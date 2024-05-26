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Новости Война
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Шольц против применения немецкого оружия для ударов по России

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

На данный момент канцлер ФРГ Олаф Шольц против разрешения для Украины относительно использования немецкого оружия для поражения целей на территории России.

Об этом он сказал 26 мая на мероприятии в Берлине по случаю 75-й годовщины конституции Германии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Радіо Свобода".

"У нас есть четкие правила, согласованные с Украиной по поставкам оружия, которые мы уже осуществили. И они работают. По крайней мере, это мое предположение", - заявил Шольц.

Также канцлер в очередной раз повторил тезис, что стремится избежать эскалации конфликта. До сих пор Германия ставила поставки оружия в Украину в зависимость от того, не будет ли оно применено на российской территории.

Также читайте: Шольц заявил, что не хочет "спекулировать" на теме применения западного оружия по территории России: "У нас есть четкие правила"

Германия, в частности, предоставила Украине ракетные дальнобойные установки Mars II, имеющие радиус действия более 80 километров, после полномасштабного вторжения России в Украину.

Автор: 

оружие (10210) Шольц Олаф (906)


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Топ комментарии
+16
Аналізуючи суми допомоги-хер Шольц,ти непоганий вундеркінд! Але сцикливий-сцикливий...
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26.05.2024 17:10
+14
Капец. Союзнички... Осталось только сказать: оружие даём, но стрелять из него - ни-ни. А то Вова обидится.
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26.05.2024 17:14
+8
ліверна ковбаса
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26.05.2024 17:10
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Правила форума Совет форумчан
не буду голосувати за шльоцика.
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26.05.2024 17:03 Ответить
А за ліверну ковбасу?
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26.05.2024 17:23 Ответить
ти дебіл? як можна за ковбасу голосувати? це ж не людина!
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26.05.2024 17:35 Ответить
Т а, т и шо?! А за кого ти голосуєш?
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26.05.2024 19:49 Ответить
за зеленського ж голосували
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26.05.2024 20:39 Ответить
+++
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26.05.2024 21:20 Ответить
Аналізуючи суми допомоги-хер Шольц,ти непоганий вундеркінд! Але сцикливий-сцикливий...
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26.05.2024 17:10 Ответить
Соціал-демократична партія Німеччини, Sozialdemokratische Partei Deutschlands.

...тільки банальна вікіпедія (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8 https://uk.wikipedia.org/wiki/Соціал-демократична_партія_Німеччини ) - прочитайте уважно:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 німецька https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B2%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC лівоцентристська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8#cite_note-10 [10] та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC ліберальна політична партія з ідеологією https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F соціал-демократії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8#cite_note-11 [11] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8#cite_note-12 [12] в основі. Найстаріша політична партія Німеччини. Поряд із блоком https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_(%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0) ХДС /https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%A1%D0%A1 ХСС є однією з найбільших партій у новітній історії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%A0%D0%9D Німеччини .

...******* платформа СДП намагається об'єднати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC соціалізм із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F демократією , прагнучи такої організації суспільства, для якої були би першочерговими як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C соціальна справедливість , так і свобода. Партія ставить за мету зміцнення координованої https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0 соціальної ринкової економіки та справедливий розподіл вироблених благ. Вона вважає необхідним розвиток економічної системи для забезпечення добробуту всього населення. Водночас вона намагається захистити соціальними програмами знедолених. СДП виступає за громадянські права у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE відкритому суспільстві . У міжнародній політиці вона відстоює мир у всьому світі, намагаючись збалансувати глобальні інтереси демократичними засобами. Одним із пріоритетів СДП є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F європейська інтеграція .

