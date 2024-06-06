Макрон про удари французькою зброєю по РФ: Межа встановлюється тим, що роблять росіяни

Президент Франції Емманюель Макрон прокоментував дозвіл для України бити по Росії французькою зброєю.

Передає його слова Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

На запитання про свої попередні коментарі щодо можливості того, що Україна може атакувати росіян на своїй території французькою зброєю, президент Франції заявив, що не йдеться про удари по цивільному населенню.

"Межа встановлюється тим, що роблять росіяни", - підкреслив Макрон.

Він наголосив, що Париж ніколи не йшов на ескалацію і "це не ми напали на Україну".

"З першого дня росіяни погрожували (нам. - Ред.). Головне, що ми не винні. Але ми налаштовані так, що можемо впоратися з будь-яким ризиком. Ми готові до цього", - запевнив глава Франції, коментуючи погрози Москви.

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