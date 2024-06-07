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Франція надасть Україні літаки Mirage-2000 та підготує бригаду українських військових,- Макрон

Франція надасть Україні літаки Mirage-2000 та підготує бригаду ЗСУ українських військових,- Макрон

Французький лідер Емманюель Макрон офіційно оголосив, що його країна передасть Україні винищувачі Mirage-2000. Також він анонсував початок навчань та технічного обслуговування цих літаків.

Про це він заявив у Парижі під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми оголошуємо про передачу Україні винищувачів Mirage-2000 та початок підготовки пілотів і механіків для обслуговування літаків. Це те, що буде запущено буквально найближчими днями у Франції. Це відбуватиметься на нашій території", - заявив Макрон.

Лідер Франції не став розголошувати, скільки літаків Mirage-2000 передасть Франція і коли саме це може статися.

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Крім цього, Макрон повідомив, що Франція підготує цілу бригаду української армії, що еквівалентно приблизно 4500 солдатам. 

"Франція також буде навчати, тренувати і оснащувати цілу бригаду української армії... Україна знає, що може розраховувати на нашу підтримку так довго, як це буде необхідно", - заявив очільник Французької держави.

Нагадаємо, що президента Франції Макрон анонсував в передачу Україні винищувачів Mirage 2000 у четвер, 6 червня. 

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Топ коментарі
+23
Макрон заробляє собі на памятник в Одесі. А взагалі - круто що тут сказати. Хоча якби віддав наказ прикрити повністю небо - став би лідером демократії на планеті
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07.06.2024 21:47
+23
Гарна новина-французам респект за непохитну підтримку України...
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07.06.2024 21:54
+15
От що буває, коли чоловік з яйцями має владу і совість.
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07.06.2024 21:54
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Макрон заробляє собі на памятник в Одесі. А взагалі - круто що тут сказати. Хоча якби віддав наказ прикрити повністю небо - став би лідером демократії на планеті
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07.06.2024 21:47 Відповісти
Макрон хочет славы Наполеона!!
Ведь после Наполеона Французский орел не достигал таких высот уже давно!! Первая Мировая была бесславным побоищем а потом... потом "великая республика" перешла на сторону Рейха. Именно перешла а не просто капитулировала!
Сейчас можно ответить на быкования прутина и войти в историю как Победитель! Макрону это очень льстит..
И еще: уже отвечают за наезды на страны добывающие уран в Африке (бывшие колонии Франции) , там вагнеровцы устроили перевороты и отжали добычу!!
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07.06.2024 22:29 Відповісти
Знаєте чим Наполеон Олександр той шо конячку Буцефала мав відрізняються від ******** лідерів - вони командували своїми військами безпосередньо на полі бою ( а інколи і самі приймали участь в боях ) - такшо не бути Макрону Наполеоном .
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08.06.2024 05:40 Відповісти
Зачем тебе эта история с Наполеоном придурок диванный?? Франция помогает Украине вооружениями и другими ресурсами. А ты сидишь на диване и пердишь-вот и вся твоя польза. Хотя ты бот имеешь украинский паспорт..
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08.06.2024 07:11 Відповісти
"Енергоатом" планує збудувати український завод з виробництва ядерного палива
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08.06.2024 21:28 Відповісти
чому в Одесі?
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08.06.2024 00:39 Відповісти
натяк на Дюка
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08.06.2024 05:32 Відповісти
Макрон замість труханова? Дюк був міністр іноземних справ Франції
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08.06.2024 07:54 Відповісти
От що робиться, коли людині на найвищій виборній посаді країни пох вибори . А от прийти на якусь посаду в органах ЄС може.
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07.06.2024 21:52 Відповісти
От що буває, коли чоловік з яйцями має владу і совість.
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07.06.2024 21:54 Відповісти
Гарна новина-французам респект за непохитну підтримку України...
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07.06.2024 21:54 Відповісти
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07.06.2024 22:10 Відповісти
Свого часу французи підтримали американську колонію у як здавалося нерівній боротьбі з британською метрополією.
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07.06.2024 22:36 Відповісти
і що??
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07.06.2024 23:27 Відповісти
Та протерпіли би ше років 50 - 70 і як Канада отримали би незалежність - британці ж не нищили би своїх же , бо прості американці напевно ставлять знак рівності в потребі незалежності для себе і для ірландців до прикладу а це не правильно .
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08.06.2024 05:32 Відповісти
навіть статую подарували
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08.06.2024 05:33 Відповісти
Звичайно це усе добре, але подивимося чим воно закiнчиться. Бо захiднi лiдери часто говоррять спочатку одне, а потiм раптом звасiм iнше. Наши друзi Шольц та Макрон таке практикували вже. Так що подивимося куди це пiде, i якщо воно таки трапиться, будемо радiти...
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07.06.2024 21:56 Відповісти
Медаведев з солов'вими до3,14зделісь.
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07.06.2024 21:58 Відповісти
Точно. Дарма вони у Ніґері "отйом" урану ініціювали. Дуже дарма.
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07.06.2024 21:59 Відповісти
....ага, про красні лінії і красні лінєйки . бо тільки-но про Гріппени шведи заявили, тут тобі вже Міражі. А про ф-16...ну ми вкурсі. Так воно кругом-бігом з миру і набереться різних штучок.
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07.06.2024 22:02 Відповісти
хіба Наполеон не робив те саме?
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07.06.2024 22:01 Відповісти
«Я слышу речь не мальчика, но мужа!» (с)
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07.06.2024 22:04 Відповісти
нажаль дуже повільно та у малої кількості ця допомога гадходить.2-6 літаків .це ніпро що
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07.06.2024 22:09 Відповісти
Навіть найдовша дорога починається з першого дрібного кроку.
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07.06.2024 22:35 Відповісти
мордор чекають повітряні бої до камчатки включно, потім втрата головування в повітрі. Фундаментом звичайно має бути F-16 так як їх більше всіх і у них обвісом можуть бути ракети більшої лінійки ніж у інших типів літаків. Але як іде, то хай буде пару ескадріль Миражів, тим більше Франція дає їх технічне забезпечення. аналогично і Грипени.
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07.06.2024 22:10 Відповісти
цікаво чому вімовились від ф-18 котрі Австралія хотіла передати нам
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07.06.2024 23:05 Відповісти
клювом проклацали, а посольство бездіяло, отримуючі зарплати і премії.
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07.06.2024 23:15 Відповісти
Австралія не може передати нам F-18 без дозволу США.
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08.06.2024 15:31 Відповісти
Кошевой уже готовится

