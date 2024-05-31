Истребители Gripen смогут передать Украине, когда она получит F-16, - глава МИД Швеции Бильстрем

Швеция сможет передать Украине истребители Gripen после того, как Киев получит F-16.

Об этом заявил глава МИД Швеции Тобиас Бильстрем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не будем поставлять пока шведские Gripen, поскольку месседж от коалиции F-16 таков: интеграция одновременно двух типов самолетов будет сложной. Поэтому, возможно, Grippen, будет предоставлен после F-16 и коалиция выполнит свою работу", - сказал министр.

По словам Бильстрема, правительство Швеции предложило Украине альтернативу: предоставить два самолета обнаружения и наблюдения, что является "важным дополнением для коалиции F-16, поскольку это предоставляет Украине возможности, которых им не хватает".

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Он также отметил, что сейчас очень нужно увеличить производство боеприпасов как в ЕС, так и в Украине.

Бильстрем сказал, что Украина может применять оружие, которое передает Швеция, "без всяких ограничений" с соблюдением норм международного гуманитарного права.

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29 мая 2024 года Швеция объявила, что передаст Украине самолеты радиолокационной разведки ASC 890.

В Воздушных силах заявили, что ASC 890 будет служить усилением "глаз" F-16.

Ранее министр обороны Швеции Йонсон заявил, что некоторые страны просили Стокгольм повременить с отправкой истребителей Gripen Украине.