...з цієї контори Шольц... це все, що вам потрібно знати і, відповідно, розуміти про його особистість... Він сірий, посередній, зляканий бюрократ, на долю якого звалились виклики, до яких він не готовий взагалі...
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26.05.2024 18:24 Ответить
...все ж краще,аніж кольоровий хуцпатий клоун.
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26.05.2024 22:46 Ответить
ліверна ковбаса
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26.05.2024 17:10 Ответить
він не хоче згадати берлінську стіну... словаки та мадяри не пам'ятають обмежений контингент в їх країнах. за великі гроші пам'ять всихає, вуха не чуть та очі не бачать
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26.05.2024 22:53 Ответить
шольц треба тільки тризуба намалювати на ракеті і перші дві букви в назві зафарбувати!
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26.05.2024 17:11 Ответить
Так віина ж -- Шольц - Украіна - це вам шо - хлопчики для биття?
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26.05.2024 17:12 Ответить
Капец. Союзнички... Осталось только сказать: оружие даём, но стрелять из него - ни-ни. А то Вова обидится.
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26.05.2024 17:14 Ответить
а Германія дає зброю для наступу? яку?
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26.05.2024 17:15 Ответить
геноцид українського народу по формулі Штайнмаєра-це коли всіх в Бабин Яр і на Колиму відразу,а по формулі Шольца-це коли на пів шишечки і з відтермінуванням від 2 до 5 років.
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26.05.2024 17:16 Ответить
А что за оружие из Германии может бить по рашке. САУ PzH 2000 которые постоянно ломаются? Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер утверждает что из-за плохого технического обслуживания.
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26.05.2024 17:17 Ответить
- Герр Пеппергер, САУ вашого виробництва часто ламаються!
- Так шо ж ви хочете, ви ж з них стріляєте!
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26.05.2024 18:32 Ответить
Шакалиный Шольц - мягкая сосиска
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26.05.2024 17:18 Ответить
Агентка кгб стара ***** мєркєль точно знає яка в нього ковбаса. А може там взагалі сосисочка?
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26.05.2024 17:32 Ответить
о, так ти кацапський тролик. навіщо ж ти меркельшу вибирав? чи шольца? а, так ти за них не голосував, бо ти кацап і вам тільки за ***** дозволено голосувати?

Германія виділяє міліарди євро на допомогу нашим біженцям, і дає зброю. якщо тобі падло ти кацапське, мало, зароби і задонать більше.
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26.05.2024 17:39 Ответить
Ти дебіл? Як я міг голосувати за мєркєльшу? По друге, скоріш за все ти і є прокацаплене падло, чи прокацаплений ждун який постійно голосував за регіАналів , зажопенців та зелешоблу.
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26.05.2024 19:35 Ответить
я вгадав про тебе все. звісно що ти *********** прихвостень не міг за меркельшу голосувати і за шольца.

