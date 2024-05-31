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Украина и Швеция подписали соглашение о безопасности

Україна та Швеція підписали безпекову угоду

Президент Владимир Зеленский и премьер Швеции Ульф Кристерссон подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Королевством Швеция.

Об этом сообщает Ценор.НЕТ.

Ранее глава государства заявил, что Украина 31 мая подпишет три соглашения по безопасности.

Швеция стала 13-й страной, с которой Украина заключила двустороннее соглашение по безопасности.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20343) соглашение (1314) Швеция (1002)


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Топ комментарии
+9
У Зе погано з позитивними новинами, ось і видумав цей шоу парад. Абсолютно нікчемні угоди і він як юрист добре про це знає. Парити "позитивними" мильними бульбашками мізки секті своїх прихильників- ось в чому сенс .
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31.05.2024 12:15
+3
І в додаток - ліцензійне виробництво шведської зброї в Україні !

Швеція з 10 млн. населення виробляє все: від автомата до БМП, ППО літаків, "Аваксів" і кораблів.
І вся ця зброя найкраща у світі!
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31.05.2024 12:17
+2
Це "відбування номера" (чергові гастролі) і кріслі президента для продовження свого там паразитування з метою угроблення і розкрадання України з наступною здачею кацапам (капітуляцією).
Для спрощення - це "біла ворона" для лохів. Білих ворон, як відомо, не буває, тому з ж(ОП)и волають - дивіться - біла ворона! Лохи задирають їб.льники і руки до неба, а банда клоунів тим часом чистить їхні кишені.
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31.05.2024 16:23
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В чем смысл этих угод? Кто знает?
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31.05.2024 12:09 Ответить
У Зе погано з позитивними новинами, ось і видумав цей шоу парад. Абсолютно нікчемні угоди і він як юрист добре про це знає. Парити "позитивними" мильними бульбашками мізки секті своїх прихильників- ось в чому сенс .
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31.05.2024 12:15 Ответить
Проблемою є те що довірчиві споживачі хавають.... І доки хаватимуть це лайно про щось хороше годі й сподіватись!!!!
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31.05.2024 14:10 Ответить
Где юрист??????
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01.06.2024 02:37 Ответить
І в додаток - ліцензійне виробництво шведської зброї в Україні !

Швеція з 10 млн. населення виробляє все: від автомата до БМП, ППО літаків, "Аваксів" і кораблів.
І вся ця зброя найкраща у світі!
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31.05.2024 12:17 Ответить
тут є один нюанс..
Якщо шведи вироблятимуть, то ок, як з кола ОПи хтось куруватиме це.. то 2026р. в договорі, треба прописати "з автоматичною пролонгацією"
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31.05.2024 14:39 Ответить
То дуже добру справу Зеленський робить. Із такими країнами як Швеція нам треба дружити.
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31.05.2024 14:33 Ответить
Це "відбування номера" (чергові гастролі) і кріслі президента для продовження свого там паразитування з метою угроблення і розкрадання України з наступною здачею кацапам (капітуляцією).
Для спрощення - це "біла ворона" для лохів. Білих ворон, як відомо, не буває, тому з ж(ОП)и волають - дивіться - біла ворона! Лохи задирають їб.льники і руки до неба, а банда клоунів тим часом чистить їхні кишені.
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31.05.2024 16:23 Ответить
Краще б Зеленський її не підписував.

Я вже помітив , що після чергової підписаної "безпекової угоди" Путло радісно салютує ракетами-шахедвами-КАБами по містах України.

Чекаємо на нові прильоти після нових підписаних "безпекових угод"?

Реальну ціну цим угодам дає Верховна Рада, котра ще жодної не ратифікувала, тобто ціна цим угодам близька к нулю.
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31.05.2024 20:36 Ответить
І Шо ?! А вони Шо ?! Та ти Шо !!!
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01.06.2024 20:10 Ответить
Ух ...як відмахаємося ціми папірцями ...від усіх ворогів ...прямо з вікон Банкової ...паперовими літаками а як ви думали ...?
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02.06.2024 18:47 Ответить
 
 