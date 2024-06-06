Шольц о разрешении бить немецким оружием по РФ: Украина имеет право защищаться от нападений на свою территорию

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина имеет право на самооборону и защиту своей территории и своих граждан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.

Канцлер Германии подчеркнул, что, согласно международному праву, Украина имеет право "защищаться от нападений на свою территорию, свои города и своих граждан".

"Это касается и таких атак, как в районе Харькова, которые Россия осуществляет с позиций, расположенных в непосредственной близости к российской границе", - сказал Шольц.

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Напомним, на прошлой неделе после длительных дискуссий правительство Германии разрешило применять Украине немецкое оружие для ударов по территории РФ. Однако бить можно только по территории, граничащей с Харьковщиной.