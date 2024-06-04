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Германия (6728) оружие (10028) Шольц Олаф (851)

Удары германским оружием по территории РФ не угрожают эскалацией, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц про удари зброєю по РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц не считает, что предоставление Украине возможности наносить удары по военным целям на территории России оружием, которое поставляет его страна, приведет к эскалации.

Об этом он заявил в эфире радиостанции Antenne Bayern, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Как сказал президент США - речь идет только о возможности защитить большой город, например, Харьков", - сказал Шольц.

Канцлер отметил, что решение предоставить Киеву право использовать немецкое оружие для нанесения ударов по целям на территории РФ было тщательно продумано в сотрудничестве с союзниками.

Германский политик подчеркнул, что никогда не позволил бы давления в свой адрес с целью убедить его принять "неправильные и несвоевременные решения".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина может сбивать самолеты над РФ из ЗРК Patriot, - генерал Бундесвера

Разрешение Украине бить западным оружием по РФ

Как сообщал Цензор.НЕТ, правительство Германии разрешило применять Украине немецкое оружие для ударов по территории РФ. Однако бить можно только по территории, которая граничит с Харьковщиной.

Такое же право предоставили Киеву США и целый ряд других западных стран.

Российский МИД угрожал, что решения, касающиеся использования Украиной предоставленного ей американского оружия, могут иметь "роковые последствия".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США могут расширить разрешение на применение своего оружия по территории РФ, учитывая развитие ситуации на поле боя, - Белый дом
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Топ комментарии
+25
"Он вам нічаво нє должєн" - і в даному випадку це дійсно так і є. Тому закрий пельку, не будь хамлом, як твій президент, і дякуй за надану величезну допомогу!
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04.06.2024 08:58
+10
Та ти шо? Тоді давай Таурус. Не даєш? Тоді пи₴добол.
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04.06.2024 08:51
+9
можна і потрібно звичайно і далі просити і переконувати союзників в тому що удари по всій території свинопарашки з аеродромами і військовими заводами - справа абсолютно гуманна, не ескалююча і потрібна суто для оборони.
але точно не в півнячому стилі нашого обісцяного бидло-клована.
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04.06.2024 09:04
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Та ти шо? Тоді давай Таурус. Не даєш? Тоді пи₴добол.
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04.06.2024 08:51 Ответить
"Он вам нічаво нє должєн" - і в даному випадку це дійсно так і є. Тому закрий пельку, не будь хамлом, як твій президент, і дякуй за надану величезну допомогу!
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04.06.2024 08:58 Ответить
Не обов'язково мені звітувати, куди ти ходиш - пересувайся вільно ))
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04.06.2024 09:04 Ответить
Банальний примітив ти, кіндрат.
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04.06.2024 09:10 Ответить
можна і потрібно звичайно і далі просити і переконувати союзників в тому що удари по всій території свинопарашки з аеродромами і військовими заводами - справа абсолютно гуманна, не ескалююча і потрібна суто для оборони.
але точно не в півнячому стилі нашого обісцяного бидло-клована.
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04.06.2024 09:04 Ответить
Обісцяний твій плешивий Куйло.
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04.06.2024 10:04 Ответить
ти шо зо клоуналіссімуса абіділся? 🤡
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04.06.2024 10:20 Ответить
Неужели еще остались поклонники зелупы или ты ермаковский бот?
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04.06.2024 11:27 Ответить
Кому давати? При владі колаборанти, а більша частина населення люмпени-малороси?
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04.06.2024 09:04 Ответить
"більша частина населення люмпени-малороси"

написав якийсь ухилянт з пшекостану 😅
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04.06.2024 09:06 Ответить
ви не живете в Німеччині, ви навіть не уявляєте, який це крок вперед. Я тільки може уявити, що відбувалося в голові у цього чоловіка, який виховувався на соціалістичних, лівих ідеях і думках + якому крепко вбивали в голову почуття провини його нації.

А щоб розуміти всю глибину проблем багатьох проявів життя тут, подивіться, що сталося в Мангеймі і поведінку поліцейських... усіх... зразу скажу, що той поліцейський, яких хотів скрутити не нападника, а оборонця помер в госпіталі. карма.

тому нічого, німці потроху повертаються до світла... помалу, бо добре і сите дуже довго було життя, хоча таке життя насправді німецькій нації не притаманне.
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04.06.2024 11:32 Ответить
Найадекватніший коментар від людини,яка судячи з усього все таки проживає в Німеччині. 👏
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04.06.2024 11:41 Ответить
Десь є посилання на Мангейм?
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04.06.2024 12:34 Ответить
Вже сам знайшов.лійсно прикольно коли поліцай крутить не злочинця ,а того ,кого має захищати від злочинця.і що цікаво на цьому ніхто, мабуть,крім вас не акцентував увагу
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04.06.2024 12:49 Ответить
нічого не сталося. Він просто мавпує байдена. Якщо завтра байден нам дасть томагавки, ваш шольц зразу дать тауруси. Звичайне сс*ло
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05.06.2024 00:32 Ответить
Османські агенти, гадять в Україні!
А терміни їх сидіння на Банковій завершилися ще 21 травня!
Раздрай в ОПе Ермака / Сырского готовят к увольнению / Понадобился козел отпущения // №750 Юрий Швец

https://www.youtube.com/watch?v=231boA_1i9k
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04.06.2024 08:51 Ответить
А до чого тут Туречина?
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04.06.2024 08:57 Ответить
Там Ахілл Трою брав
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04.06.2024 09:05 Ответить
Еней був парубок моторний

І хлопець хоть куди козак,
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04.06.2024 09:25 Ответить
Ну то таке я просто не зрозумів висера цього поца за османів яки серють тут у нас. До чого тут оті османи?
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04.06.2024 10:00 Ответить
Нарешті прийшло прозріння...
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04.06.2024 08:52 Ответить
О! Я нічого вже не розумію. Слова виривані із контексту, не інакше
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04.06.2024 08:52 Ответить
уряд Німеччини дозволив застосовувати Україні німецьку зброю для ударів по території РФ. Проте бити можна лише по території, яка межує із Харківщиною.

