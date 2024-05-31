Украина и Швеция подписали соглашение о безопасности
Президент Владимир Зеленский и премьер Швеции Ульф Кристерссон подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Королевством Швеция.
Об этом сообщает Ценор.НЕТ.
Ранее глава государства заявил, что Украина 31 мая подпишет три соглашения по безопасности.
Швеция стала 13-й страной, с которой Украина заключила двустороннее соглашение по безопасности.
Топ комментарии
+9 Kan Kan #518965
показать весь комментарий31.05.2024 12:15
+3 Алекс Мышкевич
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+2 Ярема Стогін #518708
показать весь комментарий31.05.2024 16:23
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Швеція з 10 млн. населення виробляє все: від автомата до БМП, ППО літаків, "Аваксів" і кораблів.
І вся ця зброя найкраща у світі!
Якщо шведи вироблятимуть, то ок, як з кола ОПи хтось куруватиме це.. то 2026р. в договорі, треба прописати "з автоматичною пролонгацією"
Для спрощення - це "біла ворона" для лохів. Білих ворон, як відомо, не буває, тому з ж(ОП)и волають - дивіться - біла ворона! Лохи задирають їб.льники і руки до неба, а банда клоунів тим часом чистить їхні кишені.
Я вже помітив , що після чергової підписаної "безпекової угоди" Путло радісно салютує ракетами-шахедвами-КАБами по містах України.
Чекаємо на нові прильоти після нових підписаних "безпекових угод"?
Реальну ціну цим угодам дає Верховна Рада, котра ще жодної не ратифікувала, тобто ціна цим угодам близька к нулю.