарий
27.05.2024 19:32 Ответить
Не забороняемо, просто буде нiчим, бо зброi не дамо.
показать весь комментарий
27.05.2024 20:09 Ответить
НАТА вводь війська, і не звертай увагу на ЗЄ-він прострочений.
показать весь комментарий
27.05.2024 19:34 Ответить
Ната боягузка.
показать весь комментарий
27.05.2024 19:41 Ответить
Цікаво, почути думку інших членів цієї асамблеї від "ес", "голоса", "батьківщини". Може щось нове і цікаве скажуть, бо вони як води в рот набрали.
показать весь комментарий
27.05.2024 19:50 Ответить
Захід без зайвої толерастії повинен зрозуміти: залишаться або воні або маскалі.
показать весь комментарий
27.05.2024 19:55 Ответить
Когда кацапы почувствуют на себе силу обстрелов Украины вот тогда взвоют , и пойдут серьезней вопросы ***** , на куя нам это, и кому нужно все это ? Одним словом ,нужен жесткий бумеранг...
показать весь комментарий
27.05.2024 20:15 Ответить
Цензор, а нічого шо там Порох на сесії NATO у Болгарії виступає та дає дрозда. слуги наріду не прийняли жодного закону на благо України та військових. Жодного. А тут така непридвзята реклама. Жах.
показать весь комментарий
27.05.2024 20:36 Ответить
вот так и создается необходимое давление. почему нет давления по поводу Ленд лиз? о новом проекте Конгресса. ответ понятен, по этому вопросы байден крепко всех держит за яйца.
показать весь комментарий
27.05.2024 20:53 Ответить
 
 