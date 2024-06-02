Украина может сбивать самолеты над РФ из ЗРК Patriot, - генерал Бундесвера
ВСУ, теоретически, могут сбивать в российском воздушном пространстве военные самолеты страны-агрессора, которые атакуют Украину, из переданных ФРГ систем Patriot.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.
"Вполне возможно, что системы Patriot теперь также будут использоваться в районе Харькова. Они прекрасно подходят для борьбы с российской авиацией, которая может применять управляемые авиабомбы", - сказал руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг.
Однако, как он отметил, такое использование систем противовоздушной обороны Patriot - исключительная ответственность украинских ВСУ.
"Они могут разворачивать их в рамках международного права. Мы твердо уверены, что украинцы не только придерживаются этого, но и сделают это с большим тактическим мастерством и достигнут успеха", - подчеркнул Фройдинг.
Напомним, Германия передала Украине две свои системы ПВО Patriot, еще одна - в процессе передачи.
Удары западным оружием по РФ
Напомним, что количество стран, которые поддерживают право Украины на защиту и не против использования своего оружия для атак на страну-агрессора, растет. В это число входят: Франция, Литва, Латвия, Канада, Швеция, Эстония, Польша, Финляндия, Чехия, Великобритания и Нидерланды.
А недавно к ним присоединились США и Германия. Правда, разрешение этих стран касается исключительно боев на Харьковском направлении.
Пожалуйста, подождите...
Повільно, поступово але рух у вірному напрямку є.
Такі дозволи треба було давати 2 роки тому, зараз вже пізно
Так хто каму обявіт Третю Світову, за угандошений коцольот над Бєлородом?
Ти сліпий і не бачиш далі свого носа, що відбувається у світі загалом, а Петя?
3я світова почнеться якщо Китай "взбрикне" - втратить розум як рашисти.
Без допомоги Китаю Засрашці й цю війну було б не витягнуть. Так що удари по Засрашці не змінять нічого, просто полегшить роботу піхоті, та й били вже не раз.
По суті та сама ситуація що була з Гітлером
Складова Засрашки 2% чи 4% від світової економіки, так що не лякайтесь самі та не лакайте іньших. Проти США чи Британії Засрашка у військовому плані НЕ ВИТЯГНЕ! Як би було поіньшому то вже лінія фронту була б десь у Франції МІНІМУМ.
П. С. Ще напиши мені про "Кієв за трі дня" .....
WW2 розкачувалася більше 10 років.
WW2 Німеччина захопила Францію й більшість сраного ссср дуже швидко й як би не допомога від США та союзників то ссср би не вистояв.
Засрашка зараз ну аж ніяк не досягає до Німеччини 1939 року. "Не поверхневий ти наш".....
П.С. може ви ще мені про шашлики розкажете?
Не бачите загальної картини, це ваша справа. Весь світ бачить, а ви ні. Я вас нівчому переконувати не збираюся.
Може, тільки навряд чи Єрмак дозволить Зеленському віддавати такий наказ ЗСУ.