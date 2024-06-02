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Украина может сбивать самолеты над РФ из ЗРК Patriot, - генерал Бундесвера

ЗСУ можуть збивати російську авіацію над РФ із Patriot

ВСУ, теоретически, могут сбивать в российском воздушном пространстве военные самолеты страны-агрессора, которые атакуют Украину, из переданных ФРГ систем Patriot.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

"Вполне возможно, что системы Patriot теперь также будут использоваться в районе Харькова. Они прекрасно подходят для борьбы с российской авиацией, которая может применять управляемые авиабомбы", - сказал руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг.

Также читайте: Германия передаст Украине еще один Patriot и 500 млн евро, - МИД

Однако, как он отметил, такое использование систем противовоздушной обороны Patriot - исключительная ответственность украинских ВСУ.

"Они могут разворачивать их в рамках международного права. Мы твердо уверены, что украинцы не только придерживаются этого, но и сделают это с большим тактическим мастерством и достигнут успеха", - подчеркнул Фройдинг.

Напомним, Германия передала Украине две свои системы ПВО Patriot, еще одна - в процессе передачи.

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Удары западным оружием по РФ

Напомним, что количество стран, которые поддерживают право Украины на защиту и не против использования своего оружия для атак на страну-агрессора, растет. В это число входят: Франция, Литва, Латвия, Канада, Швеция, Эстония, Польша, Финляндия, Чехия, Великобритания и Нидерланды.

А недавно к ним присоединились США и Германия. Правда, разрешение этих стран касается исключительно боев на Харьковском направлении.
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Топ комментарии
+9
Непрошло и три года , а они начали раздуплятся.
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02.06.2024 23:22
+8
тока зелупень не хоче це робити, а постійно запитують дозвіл.
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02.06.2024 23:23
+8
петріоти треба близько до фронту тянути, а там копійчані ланцети ...вже принаймі на одну пускову у нас менше
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02.06.2024 23:32
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Непрошло и три года , а они начали раздуплятся.
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02.06.2024 23:22 Ответить
тока зелупень не хоче це робити, а постійно запитують дозвіл.
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02.06.2024 23:23 Ответить
та невже???
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02.06.2024 23:25 Ответить
Гарно.
Повільно, поступово але рух у вірному напрямку є.
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02.06.2024 23:25 Ответить
Єдиний рух якій впевнено відбувається це рух до третьої світової війни.
Такі дозволи треба було давати 2 роки тому, зараз вже пізно
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02.06.2024 23:34 Ответить
Хто с кем будєт ваєвать в Третій Світовій, Ваня?
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02.06.2024 23:41 Ответить
Такі Вані як ти ше два роки тому ррзповідали, - путєн нєнападьот. І бігли шашлики жерти один напередодного
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02.06.2024 23:44 Ответить
Шо, Ванья, ус отклєївся?
Так хто каму обявіт Третю Світову, за угандошений коцольот над Бєлородом?
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02.06.2024 23:50 Ответить
До чого тут бєлгород?я шо написав що війна буде через збитий літак?
Ти сліпий і не бачиш далі свого носа, що відбувається у світі загалом, а Петя?
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03.06.2024 00:18 Ответить
І шо це у вас дебілів подоляковських всі тексти як під копірку?
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03.06.2024 00:27 Ответить
Yevhenii краще пізно ніж ніколи.
3я світова почнеться якщо Китай "взбрикне" - втратить розум як рашисти.
Без допомоги Китаю Засрашці й цю війну було б не витягнуть. Так що удари по Засрашці не змінять нічого, просто полегшить роботу піхоті, та й били вже не раз.
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03.06.2024 00:43 Ответить
Не згоден. Россія повним ходом нарощує виробництво зброї і озброєння, проводить мобілізацію, тренує війська в бойових умовах. Війна почнеться тоді коли кацапи достатньо наростять виробництво і поки що їм це добре вдається.
По суті та сама ситуація що була з Гітлером
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03.06.2024 02:26 Ответить
Всі нарощують виробництво зброї, всі тренують війскових.
Складова Засрашки 2% чи 4% від світової економіки, так що не лякайтесь самі та не лакайте іньших. Проти США чи Британії Засрашка у військовому плані НЕ ВИТЯГНЕ! Як би було поіньшому то вже лінія фронту була б десь у Франції МІНІМУМ.
П. С. Ще напиши мені про "Кієв за трі дня" .....
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03.06.2024 13:59 Ответить
Це дуже поверхневий погляд на ситуацію, але то твоя справа.
WW2 розкачувалася більше 10 років.
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03.06.2024 14:09 Ответить
Yevhenii Читай вище ⬆️ (без допомоги Китаю Засрашка не витягне).
WW2 Німеччина захопила Францію й більшість сраного ссср дуже швидко й як би не допомога від США та союзників то ссср би не вистояв.
Засрашка зараз ну аж ніяк не досягає до Німеччини 1939 року. "Не поверхневий ти наш".....
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03.06.2024 16:42 Ответить
Китай вже напряму заявляє що готовий воювати з сша.
П.С. може ви ще мені про шашлики розкажете?
Не бачите загальної картини, це ваша справа. Весь світ бачить, а ви ні. Я вас нівчому переконувати не збираюся.
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03.06.2024 17:12 Ответить
Нажаль світ не бачить. У Британії більшість не цікавиться війною в Україні..... у новинах почули, повздихали й на завтра своя рутина - забули. Є відсоток хто розуміє реально небезпеку але їх меншість.
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03.06.2024 18:47 Ответить
Та ,,Пэтриоты,, давать надо было--- и всё!!!
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03.06.2024 09:09 Ответить
Збивати може - ше б ракет вдосталь до Петріотів
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02.06.2024 23:26 Ответить
Це якщо д'єрмак дозволить.
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02.06.2024 23:26 Ответить
кто-то забыл 13-е мая 2023, день авиации России?
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02.06.2024 23:26 Ответить
Мені більш сподобався День Чєрнаморского флота. Кацапи святкували недавно...
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02.06.2024 23:44 Ответить
петріоти треба близько до фронту тянути, а там копійчані ланцети ...вже принаймі на одну пускову у нас менше
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02.06.2024 23:32 Ответить
зато с-400 маладцы. Нарвались в Моспино на кассету АТКМС. Легкую, легкую, легчайшую)
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02.06.2024 23:38 Ответить
дякуюємо, всі почули - вже роблять хлопці...
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02.06.2024 23:58 Ответить
а 13 05 2023 марсиане сбивали? Или юпитириане? Этож был день авиации России, праздник на!
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03.06.2024 00:07 Ответить
Сподіваюсь, наші військові зрозуміли, що полюючи на рашистські літаки з Patriot, зупинятись на одному місці на довго не можна.
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03.06.2024 00:23 Ответить
Ну это смотря какой приказ получат...
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03.06.2024 00:53 Ответить
Во во. Бо таке враження, що саме той приказ отримували вже раніше. Коли кацапи познаходили наше ППО.
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03.06.2024 00:57 Ответить
Україна може збивати літаки над РФ із ЗРК Patriot, - генерал Бундесверу Джерело:
Може, тільки навряд чи Єрмак дозволить Зеленському віддавати такий наказ ЗСУ.
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03.06.2024 00:59 Ответить
А що шульц курить у сторінці?
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03.06.2024 09:11 Ответить
Різануло слово "теоретчно"...а давайте вже перейдем до "ху...те, де тільки можете дістати"
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03.06.2024 12:43 Ответить
черти зелёные сейчас повыпрыгивают и изрыгнут о запрете стрелять
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03.06.2024 12:46 Ответить
 
 