Австралія оголосила про новий пакет допомоги українській енергетиці на майже 20 млн доларів

Уряд Австралії виділить ще AUD31 млн (майже $20 млн) допомоги для задоволення енергетичних і гуманітарних потреб України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання ABC.

"Новий внесок передбачає AUD20 млн до Фонду підтримки енергетики України, що дасть змогу ефективно та результативно використати кошти для забезпечення українців теплом та електрикою", - йдеться в повідомленні.

З грудня минулого року Україна зробила два окремі запити на вугілля з Австралії, але федеральний уряд країни висловив небажання їх задовольнити.

Проте тепер уряд виділить ще 31 млн австралійських доларів на підтримку – 20 мільйонів в енергетичний фонд і 11 мільйонів як додаткову гуманітарну допомогу.

Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг заявила, що відправляти кошти, а не вугілля напряму - дешевше і простіше.

"Якщо ви відправляєте вугілля з Австралії, у вас є витрати на доставку і страховку. Насправді ця сума грошей, якщо Україна захоче витратити її на вугілля, дасть еквівалентну кількість вугілля порівняно з тим, що ми бачили раніше. Але це дозволяє Україні самій ухвалювати рішення про те, де найкраще застосувати ці кошти", – заявила міністерка.

Нагадаємо, у травні стало відомо, що у рамках нового військового пакету Австралія передасть Україні катери Sentinel 830R.

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