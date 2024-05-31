Німеччина передасть Україні ще один Patriot та 500 млн євро, - МЗС

Німеччина оголосила, що передасть Україні ще одну систему ППО Patriot та 500 млн євро допомоги.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Німеччини, інформує Цензор.НЕТ

"Посилення протиповітряної оборони України залишається вирішальним. Німеччина надає ще одну систему Patriot та додаткові 500 млн євро", - йдеться в повідомленні.

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