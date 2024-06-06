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Шольц о разрешении бить немецким оружием по РФ: Украина имеет право защищаться от нападений на свою территорию

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина имеет право на самооборону и защиту своей территории и своих граждан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.

Канцлер Германии подчеркнул, что, согласно международному праву, Украина имеет право "защищаться от нападений на свою территорию, свои города и своих граждан".

"Это касается и таких атак, как в районе Харькова, которые Россия осуществляет с позиций, расположенных в непосредственной близости к российской границе", - сказал Шольц.

Также читайте: Удары германским оружием по территории РФ не угрожают эскалацией, - Шольц

Напомним, на прошлой неделе после длительных дискуссий правительство Германии разрешило применять Украине немецкое оружие для ударов по территории РФ. Однако бить можно только по территории, граничащей с Харьковщиной.
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Топ комментарии
+4
Прежде чем указывать Германии и Шольцу, что им делать, рыбки гуппи должны вспомнить ракетную программу Украины, закатанную в асфальт в 2019-2022 г...
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06.06.2024 13:07
+3
Шо байден животворящій робе!!!
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06.06.2024 12:57
+2
Шольц, меркель, де Тауруси? (с) 😁
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06.06.2024 12:58
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Бєлгород, спіш?
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06.06.2024 12:55 Ответить
Шо байден животворящій робе!!!
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06.06.2024 12:57 Ответить
До чого тут Байден?!!
До Байдена це робити дозволило 5-10 країн.
Та ще й Уйло гарно постарався обстрілюючи Харків з Белгорода.
Після цього ні Байдену, ні Шолцу не залишилося інших варіантів дії.
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06.06.2024 13:12 Ответить
Шольц, меркель, де Тауруси? (с) 😁
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06.06.2024 12:58 Ответить
Так проблеми по *таурусам* вже немає? Чи ще памперси жмуть?
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06.06.2024 12:58 Ответить
Та досі сцикотно! 😁😅
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06.06.2024 12:59 Ответить
Прежде чем указывать Германии и Шольцу, что им делать, рыбки гуппи должны вспомнить ракетную программу Украины, закатанную в асфальт в 2019-2022 г...
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06.06.2024 13:07 Ответить
Коли прокатує каток...

По черепам...

По мізкам...

Іде сумлінєвий поток..

Мізки стають на місце...
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06.06.2024 13:22 Ответить
Так давай Тауруси бистріше
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06.06.2024 13:08 Ответить
Та невже?
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06.06.2024 13:09 Ответить
Яке чудово прозріння ...після того як до німецких військоматів , поприходили ставати на залік , чоловіки по паспорту, а у житт'і без приладу у штаннях, з нафарбованними віями та губками ...
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06.06.2024 13:27 Ответить
Шмальц, "Таурусы" можешь прямо на болота запускать, не усложняя логистику поставок
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06.06.2024 14:51 Ответить
Дали дозвіл бити по території росії ті, хто дальнобійною зброєю не допоміг.
Вишукане знущання.
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06.06.2024 15:31 Ответить
 
 