Україна може збивати літаки над РФ із ЗРК Patriot, - генерал Бундесверу
ЗСУ, теоретично, можуть збивати в російському повітряному просторі військові літаки країни-агресора, які атакують Україну, з переданих ФРН систем Patriot.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.
"Цілком можливо, що системи Patriot тепер також будуть використовуватися в районі Харкова. Вони чудово підходять для боротьби з російською авіацією, яка може застосовувати керовані авіабомби", - сказав керівник робочої групи з координації допомоги Україні при Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдинг.
Однак, як він зауважив, таке використання систем протиповітряної оборони Patriot - виключна відповідальність українських ЗСУ.
"Вони можуть розгортати їх в рамках міжнародного права. Ми твердо впевнені, що українці не лише дотримаються цього, але й зроблять це з великою тактичною майстерністю і досягнуть успіху", - наголосив Фройдинг.
Нагадаємо, Німеччина передала Україні дві свої системи ППО Patriot, ще одна - в процесі передачі.
Удари західною зброєю по РФ
Нагадаємо, що кількість країн, які підтримують право України на захист і не проти використання своєї зброї для атак на країну-агресора, зростає. До цього числа входять: Франція, Литва, Латвія, Канада, Швеція, Естонія, Польща, Фінляндія, Чехія, Велика Британія та Нідерланди.
А нещодавно до них приєдналися США та Німеччина. Щоправда, дозвіл цих країн стосується виключно боїв на Харківському напрямку.
Будь ласка, зачекайте...
Повільно, поступово але рух у вірному напрямку є.
Такі дозволи треба було давати 2 роки тому, зараз вже пізно
Так хто каму обявіт Третю Світову, за угандошений коцольот над Бєлородом?
Ти сліпий і не бачиш далі свого носа, що відбувається у світі загалом, а Петя?
3я світова почнеться якщо Китай "взбрикне" - втратить розум як рашисти.
Без допомоги Китаю Засрашці й цю війну було б не витягнуть. Так що удари по Засрашці не змінять нічого, просто полегшить роботу піхоті, та й били вже не раз.
По суті та сама ситуація що була з Гітлером
Складова Засрашки 2% чи 4% від світової економіки, так що не лякайтесь самі та не лакайте іньших. Проти США чи Британії Засрашка у військовому плані НЕ ВИТЯГНЕ! Як би було поіньшому то вже лінія фронту була б десь у Франції МІНІМУМ.
П. С. Ще напиши мені про "Кієв за трі дня" .....
WW2 розкачувалася більше 10 років.
WW2 Німеччина захопила Францію й більшість сраного ссср дуже швидко й як би не допомога від США та союзників то ссср би не вистояв.
Засрашка зараз ну аж ніяк не досягає до Німеччини 1939 року. "Не поверхневий ти наш".....
П.С. може ви ще мені про шашлики розкажете?
Не бачите загальної картини, це ваша справа. Весь світ бачить, а ви ні. Я вас нівчому переконувати не збираюся.
Може, тільки навряд чи Єрмак дозволить Зеленському віддавати такий наказ ЗСУ.