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07.06.2024 22:11 Відповісти
кошевого, можна, хіба що підвісити до "міража", в кабіну- не влізе... пухнуть, кварталівці з голодухи.,
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07.06.2024 22:44 Відповісти
Это он готовится в Первую Зеленознаменную бригаду имени Лидера современности!
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08.06.2024 00:06 Відповісти
пухнуть від споживання МІВІНИ.
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08.06.2024 22:53 Відповісти
Сама Франція станом на 2024-й має на озброєнні 27 модернізованих літаків Mirage2000.
Загальна ж кількість побудованих за всі роки Dassault Mirage 2000 становить близько 600 одиниць: але мова йде загалом про всі версії літака, багато з яких вже давно на звалищі.
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07.06.2024 22:12 Відповісти
самый старый мерс, лучше лады-калины
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07.06.2024 22:16 Відповісти
По факту - "лада-каліка"...
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07.06.2024 22:20 Відповісти
та я ж не проти, нового нам звісно не дадуть, а старого також немає кількості, якщо нашкребуть справного лому на одне відділення з 10 машин то це буде фантастика.
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07.06.2024 22:22 Відповісти
Бо розуміють, що в умовах війни техніка буде вражатись.

Черга нового озброєння настане після закінчення активної фази - знову ж таки - щоби західні країни мали перед собою надійний потужний щит.
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07.06.2024 22:39 Відповісти
Mirage 2000 интересен как носитель КР SCALP-EG ( В ВСУ это только Су-24, которых немного).
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07.06.2024 22:25 Відповісти
є нюанс, дивлячись яка це буде модифікація якщо нова то скальп йде якщо стара то ні.
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07.06.2024 22:28 Відповісти
И то это "сушки" допиленые кустарно, ну типо как переходник с советских пилонов на совместимые с ракетами Нато
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07.06.2024 22:32 Відповісти
Але літаки Mirage-2000 ще треба й обслуговувати. А сервіс Макрон гарантує? Чи просто це буде металобрухтом? Ремонт чого - без документації - на наших підприємствах буде не здійсненним?
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07.06.2024 22:29 Відповісти
Будет! Тем более там производство 100 % Франции, это важно! Не нада каждую бомбардировку Воронежа передачу техники согласовывать с сыкуном Саливаном и Госдепом !!!
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07.06.2024 22:33 Відповісти
Будьмо надіятися, що сервіс буде налагоджено. Але простіше обслуговувати літаки однієї конструкції (F-16), ніж двух різних.
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07.06.2024 22:46 Відповісти
Ми оголошуємо про передачу Україні винищувачів Mirage-2000 та початок підготовки пілотів і механіків для обслуговування літаків Джерело:
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07.06.2024 22:35 Відповісти
а ще тут нафорумі деякі недолугі питали, що українське ссо робить в африці. сподіваюсь, тепер питань немає, зрадоботи?
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07.06.2024 23:33 Відповісти
Є питання...ссо - це сили спеціальних операцій...українське сили спеціальних операцій?...негайно перепиши правильно!
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07.06.2024 23:56 Відповісти
батя, я стараюсь
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08.06.2024 08:49 Відповісти
конкретний франкобандерівець!
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08.06.2024 01:23 Відповісти
Он, як рясно зашумувало лайно рашистів, у мережах!!!
Смердить, як завжди!
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08.06.2024 08:47 Відповісти
ага.
обіцяти не означає одружитись!
на сьогодні, ми відступаємо, кожного дня.
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08.06.2024 18:24 Відповісти
надайте нам один, але великий лiтак! ми туди посадимо усю нашу зевладу та вiдправимо в оман.
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09.06.2024 02:13 Відповісти
Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що її країна не відправлятиме в Україну https://www.obozrevatel.com/ukr/entity/********-ucheniya/ своїх інструкторів . Там не вважають це за необхідність, адже географічно наша країна знаходиться не так далеко від Чехії, тож навчання українських військових продовжать проводити
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09.06.2024 07:41 Відповісти
 
 