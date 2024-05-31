Австралия объявила о новом пакете помощи украинской энергетике почти на 20 млн долларов

Правительство Австралии выделит еще AUD31 млн (почти $20 млн) помощи для удовлетворения энергетических и гуманитарных потребностей Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание ABC.

"Новый вклад предусматривает AUD20 млн в Фонд поддержки энергетики Украины, что позволит эффективно и результативно использовать средства для обеспечения украинцев теплом и электричеством", - говорится в сообщении.

С декабря прошлого года Украина сделала два отдельных запроса на уголь из Австралии, но федеральное правительство страны выразило нежелание их удовлетворить.

Однако теперь правительство выделит еще 31 млн австралийских долларов на поддержку - 20 миллионов в энергетический фонд и 11 миллионов в качестве дополнительной гуманитарной помощи.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что отправлять средства, а не уголь напрямую - дешевле и проще.

"Если вы отправляете уголь из Австралии, у вас есть расходы на доставку и страховку. На самом деле эта сумма денег, если Украина захочет потратить ее на уголь, даст эквивалентное количество угля по сравнению с тем, что мы видели раньше. Но это позволяет Украине самой принимать решение о том, где лучше всего применить эти средства", - заявила министр.

Напомним, в мае стало известно, что в рамках нового военного пакета Австралия передаст Украине катера Sentinel 830R.

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