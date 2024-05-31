Истребители Gripen смогут передать Украине, когда она получит F-16, - глава МИД Швеции Бильстрем
Швеция сможет передать Украине истребители Gripen после того, как Киев получит F-16.
Об этом заявил глава МИД Швеции Тобиас Бильстрем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы не будем поставлять пока шведские Gripen, поскольку месседж от коалиции F-16 таков: интеграция одновременно двух типов самолетов будет сложной. Поэтому, возможно, Grippen, будет предоставлен после F-16 и коалиция выполнит свою работу", - сказал министр.
По словам Бильстрема, правительство Швеции предложило Украине альтернативу: предоставить два самолета обнаружения и наблюдения, что является "важным дополнением для коалиции F-16, поскольку это предоставляет Украине возможности, которых им не хватает".
Он также отметил, что сейчас очень нужно увеличить производство боеприпасов как в ЕС, так и в Украине.
Бильстрем сказал, что Украина может применять оружие, которое передает Швеция, "без всяких ограничений" с соблюдением норм международного гуманитарного права.
29 мая 2024 года Швеция объявила, что передаст Украине самолеты радиолокационной разведки ASC 890.
В Воздушных силах заявили, что ASC 890 будет служить усилением "глаз" F-16.
Ранее министр обороны Швеции Йонсон заявил, что некоторые страны просили Стокгольм повременить с отправкой истребителей Gripen Украине.
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Українські бойові пілоти завершили ознайомчу підготовку на винищувачах JAS 39 Gripen.
"Ознайомча підготовка завершена, і згідно з доповіддю, яку я отримав від збройних сил, підготовка пройшла добре", - зазначив міністр.
https://mil.in.ua/uk/news/piloty-zsu-**********-oznajomchu-pidgotovku-na-vynyshhuvachah-gripen/
це теорія в стилі де у літака хвіст і крила.
Де факто - пілоти та технарі пташку вивчили, протестували, трохи покрутили (за понад місяць)
А те що в ньому написи шведською і всі інструктори теж шведи - ну то таке.
Бо кого ж хвилює, що одну тільки англійську мову наші пілоти (не враховуючи інженерів і іншу обслугу F-16, сотні їх) вчили півроку.