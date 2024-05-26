Шольц против применения немецкого оружия для ударов по России

На данный момент канцлер ФРГ Олаф Шольц против разрешения для Украины относительно использования немецкого оружия для поражения целей на территории России.

Об этом он сказал 26 мая на мероприятии в Берлине по случаю 75-й годовщины конституции Германии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Радіо Свобода".

"У нас есть четкие правила, согласованные с Украиной по поставкам оружия, которые мы уже осуществили. И они работают. По крайней мере, это мое предположение", - заявил Шольц.

Также канцлер в очередной раз повторил тезис, что стремится избежать эскалации конфликта. До сих пор Германия ставила поставки оружия в Украину в зависимость от того, не будет ли оно применено на российской территории.

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Германия, в частности, предоставила Украине ракетные дальнобойные установки Mars II, имеющие радиус действия более 80 километров, после полномасштабного вторжения России в Украину.