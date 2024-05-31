Украина и Швеция подписали соглашение о безопасности

Президент Владимир Зеленский и премьер Швеции Ульф Кристерссон подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Королевством Швеция.

Об этом сообщает Ценор.НЕТ.

Ранее глава государства заявил, что Украина 31 мая подпишет три соглашения по безопасности.

Швеция стала 13-й страной, с которой Украина заключила двустороннее соглашение по безопасности.

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