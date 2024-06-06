УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8684 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 648 11

Макрон про удари французькою зброєю по РФ: Межа встановлюється тим, що роблять росіяни

Макрон прокоментував дозвіл на удари по РФ

Президент Франції Емманюель Макрон прокоментував дозвіл для України бити по Росії французькою зброєю.

Передає його слова Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

На запитання про свої попередні коментарі щодо можливості того, що Україна може атакувати росіян на своїй території французькою зброєю, президент Франції заявив, що не йдеться про удари по цивільному населенню.

"Межа встановлюється тим, що роблять росіяни", - підкреслив Макрон.

Він наголосив, що Париж ніколи не йшов на ескалацію і "це не ми напали на Україну".

"З першого дня росіяни погрожували (нам. - Ред.). Головне, що ми не винні. Але ми налаштовані так, що можемо впоратися з будь-яким ризиком. Ми готові до цього", - запевнив глава Франції, коментуючи погрози Москви.

Читайте: Шольц про дозвіл бити німецькою зброєю по РФ: Україна має право захищатися від нападів на свою територію

Автор: 

зброя (7466) Франція (3067) Макрон Емманюель (1456)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
От що значить історичне коріння. Анна Ярославна - французька королева...
показати весь коментар
06.06.2024 22:38
+8
Макрон - сталеві яйця!
показати весь коментар
06.06.2024 22:45
+6
Все вірно сказав Президент Франціі ,
якщо кацапські виродки стріляють по Києву,
то украінці мають повне право шмаляти по москві 🙁
показати весь коментар
06.06.2024 23:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От що значить історичне коріння. Анна Ярославна - французька королева...
показати весь коментар
06.06.2024 22:38 Відповісти
Макрон - сталеві яйця!
показати весь коментар
06.06.2024 22:45 Відповісти
Не сталеві, а плутонієві...
показати весь коментар
07.06.2024 06:52 Відповісти
Коротко, але як чітко і справедливо!
показати весь коментар
06.06.2024 23:05 Відповісти
Я просто дивуюся твердості Макрона. Це реально твердий чоловік. Я підтримую його у всьому. Що сказав те зробив.
показати весь коментар
06.06.2024 23:06 Відповісти
Ото завтра кацапи будуть біснуватись!!!!
показати весь коментар
06.06.2024 23:14 Відповісти
Щось не бачу французiв в Одесi
показати весь коментар
07.06.2024 10:38 Відповісти
Все вірно сказав Президент Франціі ,
якщо кацапські виродки стріляють по Києву,
то украінці мають повне право шмаляти по москві 🙁
показати весь коментар
06.06.2024 23:17 Відповісти
Невже Європа прокинулась?
показати весь коментар
06.06.2024 23:26 Відповісти
Якщо дурачки думають, що все, що говорить президент- воно так і робиться?
То вони дурачки
Від бла бла бла і реального шмаляння по помийці росії є цілий ланцюг виконавців
Там шукайте
Почніть з російського генерала української армії.
показати весь коментар
07.06.2024 06:26 Відповісти
Троха цифр. У 2018 році французький уряд виділив на дотації своїм виноробам коло 6 блн. євро.
Це перевищує витрати на ЗСУ за той рік ...
показати весь коментар
07.06.2024 09:19 Відповісти
 
 