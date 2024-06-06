Макрон об ударах французским оружием по РФ: Предел устанавливается тем, что делают россияне

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал разрешение для Украины бить по России французским оружием.

Передает его слова Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

На вопрос о своих предыдущих комментариях относительно возможности того, что Украина может атаковать россиян на своей территории французским оружием, президент Франции заявил, что речь не идет об ударах по гражданскому населению.

"Предел устанавливается тем, что делают россияне", - подчеркнул Макрон.

Он подчеркнул, что Париж никогда не шел на эскалацию и "это не мы напали на Украину".

"С первого дня россияне угрожали (нам. - Ред.). Главное, что мы не виноваты. Но мы настроены так, что можем справиться с любым риском. Мы готовы к этому", - заверил глава Франции, комментируя угрозы Москвы.

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