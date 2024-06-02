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Німеччина (7091) зброя (7278) ЗСУ (7197) Patriot (285)

Україна може збивати літаки над РФ із ЗРК Patriot, - генерал Бундесверу

ЗСУ можуть збивати російську авіацію над РФ із Patriot

ЗСУ, теоретично, можуть збивати в російському повітряному просторі військові літаки країни-агресора, які атакують Україну, з переданих ФРН систем Patriot.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

"Цілком можливо, що системи Patriot тепер також будуть використовуватися в районі Харкова. Вони чудово підходять для боротьби з російською авіацією, яка може застосовувати керовані авіабомби", - сказав керівник робочої групи з координації допомоги Україні при Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдинг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ щонайменше 1 раз використовували Рatriot над територією РФ. Через це Німеччина та США погрожували зупинити постачання ракет, - Bild

Однак, як він зауважив, таке використання систем протиповітряної оборони Patriot - виключна відповідальність українських ЗСУ.

"Вони можуть розгортати їх в рамках міжнародного права. Ми твердо впевнені, що українці не лише дотримаються цього, але й зроблять це з великою тактичною майстерністю і досягнуть успіху", - наголосив Фройдинг.

Нагадаємо, Німеччина передала Україні дві свої системи ППО Patriot, ще одна - в процесі передачі.

Також дивіться: Росія за місяць використовує понад 3 тис. КАБів, Україні потрібно хоча б 7 систем Patriot, щоб протидіяти, - Зеленський. ВIДЕО

Удари західною зброєю по РФ

Нагадаємо, що кількість країн, які підтримують право України на захист і не проти використання своєї зброї для атак на країну-агресора, зростає. До цього числа входять: Франція, Литва, Латвія, Канада, Швеція, Естонія, Польща, Фінляндія, Чехія, Велика Британія та Нідерланди.

А нещодавно до них приєдналися США та Німеччина. Щоправда, дозвіл цих країн стосується виключно боїв на Харківському напрямку. 

