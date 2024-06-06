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Макрон об ударах французским оружием по РФ: Предел устанавливается тем, что делают россияне

Макрон прокоментував дозвіл на удари по РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал разрешение для Украины бить по России французским оружием.

Передает его слова Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

На вопрос о своих предыдущих комментариях относительно возможности того, что Украина может атаковать россиян на своей территории французским оружием, президент Франции заявил, что речь не идет об ударах по гражданскому населению.

"Предел устанавливается тем, что делают россияне", - подчеркнул Макрон.

Он подчеркнул, что Париж никогда не шел на эскалацию и "это не мы напали на Украину".

"С первого дня россияне угрожали (нам. - Ред.). Главное, что мы не виноваты. Но мы настроены так, что можем справиться с любым риском. Мы готовы к этому", - заверил глава Франции, комментируя угрозы Москвы.

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Топ комментарии
+12
От що значить історичне коріння. Анна Ярославна - французька королева...
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06.06.2024 22:38
+8
Макрон - сталеві яйця!
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06.06.2024 22:45
+6
Все вірно сказав Президент Франціі ,
якщо кацапські виродки стріляють по Києву,
то украінці мають повне право шмаляти по москві 🙁
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06.06.2024 23:17
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От що значить історичне коріння. Анна Ярославна - французька королева...
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06.06.2024 22:38 Ответить
Макрон - сталеві яйця!
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06.06.2024 22:45 Ответить
Не сталеві, а плутонієві...
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07.06.2024 06:52 Ответить
Коротко, але як чітко і справедливо!
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06.06.2024 23:05 Ответить
Я просто дивуюся твердості Макрона. Це реально твердий чоловік. Я підтримую його у всьому. Що сказав те зробив.
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06.06.2024 23:06 Ответить
Ото завтра кацапи будуть біснуватись!!!!
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06.06.2024 23:14 Ответить
Щось не бачу французiв в Одесi
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07.06.2024 10:38 Ответить
Все вірно сказав Президент Франціі ,
якщо кацапські виродки стріляють по Києву,
то украінці мають повне право шмаляти по москві 🙁
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06.06.2024 23:17 Ответить
Невже Європа прокинулась?
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06.06.2024 23:26 Ответить
Якщо дурачки думають, що все, що говорить президент- воно так і робиться?
То вони дурачки
Від бла бла бла і реального шмаляння по помийці росії є цілий ланцюг виконавців
Там шукайте
Почніть з російського генерала української армії.
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07.06.2024 06:26 Ответить
Троха цифр. У 2018 році французький уряд виділив на дотації своїм виноробам коло 6 блн. євро.
Це перевищує витрати на ЗСУ за той рік ...
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07.06.2024 09:19 Ответить
 
 