але обсирати тих хто жертвує нам міліарди євро ти можеш, бо тобі ця допомога - як сіль на рану, кацап.
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26.05.2024 19:48 Ответить
Нічого ти примітивне не вгадав. Вони знають за що платять. Захід виростив *****. Вони купились на дешевий кацапський газ та нафту. Та ж мєркельша купувала в нього газ по 200 баксів, а перепродувала по країнах ЄС по 800 десятиліттями, закривали очі на те шо цей виродок витворяв по відношенню до країн бувшого совка. Грузія, Арменія, Азербайджан і т.д. Проковтнули анексію Криму, війну на Донбасі, торгові війни та ін. А ООНа та захід тільки стурбованість виражали. А ***** тим часом наглів і наглів, їздив по країнах ЄС та глузував з них, мовляв, будете патякати то топитемите дровами.Ну багато ще чого ... А ти примвтивне і далі кланяйся...
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26.05.2024 20:00 Ответить
Та то дурочок юродивый, не звертай уваги. Німеччина була головним союзником Путіна і сама Німеччина дала дозвіл Путіну на напад, але ж всі думали що за "три дні", от і шкваряться зараз як вужаки на пательні
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26.05.2024 20:27 Ответить
ОК
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26.05.2024 21:03 Ответить
якщо Германія - союзник рашки, то чому ти туди відправив більше мільйона українських біженців?
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26.05.2024 21:07 Ответить
якщо ти такий розумний, розумів ці всі процеси давно, то чому ж ти так всрато готувався до війни?
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26.05.2024 21:06 Ответить
Ти дебіл?
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26.05.2024 21:18 Ответить
ти глузуєш з влади Германії, яка витрачає міліарди євро на допомогу нам, а я дибіл? ага. ну продовжуй гавкати на союзників, може їм це подобається, і вони будуть більше допомагати. воно ж так працює в цьому світі. Капець.
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26.05.2024 22:53 Ответить
Анналенна тут таран + ще багато народу з інших політичних організацій... Шольц - яскравий приклад співробітника пані Меркель...
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26.05.2024 18:29 Ответить
у вас германський прапорець, тому спитаю у вас, навіщо ви таких як Шольц вибираєте, якщо вони вам не подобаються?
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26.05.2024 18:59 Ответить
тому що свобода вибору... а кількість "системно необізнаних" виборців. простіше кажучи тих, яким популізм дуже добре заходить в вуха і пам'ять про свій вибір зникає на другий день після виборів, що в Україні, що в Німеччині, відповідно до багаторічних міжнародних соціальних досліджень приблизно однакова... близько 70%...
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26.05.2024 20:07 Ответить
почитайте з цього приводу книгу Дж. Бреннона "Проти демократії"... Це дослідження відомого лівих (!!!!!!) поглядів соціолога і філософа щодо якості демократичних процедур і самих виборців. Стане багато зрозуміло, чому цей безлад зараз відбувається майже в усіх країнах демократичного спрямування із загальною виборною системою...
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26.05.2024 20:12 Ответить
все зрозуміло усі наші союзники проти , а деж наші українськи ракети на 300-500 км дальності в асфальті чи на відосиках а може гроші пішли на могутні обороні споруди ?
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26.05.2024 17:18 Ответить
А ти знаєш, де паливо до тих ракет?
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26.05.2024 17:41 Ответить
А паливо більше ніде купити або замовити... Україна унікальна де це все виробляється... якось замовили в ЄС ракетне паливо коли Кримський міст взірвали...
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26.05.2024 19:27 Ответить
...Шольц очкує.Хто очкує, тий садист.Вірьовку дали, мило ні садисти.
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26.05.2024 17:21 Ответить
Хочете знати, як виглядає страх? Подивіться на Шольца.
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26.05.2024 17:21 Ответить
Блін. Ну скільки ж можна ''шольца валяти'' -стріти по мордору неможна, ''таурусів'' не дам.
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26.05.2024 17:23 Ответить
Цікаво, а як Майдану проти Яника та за Ющенко вдалося уникнути війни з рашкою та втрати територій, а майдану проти того ж Яника але за Порошенко навпаки. І війна і втрата територій?
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26.05.2024 17:24 Ответить
Такий молодий, а вже огого які питання задаєш!!!))
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26.05.2024 17:30 Ответить
Кацапи тіко починали віджиратися - і ***** ше думав напевно шо після термінів зможе спокійно поїхать на Сардинію разом зі своїм італійським друзякою бабоси витрачати.
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26.05.2024 17:35 Ответить
В свого легітимного педофіла спитайся
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26.05.2024 17:48 Ответить
Я питаю у знаючих людей. А не як ти, у всяких педофілів.
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26.05.2024 18:02 Ответить
Тоді у всіх вистачило клепки не лізти на рожен ,тоді ще ніхто не ЄВРОінтегрувався і не доНАТився ,от і так вдалося уникнути війни з рашкою ,а ось в 2008 році захотілось Україні в НАТО ,але тоді наші теперішні союзнички наш кидонули ,ось тоді в рашки і зірвало дах ,якщо наші доморощені патріоти менш мололи язиком про ЄС ,а особливо про НАТО ,можливо і не було б війни і втрати територій .
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26.05.2024 18:15 Ответить
Лапоть, ***** за кораблем! І напарника "ВІР" прихопи з собою, ублюдки.
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26.05.2024 18:57 Ответить
А ти пи@дуй у ТЦК і на фронт, гівнюк , а то розвелось вас тут диванних заброньованих патріотів , пи@діте багато ,а на фронт не хочете йти ,шукаєте дурнів замість себе.
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26.05.2024 19:50 Ответить
А це з яких пір козломорда паскуда стала переживати за український фронт?
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26.05.2024 20:55 Ответить
З таким мудаком як ти ,в якого тєлємарафон замість мізків, нічого дискутувати , це себе не поважати.
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26.05.2024 21:12 Ответить
Ясно, всрався кацап. Готуйся до другої хвилі мобілізації, тільки тепер не за гроші, а так за... *****
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26.05.2024 22:16 Ответить
В мене небуло ніколи ні краплини кацапської крові , а до другої хвилі мобілізації готуйся ти ,і пішов на Х@Й ,відповіді більше писати на двої дебільні коментарі не буду.
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27.05.2024 17:04 Ответить
Тому що коли Ющ приймав державу то в нас ще було дох... совкового озброєння, а орки ще не мали чогось новішого....

