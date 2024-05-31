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Австралія оголосила про новий пакет допомоги українській енергетиці на майже 20 млн доларів

Австралія

Уряд Австралії виділить ще AUD31 млн (майже $20 млн) допомоги для задоволення енергетичних і гуманітарних потреб України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання ABC.

"Новий внесок передбачає AUD20 млн до Фонду підтримки енергетики України, що дасть змогу ефективно та результативно використати кошти для забезпечення українців теплом та електрикою", - йдеться в повідомленні.

З грудня минулого року Україна зробила два окремі запити на вугілля з Австралії, але федеральний уряд країни висловив небажання їх задовольнити.

Проте тепер уряд виділить ще 31 млн австралійських доларів на підтримку – 20 мільйонів в енергетичний фонд і 11 мільйонів як додаткову гуманітарну допомогу.

Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг заявила, що відправляти кошти, а не вугілля напряму - дешевше і простіше.

"Якщо ви відправляєте вугілля з Австралії, у вас є витрати на доставку і страховку. Насправді ця сума грошей, якщо Україна захоче витратити її на вугілля, дасть еквівалентну кількість вугілля порівняно з тим, що ми бачили раніше. Але це дозволяє Україні самій ухвалювати рішення про те, де найкраще застосувати ці кошти", – заявила міністерка.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що у рамках нового військового пакету Австралія передасть Україні катери Sentinel 830R.

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Автор: 

Австралія (428) допомога (8341)


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та не треба, нам вже тарифи підняли
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31.05.2024 12:09 Відповісти
СКРОМЬНЄНЬКО.
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31.05.2024 12:10 Відповісти
100% народ України цих грошей не побачить,Ахметов потирає руки,гумдопомога підвалила,а вам лохам підвищення тарифу
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31.05.2024 12:10 Відповісти
І уряд міліарди надає і Захід допомого. ЧАСТНИКУ. ОЛІГАРХУ. А населенню таріфи до космосу задрали та ще повисять мотивуючи це шо енергетиці треба допомогти. А ЧАСТНИК роками експлутував ТЕЦ отримуючи надприбутки і власних коштів у відбудову не вкладає.
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31.05.2024 12:15 Відповісти
https://biz.censor.net/news/3492091/kabmin_znyav_zaboronu_na_eksport_vugillya
і одночасно
https://biz.censor.net/news/3492259/ukrayina_prosyla_avstraliyu_nadaty_vugillya_ale_otrymaye_groshi

Потужно, потужно.....
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31.05.2024 12:20 Відповісти
от, австралійці лохи!
а, наші підняли ціні у двічі.
і сіли, і з'їли!
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31.05.2024 12:25 Відповісти
 
 