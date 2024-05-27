Парламентська асамблея НАТО закликала країни Альянсу дозволити Україні бити західною зброєю по території РФ, - «слуга народу» Чернєв

Парламентська асамблея НАТО закликала уряди держав Альянсу дозволити Україні вражати цілі на території РФ західною зброєю.

Про це повідомив у соцмережі Facebook народний депутат Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу"), який є головою постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

Народний обранець пояснив, що йдеться про зняття певних обмежень на ураження законних цілей на території РФ. Чернєв також додав, що це рішення вдалося проштовхнути в останній момент, оскільки у початковій версії декларації цього пункту не було.

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За словами депутата, однією з визначальних стала підтримка цієї ініціативи з боку американської делегації на чолі з Майком Тернером та Джеральдом Коннолі.

"Спільними зусиллями ми це зробили. Тепер парламентарі матимуть юридичні підстави для того, щоб ще більше тиснути на свої уряди з тим, щоб рішення ПА НАТО були втілені у життя", - йдеться у заяві голови постійної делегації Верховної Ради в ПА НАТО.

До слова, раніше Чернєв повідомляв, що в Білому домі розпочався процес обговорення рішень щодо надання Україні дозволу на завдання ударів американською зброєю по території Росії, втім консенсусу поки немає.

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Заборона на удари України західною зброєю по території РФ

Як відомо, більшість країн НАТО не підтримують удари України західною зброєю по території РФ. Про відповідну позицію неодноразово заявляли, зокрема, США. Нещодавно речник Держдепу США Метью Міллер сказав, що Вашингтон не заохочує і не уможливлює нанесення ударів Україною з американської зброї по території РФ. Проте Україна самостійно приймає рішення, як їй використовувати зброю власного виробництва.

Проти ударів України по РФ західною зброєю також й Італія та Німеччина.

Водночас Велика Британія дозволила Україні бити своєю зброєю по цілям на території РФ. Відповідний дозвіл надала і Швеція, а також Чехія, країни Балтії та Фінляндія.