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Топ коментарі
+9
Непрошло и три года , а они начали раздуплятся.
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02.06.2024 23:22
+8
тока зелупень не хоче це робити, а постійно запитують дозвіл.
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02.06.2024 23:23
+8
петріоти треба близько до фронту тянути, а там копійчані ланцети ...вже принаймі на одну пускову у нас менше
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02.06.2024 23:32
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Непрошло и три года , а они начали раздуплятся.
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02.06.2024 23:22 Відповісти
тока зелупень не хоче це робити, а постійно запитують дозвіл.
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02.06.2024 23:23 Відповісти
та невже???
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02.06.2024 23:25 Відповісти
Гарно.
Повільно, поступово але рух у вірному напрямку є.
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02.06.2024 23:25 Відповісти
Єдиний рух якій впевнено відбувається це рух до третьої світової війни.
Такі дозволи треба було давати 2 роки тому, зараз вже пізно
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02.06.2024 23:34 Відповісти
Хто с кем будєт ваєвать в Третій Світовій, Ваня?
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02.06.2024 23:41 Відповісти
Такі Вані як ти ше два роки тому ррзповідали, - путєн нєнападьот. І бігли шашлики жерти один напередодного
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02.06.2024 23:44 Відповісти
Шо, Ванья, ус отклєївся?
Так хто каму обявіт Третю Світову, за угандошений коцольот над Бєлородом?
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02.06.2024 23:50 Відповісти
До чого тут бєлгород?я шо написав що війна буде через збитий літак?
Ти сліпий і не бачиш далі свого носа, що відбувається у світі загалом, а Петя?
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03.06.2024 00:18 Відповісти
І шо це у вас дебілів подоляковських всі тексти як під копірку?
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03.06.2024 00:27 Відповісти
Yevhenii краще пізно ніж ніколи.
3я світова почнеться якщо Китай "взбрикне" - втратить розум як рашисти.
Без допомоги Китаю Засрашці й цю війну було б не витягнуть. Так що удари по Засрашці не змінять нічого, просто полегшить роботу піхоті, та й били вже не раз.
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03.06.2024 00:43 Відповісти
Не згоден. Россія повним ходом нарощує виробництво зброї і озброєння, проводить мобілізацію, тренує війська в бойових умовах. Війна почнеться тоді коли кацапи достатньо наростять виробництво і поки що їм це добре вдається.
По суті та сама ситуація що була з Гітлером
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03.06.2024 02:26 Відповісти
Всі нарощують виробництво зброї, всі тренують війскових.
Складова Засрашки 2% чи 4% від світової економіки, так що не лякайтесь самі та не лакайте іньших. Проти США чи Британії Засрашка у військовому плані НЕ ВИТЯГНЕ! Як би було поіньшому то вже лінія фронту була б десь у Франції МІНІМУМ.
П. С. Ще напиши мені про "Кієв за трі дня" .....
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03.06.2024 13:59 Відповісти
Це дуже поверхневий погляд на ситуацію, але то твоя справа.
WW2 розкачувалася більше 10 років.
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03.06.2024 14:09 Відповісти
Yevhenii Читай вище ⬆️ (без допомоги Китаю Засрашка не витягне).
WW2 Німеччина захопила Францію й більшість сраного ссср дуже швидко й як би не допомога від США та союзників то ссср би не вистояв.
Засрашка зараз ну аж ніяк не досягає до Німеччини 1939 року. "Не поверхневий ти наш".....
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03.06.2024 16:42 Відповісти
Китай вже напряму заявляє що готовий воювати з сша.
П.С. може ви ще мені про шашлики розкажете?
Не бачите загальної картини, це ваша справа. Весь світ бачить, а ви ні. Я вас нівчому переконувати не збираюся.
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03.06.2024 17:12 Відповісти
Нажаль світ не бачить. У Британії більшість не цікавиться війною в Україні..... у новинах почули, повздихали й на завтра своя рутина - забули. Є відсоток хто розуміє реально небезпеку але їх меншість.
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03.06.2024 18:47 Відповісти
Та ,,Пэтриоты,, давать надо было--- и всё!!!
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03.06.2024 09:09 Відповісти
Збивати може - ше б ракет вдосталь до Петріотів
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02.06.2024 23:26 Відповісти
Це якщо д'єрмак дозволить.
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02.06.2024 23:26 Відповісти
кто-то забыл 13-е мая 2023, день авиации России?
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02.06.2024 23:26 Відповісти
Мені більш сподобався День Чєрнаморского флота. Кацапи святкували недавно...
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02.06.2024 23:44 Відповісти
петріоти треба близько до фронту тянути, а там копійчані ланцети ...вже принаймі на одну пускову у нас менше
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02.06.2024 23:32 Відповісти
зато с-400 маладцы. Нарвались в Моспино на кассету АТКМС. Легкую, легкую, легчайшую)
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02.06.2024 23:38 Відповісти
дякуюємо, всі почули - вже роблять хлопці...
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02.06.2024 23:58 Відповісти
а 13 05 2023 марсиане сбивали? Или юпитириане? Этож был день авиации России, праздник на!
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03.06.2024 00:07 Відповісти
Сподіваюсь, наші військові зрозуміли, що полюючи на рашистські літаки з Patriot, зупинятись на одному місці на довго не можна.
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03.06.2024 00:23 Відповісти
Ну это смотря какой приказ получат...
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03.06.2024 00:53 Відповісти
Во во. Бо таке враження, що саме той приказ отримували вже раніше. Коли кацапи познаходили наше ППО.
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03.06.2024 00:57 Відповісти
Україна може збивати літаки над РФ із ЗРК Patriot, - генерал Бундесверу Джерело:
Може, тільки навряд чи Єрмак дозволить Зеленському віддавати такий наказ ЗСУ.
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03.06.2024 00:59 Відповісти
А що шульц курить у сторінці?
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03.06.2024 09:11 Відповісти
Різануло слово "теоретчно"...а давайте вже перейдем до "ху...те, де тільки можете дістати"
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03.06.2024 12:43 Відповісти
черти зелёные сейчас повыпрыгивают и изрыгнут о запрете стрелять
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03.06.2024 12:46 Відповісти
 
 