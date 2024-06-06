Шольц о разрешении бить немецким оружием по РФ: Украина имеет право защищаться от нападений на свою территорию
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина имеет право на самооборону и защиту своей территории и своих граждан.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.
Канцлер Германии подчеркнул, что, согласно международному праву, Украина имеет право "защищаться от нападений на свою территорию, свои города и своих граждан".
"Это касается и таких атак, как в районе Харькова, которые Россия осуществляет с позиций, расположенных в непосредственной близости к российской границе", - сказал Шольц.
Напомним, на прошлой неделе после длительных дискуссий правительство Германии разрешило применять Украине немецкое оружие для ударов по территории РФ. Однако бить можно только по территории, граничащей с Харьковщиной.
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+4 ZoV KobZona
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+2 igor shmatko
показать весь комментарий06.06.2024 12:58
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До Байдена це робити дозволило 5-10 країн.
Та ще й Уйло гарно постарався обстрілюючи Харків з Белгорода.
Після цього ні Байдену, ні Шолцу не залишилося інших варіантів дії.
По черепам...
По мізкам...
Іде сумлінєвий поток..
Мізки стають на місце...
Вишукане знущання.