Україна має інфраструктуру для використання шведських винищувачів Gripen, - Повітряні сили
Україна хотіла б отримати шведські винищувачі Gripen разом з з F-16, Eurofighter і Rafale. В нашій країні є інфраструктура для їх використання.
Про це заявив начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"F-16 запропонували першим. Ми зараз працюємо над F-16, розбудовуємо інфраструктуру під нього… На другому місці в нас стоїть Gripen. І всі запити до Швеції також були надані. Просто цей процес зараз не є пріоритетним, але ми розглядаємо можливість отримання цих літаків. Інфраструктура для них вже підходяща", - пояснив Голубцов.
Він зазначив, що Gripen може використовувати навіть звичайні автомобільні дороги і не потребує якогось спеціалізованого покриття. А також використовує всю лінійку західного озброєння.
"Все, що можна використовуватися на F-16, можна використовувати і на Gripen. Тому ми, звичайно, на всіх майданчиках говоримо про те, що ми зацікавлені в отриманні. Тим більше в візії і вже в стратегії розвитку, яка розроблена цього року, також записано, що ми хотіли б мати на озброєнні літаки F-16 і Gripen", - зауважив начальник авіації ПС ЗСУ.
Нагадаємо унікальною частиною безпекової угоди зі Швецією є надання спеціалізованих літаків ASC 890, а також перспектива передачі Україні літаків JAS 39 Gripen, включно з відповідним навчанням.
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Народу пускають пил в очі: і КАБи ось-ось, і все для літаків...
Грають в якусь п'єсу! Зробіть, отримайте результати і скажіть... Після Перемоги!...
І ось знову Дар"я Калинюк - цитата з THE TIME тільки вже останньої про Єрмака
Корупція в Україні дедалі сильніше призводить до суперечок між Білим домом і Києвом - The Times
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Тим часом антикорупційні органи виступають проти подальшої присутності в політиці Кирила Тимошенка та Олега Татарова, які були фігурантами корупційних скандалів. Щодо останнього виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк у коментарі для The Times зазначила - те, що він далі керує реформою правоохоронних органів «є божевіллям».
«Офіс президента замість того, щоб звільнити його, доручив новим прокурорам взятися за його справу, і вони її закрили», - пояснила антикорупціонерка.
Щодо Кирила Тимошенка британські журналісти зазначили, що він, будучи радником міністра оборони Рустема Умерова, відповідальний за побудову фортифікацій зокрема на Харківщині. Однак, пише ЗМІ, виникає питання - як попри зловживання владою, політику довірили таке важливе завдання.
Відтак усі ці питання все більше призводять до непорозумінь між США і Україною."
див ТУТ відео, як Єрмак дає вказівку Зеленському на 31-50 хв
https://www.youtube.com/watch?v=nM1oqJcF14c
А кляті Саліавн з бідоном усьо шота мєдлят ...
- Всё просто: взятки - это когда взяли и сделали, коррупция - это когда взяли, но не сделали.
И с этой язвой на теле общества нужно беспощадно бороться!
По его https://www.radiosvoboda.org/a/f-16-ukraine-holubtsov/32983173.html словам , одним самолетом завоевать преимущество в воздухе будет тяжело. Это будет комплекс, наряду с использованием ПВО, средств РЭБ, и радиотехнических средств обнаружения.
Еще тезисы из его интервью:
▪️В этом году первые F-16 зайдут в Украину (+-10 единиц). Остальные (уже украинские) F-16 будут в резерве стоять на территории НАТО, максимум использоваться в обучении пилотов ВС ВСУ.
▪️ Все самолеты, которые будут предоставляться, прошли определенную модернизацию, там стоит улучшенный прицел. Также в них установлен "специальный контейнер", который позволит находить и наводить ракеты, бомбы на наземные цели.
▪️Самой большой проблемой является прикрытие авиабаз, где будут базироваться F-16. Это как минимум 2 батареи Patriot, 2 батареи типа NASAMS и средства непосредственного прикрытия (Gepard).
Зовсім здуріли?!
Не знаю за бойову ефективність, але це самі дорогі (не беручи до уваги F-35) літаки в експлуатації.
Вартість експлуатації повернеш в вигляді контрибуції!
І все одно не змогли скористатись з першого шоку німців в повній мірі.
А ці ЗЕлені більшовицькі ******* відкрито всі карти на стіл кладуть ще до партії в покер, і стадо їм вірить що все получіца. Партія в покер життями українців.