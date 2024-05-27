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Парламентська асамблея НАТО закликала країни Альянсу дозволити Україні бити західною зброєю по території РФ, - "слуга народу" Чернєв

Парламентська асамблея НАТО закликала країни Альянсу дозволити Україні бити західною зброєю по території РФ, - «слуга народу» Чернєв

Парламентська асамблея НАТО закликала уряди держав Альянсу дозволити Україні вражати цілі на території РФ західною зброєю.

Про це повідомив у соцмережі Facebook народний депутат Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу"), який є головою постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

Народний обранець пояснив, що йдеться про зняття певних обмежень на ураження законних цілей на території РФ. Чернєв також додав, що це рішення вдалося проштовхнути в останній момент, оскільки у початковій версії декларації цього пункту не було.

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За словами депутата, однією з визначальних стала підтримка цієї ініціативи з боку американської делегації на чолі з Майком Тернером та Джеральдом Коннолі.

"Спільними зусиллями ми це зробили. Тепер парламентарі матимуть юридичні підстави для того, щоб ще більше тиснути на свої уряди з тим, щоб рішення ПА НАТО були втілені у життя", - йдеться у заяві голови постійної делегації Верховної Ради в ПА НАТО.

До слова, раніше Чернєв повідомляв, що в Білому домі розпочався процес обговорення рішень щодо надання Україні дозволу на завдання ударів американською зброєю по території Росії, втім консенсусу поки немає.

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Заборона на удари України західною зброєю по території РФ

Як відомо, більшість країн НАТО не підтримують удари України західною зброєю по території РФ. Про відповідну позицію неодноразово заявляли, зокрема, США. Нещодавно речник Держдепу США Метью Міллер сказав, що Вашингтон не заохочує і не уможливлює нанесення ударів Україною з американської зброї по території РФ. Проте Україна самостійно приймає рішення, як їй використовувати зброю власного виробництва.

Проти ударів України по РФ західною зброєю також й Італія та Німеччина.

Водночас Велика Британія дозволила Україні бити своєю зброєю по цілям на території РФ. Відповідний дозвіл надала і Швеція, а також Чехія, країни Балтії та Фінляндія. 
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Топ коментарі
+7
Та ніхто давно не забороняє. Держсекретар Блінкен офіційно казав: ми не підтримуєм та не заохочуєм. Він НЕ КАЗАВ МИ ЗАБОРОНЯЄМ. Що вам ще потрібно, щоб Байден по телебаченню вам ціли вказував?
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27.05.2024 19:32
+4
Говорільня до нескінечності.......!
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27.05.2024 19:23
+2
А не питати їх ніяк не можна?! ,,Тишком- нишком"?!
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27.05.2024 19:15
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А не питати їх ніяк не можна?! ,,Тишком- нишком"?!
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27.05.2024 19:15 Відповісти
Кацапи такої нагоди не пропустять, розмердяться на весь Світ через своїх агентів і корисних ідіотів, фінансовий ресурс на це мають. І можна лишитися підтримки, тому треба отримати офіційний дозвіл. Людство хворе, і оздоровлення протікає дуже повільно, но так як є...
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27.05.2024 19:34 Відповісти
РДК вже не спитали і заїхали на їхньому бтрі в білгородську обл...
наші відбріхувалися пару місяців
а уяви їхні ракети на орських ТЕС чи НПЗ,
вони тоді навіть аптечок не дадуть не те що петріот.
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27.05.2024 19:44 Відповісти
Говорільня до нескінечності.......!
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27.05.2024 19:23 Відповісти
Коли я чую, що щось починає нявкати "слуга народа", то одразу далі не хочу слухати нявканя "зрадників народа".
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27.05.2024 19:30 Відповісти
НАТА, не доводь мене. Я псiхiческiй!
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27.05.2024 19:32 Відповісти
Та ніхто давно не забороняє. Держсекретар Блінкен офіційно казав: ми не підтримуєм та не заохочуєм. Він НЕ КАЗАВ МИ ЗАБОРОНЯЄМ. Що вам ще потрібно, щоб Байден по телебаченню вам ціли вказував?
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27.05.2024 19:32 Відповісти
Не забороняемо, просто буде нiчим, бо зброi не дамо.
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27.05.2024 20:09 Відповісти
НАТА вводь війська, і не звертай увагу на ЗЄ-він прострочений.
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27.05.2024 19:34 Відповісти
Ната боягузка.
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27.05.2024 19:41 Відповісти
Цікаво, почути думку інших членів цієї асамблеї від "ес", "голоса", "батьківщини". Може щось нове і цікаве скажуть, бо вони як води в рот набрали.
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27.05.2024 19:50 Відповісти
Захід без зайвої толерастії повинен зрозуміти: залишаться або воні або маскалі.
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27.05.2024 19:55 Відповісти
Когда кацапы почувствуют на себе силу обстрелов Украины вот тогда взвоют , и пойдут серьезней вопросы ***** , на куя нам это, и кому нужно все это ? Одним словом ,нужен жесткий бумеранг...
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27.05.2024 20:15 Відповісти
Цензор, а нічого шо там Порох на сесії NATO у Болгарії виступає та дає дрозда. слуги наріду не прийняли жодного закону на благо України та військових. Жодного. А тут така непридвзята реклама. Жах.
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27.05.2024 20:36 Відповісти
вот так и создается необходимое давление. почему нет давления по поводу Ленд лиз? о новом проекте Конгресса. ответ понятен, по этому вопросы байден крепко всех держит за яйца.
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27.05.2024 20:53 Відповісти
 
 