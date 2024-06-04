Удары германским оружием по территории РФ не угрожают эскалацией, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц не считает, что предоставление Украине возможности наносить удары по военным целям на территории России оружием, которое поставляет его страна, приведет к эскалации.
Об этом он заявил в эфире радиостанции Antenne Bayern, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Как сказал президент США - речь идет только о возможности защитить большой город, например, Харьков", - сказал Шольц.
Канцлер отметил, что решение предоставить Киеву право использовать немецкое оружие для нанесения ударов по целям на территории РФ было тщательно продумано в сотрудничестве с союзниками.
Германский политик подчеркнул, что никогда не позволил бы давления в свой адрес с целью убедить его принять "неправильные и несвоевременные решения".
Разрешение Украине бить западным оружием по РФ
Как сообщал Цензор.НЕТ, правительство Германии разрешило применять Украине немецкое оружие для ударов по территории РФ. Однако бить можно только по территории, которая граничит с Харьковщиной.
Такое же право предоставили Киеву США и целый ряд других западных стран.
Российский МИД угрожал, что решения, касающиеся использования Украиной предоставленного ей американского оружия, могут иметь "роковые последствия".
Пожалуйста, подождите...
але точно не в півнячому стилі нашого обісцяного бидло-клована.
написав якийсь ухилянт з пшекостану 😅
А щоб розуміти всю глибину проблем багатьох проявів життя тут, подивіться, що сталося в Мангеймі і поведінку поліцейських... усіх... зразу скажу, що той поліцейський, яких хотів скрутити не нападника, а оборонця помер в госпіталі. карма.
тому нічого, німці потроху повертаються до світла... помалу, бо добре і сите дуже довго було життя, хоча таке життя насправді німецькій нації не притаманне.
А терміни їх сидіння на Банковій завершилися ще 21 травня!
Раздрай в ОПе Ермака / Сырского готовят к увольнению / Понадобился козел отпущения // №750 Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=231boA_1i9k
І хлопець хоть куди козак,
Який маразм...
це, слобожанщина. а вона, ой яка велика.
Німеччина. Автобус. Останніми рядами їде компанія молодих турків і щось голосно обговорює своєю рідною мовою. Але тут їм зауважує стара фрау, що сидить на сусідньому ряду, мовляв, поводилися б ви тихіше. Турки їй відповідають:
-Знаєш, карга, нас у Німеччині вже 2 мільйони. Скоро ми зможемо обрати свою людину до парламенту, і тоді нас стане в рази більше, ніж вас. Тоді Білої Німеччини більше не буде!
Автобус під'їхав до зупинки, фрау зібралася виходити, але перед тим, як вийти з автобуса, недбало кинула туркам:
-Знаєте ... колись у Німеччині було 6 мільйонів євреїв.
чи, нарешті, почуємо на передовій:
O, du lieber Augustin, Augustin, Augustin,
O, du lieber Augustin, alles ist hin.
Вони від'їлись, пересіли з "Трабанта" на "Мерседес", а все одно голосують за комуняк,
бажають перемоги Москви і ведуть себе наче їм всі щось винні - точнісінько як дамбасяни.
Постійний геморой.
"Це була спланована засідка. Я маю на увазі, що це не було спонтанним адміністративним рішенням. Це був спланований акт уряду США, щоб перешкодити мені сісти на літак і взяти участь у заході", - сказав колишній розвiдник,Треба сказати, що товстий покидьок Скотт Ріттер продався кацапам за тридцять срібняків і є затятим ворогом України.