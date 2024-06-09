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літак (2853) Швеція (915) Повітряні сили (2345) Gripen (6)

Україна має інфраструктуру для використання шведських винищувачів Gripen, - Повітряні сили

В Україні є інфраструктура для винищувачів Gripen

Україна хотіла б отримати шведські винищувачі Gripen разом з з F-16, Eurofighter і Rafale. В нашій країні є інфраструктура для їх використання.

Про це заявив начальник авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"F-16 запропонували першим. Ми зараз працюємо над F-16, розбудовуємо інфраструктуру під нього… На другому місці в нас стоїть Gripen. І всі запити до Швеції також були надані. Просто цей процес зараз не є пріоритетним, але ми розглядаємо можливість отримання цих літаків. Інфраструктура для них вже підходяща", - пояснив Голубцов.

Він зазначив, що Gripen може використовувати навіть звичайні автомобільні дороги і не потребує якогось спеціалізованого покриття. А також використовує всю лінійку західного озброєння.

"Все, що можна використовуватися на F-16, можна використовувати і на Gripen. Тому ми, звичайно, на всіх майданчиках говоримо про те, що ми зацікавлені в отриманні. Тим більше в візії і вже в стратегії розвитку, яка розроблена цього року, також записано, що ми хотіли б мати на озброєнні літаки F-16 і Gripen", - зауважив начальник авіації ПС ЗСУ.

Нагадаємо унікальною частиною безпекової угоди зі Швецією є надання спеціалізованих літаків ASC 890, а також перспектива передачі Україні літаків JAS 39 Gripen, включно з відповідним навчанням.

Читайте: Франція надасть Україні літаки Mirage-2000 та підготує бригаду українських військових,- Макрон

Автор: 
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Топ коментарі
+12
Інфа для ворога? " В нас є інфраструктура! Не чекайте, а робіть щось!"...
... Для резидента самий надійний і безпечний шлях передачі інформації - відкритий!...
Народу пускають пил в очі: і КАБи ось-ось, і все для літаків...
Грають в якусь п'єсу! Зробіть, отримайте результати і скажіть... Після Перемоги!...
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09.06.2024 20:41
+6
Все це чудово,але треба визначатися з літаками.дуже багато балачок, а обслуговування,а запчастини та й персонал треба навчити. Це ж не лісапети.
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09.06.2024 20:36
+6
Довбні ,ви ще про місце базування літаків кацапам повідомте,
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09.06.2024 20:45
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Все це чудово,але треба визначатися з літаками.дуже багато балачок, а обслуговування,а запчастини та й персонал треба навчити. Це ж не лісапети.
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09.06.2024 20:36 Відповісти
Інфа для ворога? " В нас є інфраструктура! Не чекайте, а робіть щось!"...
... Для резидента самий надійний і безпечний шлях передачі інформації - відкритий!...
Народу пускають пил в очі: і КАБи ось-ось, і все для літаків...
Грають в якусь п'єсу! Зробіть, отримайте результати і скажіть... Після Перемоги!...
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09.06.2024 20:41 Відповісти
і почнуть рашисти знищувати автостради
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09.06.2024 21:18 Відповісти
Довбні ,ви ще про місце базування літаків кацапам повідомте,
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09.06.2024 20:45 Відповісти
Непогана в Зелі чуика - дороги вже для Гріпенів заасфальтував
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09.06.2024 20:46 Відповісти
Винищувачі Gripen зможуть передати Україні, коли вона отримає F-16, - глава МЗС Швеції Більстрем - Становитесь в очереди, сразу после нас
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09.06.2024 20:47 Відповісти
Виконавча директорка ЦПК Дар'я Каленюк потрапила до списку 100 нових лідерів за версією THE TIME 13/09/23
І ось знову Дар"я Калинюк - цитата з THE TIME тільки вже останньої про Єрмака

Корупція в Україні дедалі сильніше призводить до суперечок між Білим домом і Києвом - The Times
"

Тим часом антикорупційні органи виступають проти подальшої присутності в політиці Кирила Тимошенка та Олега Татарова, які були фігурантами корупційних скандалів. Щодо останнього виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк у коментарі для The Times зазначила - те, що він далі керує реформою правоохоронних органів «є божевіллям».

