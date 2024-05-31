УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3832 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні
6 087 21

Німеччина передасть Україні ще один Patriot та 500 млн євро, - МЗС

Німеччина передасть Україні ще один Patriot

Німеччина оголосила, що передасть Україні ще одну систему ППО Patriot та 500 млн євро допомоги.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Німеччини, інформує Цензор.НЕТ

"Посилення протиповітряної оборони України залишається вирішальним. Німеччина надає ще одну систему Patriot та додаткові 500 млн євро", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Австралія оголосила про новий пакет допомоги українській енергетиці на майже 20 млн доларів

Автор: 

Німеччина (7351) допомога (8343) Patriot (309)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
500 млн євро - це для того, щоб обмити придбання?
Краще би ракетами - бо гроші розкрадуть, без варіантів...
показати весь коментар
31.05.2024 16:41
+10
Danke schön!
показати весь коментар
31.05.2024 16:44
+4
Синяя, с четырьмя полосками, из дермонтина и с надписью "Abibas"
показати весь коментар
31.05.2024 16:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
500 млн євро - це для того, щоб обмити придбання?
Краще би ракетами - бо гроші розкрадуть, без варіантів...
показати весь коментар
31.05.2024 16:41 Відповісти
Гроші дають на пенсії і зарплати бюджетникам. Свої гривні Україна витрачає на армію. Така домовленість.
показати весь коментар
31.05.2024 17:45 Відповісти
А чиї гривні (чи евро, чи долари) зелені ворюги крадуть сотнями мільйонів?
показати весь коментар
31.05.2024 18:43 Відповісти
Чуму ви мені задаєте це риторичне питання? Вам не сподобалось що я нагадав про потреби пенсіонерів і бюджетників? Во вашому всі повинні улюлюкати в одну дудку про недавайте гроші бо розкрадуть? Не вийде.

Чим вчити мене, краще зробіть щось реальне, щоб ваші голословні висловлювання про "зелені ворюги крадуть сотнями мільйонів" були підтвердженні вироком суду. А то це поки виглядає як наклеп.
показати весь коментар
31.05.2024 23:10 Відповісти
Вам не подобається моя відповідь - то Вас ніхто не запрошував щось мені нагадувати. А шайка Зеленського ворюги - і це факт, а не наклеп.
показати весь коментар
31.05.2024 23:38 Відповісти
гроші нє спіздять тільки зброю.
показати весь коментар
31.05.2024 16:42 Відповісти
500 млн буде під сидінням командира, в спортивній сумці, чорного кольору?
показати весь коментар
31.05.2024 16:43 Відповісти
Синяя, с четырьмя полосками, из дермонтина и с надписью "Abibas"
показати весь коментар
31.05.2024 16:51 Відповісти
Спасибо , ржу пипец , браво и красиво)
показати весь коментар
31.05.2024 18:03 Відповісти
Danke schön!
показати весь коментар
31.05.2024 16:44 Відповісти
Gerne
показати весь коментар
31.05.2024 17:37 Відповісти
Это называется! ( на на дипломатическом языке) ! И ипись как можешь, и От ипись!
показати весь коментар
31.05.2024 16:50 Відповісти
Нам перш за все потрібні засоби для боротьби з дронами-розвідниками.
Масове і просте ППО з радіусом дії кілометрів п'ять-вісім.
показати весь коментар
31.05.2024 16:51 Відповісти
Не давайте жодної копійки зеленим підорам...тільки зброєю...
показати весь коментар
31.05.2024 17:08 Відповісти
я просто уточнити: це повторна обіцянка раніше обіцяного? чи це на додачу ?

бо тіко ж недавно європейці бідкались, що днем з вогнем той петріот не знайти.
показати весь коментар
31.05.2024 17:20 Відповісти
Дякуємо
показати весь коментар
31.05.2024 17:22 Відповісти
оце так потужна прибавка на карман елдака та херпіду.... це ж скільки зеленка зможе скумбрії накупити по 8 грвн?
показати весь коментар
31.05.2024 17:30 Відповісти
Шульц,а в якому році передасьте????
показати весь коментар
31.05.2024 21:22 Відповісти
Одна батарея. Ми просили сім. Потужно...
показати весь коментар
01.06.2024 06:53 Відповісти
так що, відмовлятись бо гонорові настільки ж як 73% придуркуваті?
показати весь коментар
01.06.2024 10:07 Відповісти
 
 