Який маразм...
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04.06.2024 08:54 Ответить
для початку, дуже нормуль.
це, слобожанщина. а вона, ой яка велика.
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04.06.2024 09:27 Ответить
Воно то, звичайно, так, проте Німеччина зброї, якою можна було би бити по росії поки що не дає і не факт що дасть
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04.06.2024 08:54 Ответить
Панцергаубиці можуть накидати по прикордонним районам.
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04.06.2024 08:56 Ответить
які прекрасні та світлі думки..., не пройшло й 3 роки...
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04.06.2024 08:55 Ответить
Зброя для регулярних ударів по межі між Харковом і Токіо.
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04.06.2024 08:57 Ответить
політичний німецький анекдот (як завжди некоректний, брутальний і таке інше), але добре показує суть змін, яка проходять повільно, але неухильно в головах багатьох німців, але, правда, поки що не всіх:

Німеччина. Автобус. Останніми рядами їде компанія молодих турків і щось голосно обговорює своєю рідною мовою. Але тут їм зауважує стара фрау, що сидить на сусідньому ряду, мовляв, поводилися б ви тихіше. Турки їй відповідають:

-Знаєш, карга, нас у Німеччині вже 2 мільйони. Скоро ми зможемо обрати свою людину до парламенту, і тоді нас стане в рази більше, ніж вас. Тоді Білої Німеччини більше не буде!

Автобус під'їхав до зупинки, фрау зібралася виходити, але перед тим, як вийти з автобуса, недбало кинула туркам:

-Знаєте ... колись у Німеччині було 6 мільйонів євреїв.
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04.06.2024 11:36 Ответить
Супер,треба витверизити чорних і кацапів,розжиріли на досягненнях німців і інших розвинених націй.Нехай не будять лихо,поки воно ще тихо.Бо німці,в притаманній їм манері,педантично,старанно,з турботою про довкілля,звичайно ж,можуть влаштувати їм такий екстермінатус,аж мерсі!!!!
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04.06.2024 14:24 Ответить
"можем повторить" десь я вже це чув
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05.06.2024 00:34 Ответить
Розвиднілось?
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04.06.2024 08:59 Ответить
То ты Вася, то ты не Вася...
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04.06.2024 09:01 Ответить
Невже " лёд тронулся, господа присяжные заседатели"?
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04.06.2024 09:04 Ответить
звичайно, німецьку зброю можна купити в любому воєнторзі!
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04.06.2024 09:05 Ответить
Так да чи ні??
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04.06.2024 09:05 Ответить
якийсь неякісний шнапс, підсунили шольцу?
чи, нарешті, почуємо на передовій:

O, du lieber Augustin, Augustin, Augustin,
O, du lieber Augustin, alles ist hin.

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04.06.2024 09:06 Ответить
А у Німеччині « лігалайз»? Бо той Шольц якийсь бардзо дивний)) як мій глухий пес, як треба гавкнути, то не чує ніфіга, а як нема нікого то гавкає аж заходиться
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04.06.2024 09:18 Ответить
Створена Антиросійська коаліція. Тепер поле бою частково переміщується на росію
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04.06.2024 09:53 Ответить
Рішення про дозвіл завдавати ударів західною зброєю по території мокшандії може мати "фатальні наслідки" якраз для мокшандії !
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04.06.2024 10:13 Ответить
Відсутність дозволу якраз може спровокувати ескалацію,кацапи можуть оборзіти і напасти на НАТО
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04.06.2024 14:25 Ответить
Раньше угрожали, теперь не угрожают.
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04.06.2024 10:14 Ответить
)
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04.06.2024 10:24 Ответить
Шольц це сциклива *****, шо роблять американці то і він, вчора була ескалація, сьогодні вже немає.
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04.06.2024 10:26 Ответить
Але якщо застосувати Тауруси навіть по українській території то відразу буде ескалація)))
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04.06.2024 10:38 Ответить
Щось в лісі здохло...
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04.06.2024 10:47 Ответить
От що значить мати в країні таку прокремлівську клоаку, як колишня НДР.
Вони від'їлись, пересіли з "Трабанта" на "Мерседес", а все одно голосують за комуняк,
бажають перемоги Москви і ведуть себе наче їм всі щось винні - точнісінько як дамбасяни.
Постійний геморой.
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04.06.2024 11:05 Ответить
Всюди,де пройшла кацапська нечисть,отаке,навіть в Німеччині!
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04.06.2024 14:26 Ответить
Те, що американські митники вилучили паспорт перед вильотом до Росії для участі в ПМЕФ, є спланованою акцією уряду США. Про це в ефірі програми Ask the Inspector, опублікованої в соціальній мережі X, заявив колишній офіцер розвідки Збройних сил США Скотт Ріттер.

"Це була спланована засідка. Я маю на увазі, що це не було спонтанним адміністративним рішенням. Це був спланований акт уряду США, щоб перешкодити мені сісти на літак і взяти участь у заході", - сказав колишній розвiдник,Треба сказати, що товстий покидьок Скотт Ріттер продався кацапам за тридцять срібняків і є затятим ворогом України.
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04.06.2024 11:21 Ответить
Никто никаких ударов наносить не будет, расслабься Олаф. Это была буря в стане воды.
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04.06.2024 12:05 Ответить
Ja,ja,naturlich!!!
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04.06.2024 14:16 Ответить
 
 