«Офіс президента замість того, щоб звільнити його, доручив новим прокурорам взятися за його справу, і вони її закрили», - пояснила антикорупціонерка.

Щодо Кирила Тимошенка британські журналісти зазначили, що він, будучи радником міністра оборони Рустема Умерова, відповідальний за побудову фортифікацій зокрема на Харківщині. Однак, пише ЗМІ, виникає питання - як попри зловживання владою, політику довірили таке важливе завдання.

Відтак усі ці питання все більше призводять до непорозумінь між США і Україною."

див ТУТ відео, як Єрмак дає вказівку Зеленському на 31-50 хв

https://www.youtube.com/watch?v=nM1oqJcF14c

А кляті Саліавн з бідоном усьо шота мєдлят ...
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09.06.2024 20:54 Відповісти
- Рабинович! Объясните мне, наконец, чем отличаются взятки от коррупции?
- Всё просто: взятки - это когда взяли и сделали, коррупция - это когда взяли, но не сделали.
И с этой язвой на теле общества нужно беспощадно бороться!
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09.06.2024 21:40 Відповісти
Не стоит воспринимать передачу ВСУ истребителей F-16 как панацею, - начальник авиации Командования Воздушных сил ВСУ Голубцов

По его https://www.radiosvoboda.org/a/f-16-ukraine-holubtsov/32983173.html словам , одним самолетом завоевать преимущество в воздухе будет тяжело. Это будет комплекс, наряду с использованием ПВО, средств РЭБ, и радиотехнических средств обнаружения.

Еще тезисы из его интервью:
▪️В этом году первые F-16 зайдут в Украину (+-10 единиц). Остальные (уже украинские) F-16 будут в резерве стоять на территории НАТО, максимум использоваться в обучении пилотов ВС ВСУ.
▪️ Все самолеты, которые будут предоставляться, прошли определенную модернизацию, там стоит улучшенный прицел. Также в них установлен "специальный контейнер", который позволит находить и наводить ракеты, бомбы на наземные цели.
▪️Самой большой проблемой является прикрытие авиабаз, где будут базироваться F-16. Это как минимум 2 батареи Patriot, 2 батареи типа NASAMS и средства непосредственного прикрытия (Gepard).
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09.06.2024 21:02 Відповісти
Eurofighter і Rafale??!!
Зовсім здуріли?!
Не знаю за бойову ефективність, але це самі дорогі (не беручи до уваги F-35) літаки в експлуатації.
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09.06.2024 21:12 Відповісти
Сци, ватан!
Вартість експлуатації повернеш в вигляді контрибуції!
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09.06.2024 21:30 Відповісти
Укрїна має інфраструктуру для прийому і обслуговувння шведських літаків, але вонп ще більше має агентів кремля, які за пів години здадуть місце дислокації цих літаків і пілотів.
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09.06.2024 21:35 Відповісти
шведы бы уже могли вето обамы обойти, как Макрон. ставленный обамой еле ходячий старичок свосем уже не держит лицо и мало на что влияет.
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09.06.2024 23:25 Відповісти
Да дайте хоч хто хоч 2 - може ХОТЬ ХТОСЬ політає не як Джюс!!! Вічна йому СЛАВА і ШАНА!!!! Дайте хоча б шанс злетіти на чомусь "*********", не савєтьськаму...
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10.06.2024 00:38 Відповісти
Британці в 1916 не ******* багато про новий геймченджер. І навіть назвали його 'танк' - що означає цистерну, і все для того щоб заплутати німців.
І все одно не змогли скористатись з першого шоку німців в повній мірі.
А ці ЗЕлені більшовицькі ******* відкрито всі карти на стіл кладуть ще до партії в покер, і стадо їм вірить що все получіца. Партія в покер життями українців.
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10.06.2024 04:36 Відповісти
 
 