Потім Ющ за кошти амерів які привіз Обама, ще будучи сенатором та Яник уже за гроші орків успішно утилізували більшу частину і знищували армію... а орки навпаки озброювались 10 років і готувались до війни...
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26.05.2024 19:31 Ответить
Кидай пити
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26.05.2024 21:00 Ответить
Бот тобі книгу Обами процитувати, чи статистику скинути скільки за Юща з Гриценком було утилізовано, літаків, ППО, танків більше чим за Яника доречі... Яник тільки в снарядах обійшов і артилерії
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26.05.2024 22:25 Ответить
Я тобі вже колись казав, куди ти маєш засунути собі книгу самозакоханого нігера Обами, через якого америка почала котитися вниз, доречі, Саліван це повністю людина Барака. Таке враження, що на кацапській ботофермі сьогодні видавали давку наркоти.
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26.05.2024 23:02 Ответить
Бот а офіційну статистику також .... бл...ть... як ви заїб... своєю вірою в Юща патріота особливо як він ширку зробив і ригів в уряд привів... Чи вже забули як Яник хотів піджати під себе національну гвардію і захопити владу... А Балогу який крутив підписом Юща як хотів...
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26.05.2024 23:15 Ответить


ватнік, від тебе воняє кислими щами.

Майдан ніколи не стояв за порошенко чи ющенка. На майдані 2013-14 взагалі було три імпотента: яценюк, кличко, тягнибакс, а юля у цей час хавала качанівку. Порошеко був на майдані дуже рідко і його взагалі ніхто не сприймав як кандидата в прези. Ну і вибрали його через півроку після перемоги Майдану.

Тому засунь свою кацапську методичку собі у сраку.
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26.05.2024 21:32 Ответить
Не той тепер німець пішов...

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26.05.2024 17:28 Ответить
Цей німець також не той - шо нацики шо сралінці то є виродки ( а ось Саксонський князь який надавав копняків угорцям то є той німець - ну і ті шо римлянам сюрпрайз в Тевтобургському лісі зробили ).
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26.05.2024 17:38 Ответить
Упаси Бог. Пусть остаются такими как сейчас.
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26.05.2024 17:38 Ответить
О какой победе речь? Накуя этот встеб украинскому народу? Украина стоит в защите третий год ..****** полный.... ЗЕ , это куйня ....
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26.05.2024 17:35 Ответить
Обдристаний шваб плешивий...
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26.05.2024 17:41 Ответить
Тобто по Харкові можна,по лікарнях,школах,гіпермаркетах.Це не спричинює ескалацію.Гіпократа.
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26.05.2024 17:44 Ответить
Пусть уже тогда честно скажет, что Украина - это территория для временного сдерживания кацапов, пока те не дойдут до Польши, а дальше будут гибнуть уже свои Фрицы, а ведь будут. Ничему сцыкливых дебилов не учит история
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26.05.2024 17:56 Ответить
Шольц - це результат денацифікації німців. Тобто, сцикун...
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26.05.2024 17:57 Ответить
Такої х-ні не було ніколи за всю історію...
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26.05.2024 18:01 Ответить
Осталась еще одна пресс-конференция перед:
"Товарищ Шолин (шольц) является многолетним агентом КГБ-ФСБ в правительстве Германии".
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26.05.2024 18:03 Ответить
Шольц думає,що він цим зупинить *****.
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26.05.2024 18:04 Ответить
Цей гуманоїд, як і китайці, називає кацапо-українську війну конфліктом.
Ну хіба не сучий син?
Чорт знає чому тих німців вчили в школі ... Тупі, без пам*яті та жодної уяви.
Фронт протяжністю як в І Світову на Заході, а воно, грибоподібне, про конфлікт торочить.
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26.05.2024 18:07 Ответить
А чьому вчили дегенератів,яки проголосували за "какую разніцу".Чи продовжуємо мантру-нам все должны.
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26.05.2024 18:12 Ответить
Ворона вороне, в глаз не клюнет
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26.05.2024 18:16 Ответить
вимальовується партія вічної війни. Голосне - щоб українців вистачило.
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26.05.2024 18:26 Ответить
Дивна ситуація: Німеччина зараз #1 у Європі з фінансової і військової допомоги Україні, є найбільшим нашим лобістом України у ЄС, а тупорилі какли ще не задоволені. Може ви суки самі будете виробляти танки, ппо, балістичні ракети і перестанете клянчити у інших і тоді будете всім задоволені разом із своїм клоуном прізєдєнтом.
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26.05.2024 18:30 Ответить
знаєш, хотів написати тобі щось різке за твоїх "каклів", але зрозумів, що гниль,то вже все...тільки хробаками розкласти для чогось кращого...
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26.05.2024 18:40 Ответить
Річард Золота дірка, може ти спершу приїдеш в Україну і будеш із окопу повчати нас тут усіх жити?! Бо сидіти на шиї у німецьких платників податків і бути грамотними усі можуть.
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26.05.2024 21:23 Ответить
о-о-о... так ти з однієї ботоферми... те ж двоноге сміття... і чого я не здивований... привіт передавай своєму партнеру, зупергуті ...чи ти і є тим одним мудаком під декількома ніками... те ж варіант...
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26.05.2024 21:50 Ответить
Ну ти й гнида.
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26.05.2024 18:43 Ответить
Тут ось картина є для таких випадків. Автор Андрєй Кузьмін. 2015 рік.

