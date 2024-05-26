Шольц проти застосування німецької зброї для ударів по Росії

Наразі канцлер ФРН Олаф Шольц проти дозволу для України щодо використання німецької зброї для ураження цілей на території Росії.

Про це він сказав 26 травня на заході в Берліні з нагоди 75-ї річниці конституції Німеччини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"У нас є чіткі правила, узгоджені з Україною щодо поставок зброї, які ми вже здійснили. І вони працюють. Принаймні, це моє припущення", - заявив Шольц.

Також канцлер вкотре повторив тезу, що прагне уникнути ескалації конфлікту. Досі Німеччина ставила постачання зброї в Україну в залежність від того, чи не буде вона застосована на російській території.

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Країна, зокрема, надала Україні ракетні далекобійні установки Mars II, які мають радіус дії понад 80 кілометрів, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.