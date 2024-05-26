Шольц против применения немецкого оружия для ударов по России
На данный момент канцлер ФРГ Олаф Шольц против разрешения для Украины относительно использования немецкого оружия для поражения целей на территории России.
Об этом он сказал 26 мая на мероприятии в Берлине по случаю 75-й годовщины конституции Германии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Радіо Свобода".
"У нас есть четкие правила, согласованные с Украиной по поставкам оружия, которые мы уже осуществили. И они работают. По крайней мере, это мое предположение", - заявил Шольц.
Также канцлер в очередной раз повторил тезис, что стремится избежать эскалации конфликта. До сих пор Германия ставила поставки оружия в Украину в зависимость от того, не будет ли оно применено на российской территории.
Германия, в частности, предоставила Украине ракетные дальнобойные установки Mars II, имеющие радиус действия более 80 километров, после полномасштабного вторжения России в Украину.
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...тільки банальна вікіпедія (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8 https://uk.wikipedia.org/wiki/Соціал-демократична_партія_Німеччини ) - прочитайте уважно:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 німецька https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B2%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC лівоцентристська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8#cite_note-10 [10] та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC ліберальна політична партія з ідеологією https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F соціал-демократії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8#cite_note-11 [11] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8#cite_note-12 [12] в основі. Найстаріша політична партія Німеччини. Поряд із блоком https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_(%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0) ХДС /https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%A1%D0%A1 ХСС є однією з найбільших партій у новітній історії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%A0%D0%9D Німеччини .
...******* платформа СДП намагається об'єднати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC соціалізм із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F демократією , прагнучи такої організації суспільства, для якої були би першочерговими як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C соціальна справедливість , так і свобода. Партія ставить за мету зміцнення координованої https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0 соціальної ринкової економіки та справедливий розподіл вироблених благ. Вона вважає необхідним розвиток економічної системи для забезпечення добробуту всього населення. Водночас вона намагається захистити соціальними програмами знедолених. СДП виступає за громадянські права у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE відкритому суспільстві . У міжнародній політиці вона відстоює мир у всьому світі, намагаючись збалансувати глобальні інтереси демократичними засобами. Одним із пріоритетів СДП є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F європейська інтеграція .
...з цієї контори Шольц... це все, що вам потрібно знати і, відповідно, розуміти про його особистість... Він сірий, посередній, зляканий бюрократ, на долю якого звалились виклики, до яких він не готовий взагалі...
- Так шо ж ви хочете, ви ж з них стріляєте!
Германія виділяє міліарди євро на допомогу нашим біженцям, і дає зброю. якщо тобі падло ти кацапське, мало, зароби і задонать більше.
але обсирати тих хто жертвує нам міліарди євро ти можеш, бо тобі ця допомога - як сіль на рану, кацап.
Потім Ющ за кошти амерів які привіз Обама, ще будучи сенатором та Яник уже за гроші орків успішно утилізували більшу частину і знищували армію... а орки навпаки озброювались 10 років і готувались до війни...
ватнік, від тебе воняє кислими щами.
Майдан ніколи не стояв за порошенко чи ющенка. На майдані 2013-14 взагалі було три імпотента: яценюк, кличко, тягнибакс, а юля у цей час хавала качанівку. Порошеко був на майдані дуже рідко і його взагалі ніхто не сприймав як кандидата в прези. Ну і вибрали його через півроку після перемоги Майдану.
Тому засунь свою кацапську методичку собі у сраку.
"Товарищ Шолин (шольц) является многолетним агентом КГБ-ФСБ в правительстве Германии".
Ну хіба не сучий син?
Чорт знає чому тих німців вчили в школі ... Тупі, без пам*яті та жодної уяви.
Фронт протяжністю як в І Світову на Заході, а воно, грибоподібне, про конфлікт торочить.
і тут пишуть про Шольця, а не про Німеччину... не потрібно маніпулювати... Шольць - не Німеччина, як пісюаніст - не Україна. І Німеччина допомагає нам багато в чому всупереч бажанню Шольця, а не завдяки, бо там є і інші політичні і державницькі сили... тому закрий свій смердючий рот.
Третій рік війни. Давно минув час для мобілізації системи управління, промисловості, інфраструктури. Все за законом.
Правда в тім, що ЗЕ&кагал нічого не зробили й не роблять.
Як приклад: шо там 450,000 дронів вже на фронті?
Не Шольц винен в тім, що лідОр української корупції тільки краде та бреше. І так йому це подобається, що навіть каденцію свою пролонгував. Оце проблема.
На кого працюють Зеленський&кагал?
А Шольц працює на Німеччину і переймається її проблемами, бо йому за то гроші платять.