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26.05.2024 19:15 Ответить
А опонент може парирувати іншою картинкою. Автор Вася Ложкін, 2018 рік.

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26.05.2024 19:19 Ответить
А може якщо не допомагати то русня дійде і до Німеччини, і тоді воювати вже доведеться самому Шольцу.
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26.05.2024 18:56 Ответить
Я писав просту річ - нєхєр хейтити Німеччину у коментарях. Вона зараз дуже багато допомагає Україні.
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26.05.2024 21:25 Ответить
ти, мудак, принизив своїм попереднім дописом українців, які дійсно є різні, бо люди різні. навіть такі гниди як ти є, але ж ти українець (мабуть)...

і тут пишуть про Шольця, а не про Німеччину... не потрібно маніпулювати... Шольць - не Німеччина, як пісюаніст - не Україна. І Німеччина допомагає нам багато в чому всупереч бажанню Шольця, а не завдяки, бо там є і інші політичні і державницькі сили... тому закрий свій смердючий рот.
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26.05.2024 22:08 Ответить
А як по поводу русзброї по дойчланд,вони про це не думають? пі.....ри давайте бо буде піздно,монголорусо можуть ідо вас прийти
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26.05.2024 18:48 Ответить
Ну може тоді Шольц допоможе захистити Харків? Кілька тисяч ракет для Патріотів - і може йому щось постукає в голову, що знищити пускові все-таки дешевше і простіше?
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26.05.2024 18:58 Ответить
У Шольца свої виборці та цілі.
Третій рік війни. Давно минув час для мобілізації системи управління, промисловості, інфраструктури. Все за законом.
Правда в тім, що ЗЕ&кагал нічого не зробили й не роблять.
Як приклад: шо там 450,000 дронів вже на фронті?
Не Шольц винен в тім, що лідОр української корупції тільки краде та бреше. І так йому це подобається, що навіть каденцію свою пролонгував. Оце проблема.
На кого працюють Зеленський&кагал?
А Шольц працює на Німеччину і переймається її проблемами, бо йому за то гроші платять.
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26.05.2024 19:03 Ответить
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26.05.2024 19:25 Ответить
Шольц, цією за'явою дає цілому світові зрозуміти те, що він є холуй куйла всія підерації ,і співучасник вбивства рашистом,українського народу.-Іншими словами , за'ява цього німецькогохолуя рашиста дає куйлу дозвіл на знищення України і вбивство українського народу із своєї території і не дає право українському народові боронитися від рашистської смерті...потвора
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26.05.2024 19:27 Ответить
Так і Україна проти застосування німецької зброї по Московщині, але хіба хочеш - мусиш !
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26.05.2024 19:38 Ответить
Уявляю як путлер просить Ина стріляти його ракетами по Україні.
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26.05.2024 19:57 Ответить
Дойчі явно пересрали...
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26.05.2024 21:09 Ответить
Хай подивиться як росіяні срут на могилі Є.Канта в Кьонінгсбергу.
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26.05.2024 21:20 Ответить
Прийшов час запитань до обами. Нащо він та його оточення тягне Світ до апокаліпсису, відсмокчуючі у кривавих диктаторів?
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27.05.2024 01:12 Ответить
 
 