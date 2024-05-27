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НАТО (6206) ППО (2918) Умєров Рустем (465)

Умєров закликав сусідні країни-члени НАТО закрити небо над західними областями

Умєров закликав сусідні країни-члени НАТО закрити небо над західними областями

Очільник оборонного відомства України Рустем Умєров закликав західних партнерів дозволити Україні бити їхньою зброєю на більшу відстань. Також міністр закликав сусідні країни-члени НАТО закрити небо над західними областями нашої країни.

Про це він повідомив на сторінці у соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Умєров заявив, що під час свого онлайн-звернення до учасників сесії Парламентської асамблеї НАТО, яка відбулася 27 травня, він наголосив, що Україні треба більше далекобійних можливостей. Зокрема, глава Міноборони закликав союзників України дозволити Києву використовувати надану західну зброю на більшу відстань.

"Росія намагається знищити все, що не може захопити, продовжує вбивати і тероризувати мирне населення, невинних людей. Аби припинити це, закликав надати нам дозвіл використовувати західну зброю на більшу відстань", - розповів міністр.

Також Умєров звернувся до сусідніх країн-членів НАТО з проханням закрити небо над західними областями України. Оскільки, за його словами, російські атаки на українські енергетичні об’єкти несуть загрозу і для сусідів України.

Читайте також: Парламентська асамблея НАТО закликала країни Альянсу дозволити Україні бити західною зброєю по території РФ, - "слуга народу" Чернєв

"Російські атаки на наші енергетичні об’єкти несуть загрозу і для наших сусідів. Тому звернувся до сусідніх країн-членів НАТО, які не можуть надати нам свої системи ППО, закрити небо над нашими західними регіонами зі своєї території", - йдеться у дописі очільника Міноборони.

Наостанок міністр подякував усім партнерам України за непохитну підтримку нашої держави.

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Нагадаємо, що раніше Умєров та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провели телефону розмову з Верховним головнокомандувачем об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі та командувачем Групи сприяння безпеці України, генерал-лейтенантом США Антоніно Агуто. Серед іншого сторони обговорили посилення ППО України.
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Топ коментарі
+8
Це єдине, що вміють зелені папуаси. Закликати всіх, крім себе, відоси продукувати, Стефанчука морду виставляти.
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27.05.2024 21:47
+6
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27.05.2024 21:50
+3
А що, французи брали участь у виборах клована?
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27.05.2024 23:04
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Французький легіон озброєнний до зубів та зі своїм ППО під Одессу... ні ні нехай Українці відуваються....
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27.05.2024 21:41 Відповісти
А що, французи брали участь у виборах клована?
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27.05.2024 23:04 Відповісти
Це єдине, що вміють зелені папуаси. Закликати всіх, крім себе, відоси продукувати, Стефанчука морду виставляти.
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27.05.2024 21:47 Відповісти
а фортифікації хто з Кирилом Тимошенко просрав? Умеров - Єрмак - одна шайка -лєйка мародерів
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28.05.2024 00:09 Відповісти
Польских фермеров посадить на аэростаты вокруг Львова и пусть блокируют..
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27.05.2024 21:49 Відповісти
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27.05.2024 21:50 Відповісти
Де отрк грім? От ним і бий курво. Бо нехватить на дороги....хватило на дороги?
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27.05.2024 22:03 Відповісти
Ти нічого не розумієш! Якби не було доріг, то тоді як би ГРОМИ та САПСАНИ їздили би на війну?
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27.05.2024 23:05 Відповісти
Тут окрім Грому https://myrotvorets.news/u-5-6-raziv-deshevshe-za-zrk-patriot-ssha-kb-pivden/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2cyvrEDbjJmyysVLwyqiKuU8F5y-EEE_Sgjc2C_d6Lf-vRnmkXAV68L7Q_aem_Ad-H5tqi4hX94l_6iEjOJf2z5N_xSvOYbLLSSxGS_UIGVyfuWc19x64Rmvgy_e3d1EroybU0XF-7oYFgmWOuGSAn купа ньюансів .
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27.05.2024 23:07 Відповісти
Дуже цікава ППО-ПРО. І МО України у 18 дало гроші на розробку. І вона йшла повним ходом. І вже планувалось перші випробування двигунів ракет.... але 19 рік і п...ць программі - син рюського генерала фсб прийшов до влади завдяки зеленскому та більшості українців.
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28.05.2024 03:23 Відповісти
закликав ? А чому не попросив ? Хто ти воїн?
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27.05.2024 22:05 Відповісти
Він чужинець. Йому не належиться...
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27.05.2024 23:08 Відповісти
воїн огого!!!
правда не служив нікуя, але воїн крепкий
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27.05.2024 23:48 Відповісти
Крепким він грав на піаніно. Все решту ...
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28.05.2024 08:34 Відповісти
1000 000 000 повітряних кульок, і накуя тих союзників!!
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27.05.2024 22:09 Відповісти
Чому він Умєров, якщо за українським правописом це прівзвище пишеться як Умеров? Немає вже сил спостерігати за цим ідіотизмом.
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27.05.2024 22:10 Відповісти
І знає,****,шо не закриють а всеодно пистить...
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27.05.2024 22:10 Відповісти
Головне, щоб Умєров не підвів усіх тих депутатів ВР, які за нього віддали голоси. А то опозиція не переживе такого удару та ганьби.
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27.05.2024 22:31 Відповісти
І чому це тільки над західними областями?Вони дуже страждають від ракет як Харків,Одеса,Дніпро,Запоріжжя...???Чи східні та південні області це вже не Україна,чи як???
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27.05.2024 22:31 Відповісти
Умєркін жжот!
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27.05.2024 22:47 Відповісти
"зелені",варто переписати на чистий листо все,про що закликали західні партнери України і що з цих закликів Вами зроблено.
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27.05.2024 23:01 Відповісти
Закликав....
А у відповідь - тиша!
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27.05.2024 23:11 Відповісти
а я хочу щоб у цього закликанта, того хто його порадив, того хто призначив, того хто підписав
тау того хто зробив його МО, стався апендицит...
а щоб оперував їх не хірург а сторох з автостоянки...
ну, нікому не відомий, без держпосади єрмак, країною керувати може...
у меров, який в військові справі НОЛЬ, може керувати ЗСУ...
татаров, ніхто у владі, керує силовиками
катлета, митницею
верещучка, всім що далуть...
то чому сторож не може їх почикати???
я думаю, нєкуй дєлать
яб сам погодився прооперувати їх і все їхнє шобло
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27.05.2024 23:46 Відповісти
Пам'ятаю, як зелені гниди у раді аплодували йього папереднику - стоячи. Та як йього призначали - теж стояли та хлопали. Цеж щикса знайшов геніального квартирного брокера.
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28.05.2024 03:26 Відповісти
можливо, коли кацапйо дійде до Києва, або посуне з Білорусі в напрямку Львова, то ця мрія стане реальністю
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28.05.2024 10:07 Відповісти
 
 