РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10028 посетителей онлайн
Новости
2 389 19

Истребители Gripen смогут передать Украине, когда она получит F-16, - глава МИД Швеции Бильстрем

Швеція може передати Gripen Україні

Швеция сможет передать Украине истребители Gripen после того, как Киев получит F-16.

Об этом заявил глава МИД Швеции Тобиас Бильстрем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не будем поставлять пока шведские Gripen, поскольку месседж от коалиции F-16 таков: интеграция одновременно двух типов самолетов будет сложной. Поэтому, возможно, Grippen, будет предоставлен после F-16 и коалиция выполнит свою работу", - сказал министр.

По словам Бильстрема, правительство Швеции предложило Украине альтернативу: предоставить два самолета обнаружения и наблюдения, что является "важным дополнением для коалиции F-16, поскольку это предоставляет Украине возможности, которых им не хватает".

Читайте: Украина ожидает получить первые F-16 очень скоро, - Умеров

Он также отметил, что сейчас очень нужно увеличить производство боеприпасов как в ЕС, так и в Украине.

Бильстрем сказал, что Украина может применять оружие, которое передает Швеция, "без всяких ограничений" с соблюдением норм международного гуманитарного права.

Читайте: Сразу три соглашения по безопасности сегодня подпишет Украина, - Зеленский

29 мая 2024 года Швеция объявила, что передаст Украине самолеты радиолокационной разведки ASC 890.

В Воздушных силах заявили, что ASC 890 будет служить усилением "глаз" F-16.

Ранее министр обороны Швеции Йонсон заявил, что некоторые страны просили Стокгольм повременить с отправкой истребителей Gripen Украине.

Автор: 

авиация (2825) самолет (3590) Швеция (1002) F-16 (553)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
14 вересня 2023 року, Міністр оборони Швеції Пол Йонсон:
Українські бойові пілоти завершили ознайомчу підготовку на винищувачах JAS 39 Gripen.
"Ознайомча підготовка завершена, і згідно з доповіддю, яку я отримав від збройних сил, підготовка пройшла добре", - зазначив міністр.

https://mil.in.ua/uk/news/piloty-zsu-**********-oznajomchu-pidgotovku-na-vynyshhuvachah-gripen/
показать весь комментарий
31.05.2024 11:36
+2
Туман віини
показать весь комментарий
31.05.2024 11:33
+1
З пілотом?
показать весь комментарий
31.05.2024 11:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З пілотом?
показать весь комментарий
31.05.2024 11:25 Ответить
І ДЕ ПРАВДА В ТАКИХ ЗАЯВАХ, МАБУТЬ І БОГ НЕ ЗНАЄ.
показать весь комментарий
31.05.2024 11:27 Ответить
Туман віини
показать весь комментарий
31.05.2024 11:33 Ответить
Та "правда" проста - американські корпорації побачили конкурентів От і "давонули"!
показать весь комментарий
31.05.2024 13:35 Ответить
14 вересня 2023 року, Міністр оборони Швеції Пол Йонсон:
Українські бойові пілоти завершили ознайомчу підготовку на винищувачах JAS 39 Gripen.
"Ознайомча підготовка завершена, і згідно з доповіддю, яку я отримав від збройних сил, підготовка пройшла добре", - зазначив міністр.

https://mil.in.ua/uk/news/piloty-zsu-**********-oznajomchu-pidgotovku-na-vynyshhuvachah-gripen/
показать весь комментарий
31.05.2024 11:36 Ответить
що на вашу думку входить в ознайомчу підготовку?

це теорія в стилі де у літака хвіст і крила.
показать весь комментарий
31.05.2024 12:36 Ответить
у статті "Мілітарного" (за ссиллю) написано у чому суть (на загал)
Де факто - пілоти та технарі пташку вивчили, протестували, трохи покрутили (за понад місяць)
показать весь комментарий
31.05.2024 12:41 Ответить
ну от, тепер ще пару років навчань
показать весь комментарий
31.05.2024 13:14 Ответить
Тссссс....
показать весь комментарий
31.05.2024 12:40 Ответить
один Ф-16 ? чи це затягнеться на декілька років
показать весь комментарий
31.05.2024 11:41 Ответить
Макети вже можна починати застосовувати. Нехай у кацапів підгорає
показать весь комментарий
31.05.2024 11:53 Ответить
Все опять крутится вокруг F-16 которые все хотят нам дать но никак не дадут. Где же ети F-16 которые уже год едут к нам? Хоть один поломаный нам на тягаче привезите чтобы уже сдвинуть етот поезд безысходности
показать весь комментарий
31.05.2024 11:45 Ответить
щоб його поставить на якийсь постамент замість МіГ-15 і ним милуватись?
показать весь комментарий
31.05.2024 12:37 Ответить
Уря, шведи нам літаки дають! А виявляється, як і усі - чекають, чи надасть хтось щось першим. Бл@дь, усі такі помірковані...
показать весь комментарий
31.05.2024 11:47 Ответить
І то вірно. Бойовий літак це ж як автомобіль. Поставив десь у дворі і хай стоїть і іноді на СТО треба заїхать, резину замінить.

А те що в ньому написи шведською і всі інструктори теж шведи - ну то таке.

Бо кого ж хвилює, що одну тільки англійську мову наші пілоти (не враховуючи інженерів і іншу обслугу F-16, сотні їх) вчили півроку.
показать весь комментарий
31.05.2024 12:41 Ответить
Америка боїться ,що ми переможемо і допомагає "видавцем"дуже дозовано.Пояснення: ф 16 вже давно хочуть надати партнери і анонсували ,що передадуть в травні і готові це зробити.,але так як це американське озброєння то без дозволу і погодження передати не можуть.А тепер про гріпени: в них ті ж двигуни ,що і у ф16(теж американські),але Америка знову- таки блокує передачу( про що Швеція сказала: мовляв попросили відтермінувати).Але є одне але: вони зможуть передати Гріпени,уже односторонньо(без згоди амер.)коли в нас будуть відповідні технології,тобто двигуни.То ж Ф16 нам будуть відтягувати вправо та якомога довше...хоч би до кінця року,ось так!
показать весь комментарий
31.05.2024 11:55 Ответить
SAAB !
показать весь комментарий
31.05.2024 13:23 Ответить
Швеція передавайте Gripen,тому що f 16 ми не отримаємо ніколи.
показать весь комментарий
31.05.2024 15:10 Ответить
Остап чуть улыбнувшись, глядя при этом серьезно сказал Элочке---- ,,,вас обманули, вас дали гораздо лучший мех, это шанхайские барсы! И совсем не мексиканский тушкан!,, . Эллочка чуть зарделась и даже лукаво стрельнула глазами на Остапа. Торг продолжался....
показать весь комментарий
31.05.2024 17:07 Ответить
 
 