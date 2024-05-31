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Німеччина передасть Україні ще один Patriot та 500 млн євро, - МЗС
Німеччина оголосила, що передасть Україні ще одну систему ППО Patriot та 500 млн євро допомоги.
Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Німеччини, інформує Цензор.НЕТ
"Посилення протиповітряної оборони України залишається вирішальним. Німеччина надає ще одну систему Patriot та додаткові 500 млн євро", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+19 Пересічний українець #452786
показати весь коментар31.05.2024 16:41
+10 Orion #538564
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+4 Alfa Alpha
показати весь коментар31.05.2024 16:51
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Краще би ракетами - бо гроші розкрадуть, без варіантів...
Чим вчити мене, краще зробіть щось реальне, щоб ваші голословні висловлювання про "зелені ворюги крадуть сотнями мільйонів" були підтвердженні вироком суду. А то це поки виглядає як наклеп.
Масове і просте ППО з радіусом дії кілометрів п'ять-вісім.
бо тіко ж недавно європейці бідкались, що днем з вогнем той петріот не знайти.