Австралия готова быть на Глобальном саммите мира, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьером Австралии Энтони Албенизи.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Проинформировал Премьер-министра о текущих попытках России расширить войну и наших неотложных оборонных потребностях для противостояния агрессору.
Кроме того, обсудили предстоящий Саммит мира и необходимость поощрить как можно большее количество стран со всего мира принять в нем участие. Очень ценю готовность Австралии быть на Саммите", - говорится в сообщении.
Глобальный саммит мира
Напомним, правительство Швейцарии планирует 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.
К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.
Также президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.
Свое участие в Глобальном саммите мира, который запланирован на середину июня в Швейцарии, уже подтвердили 90 стран.
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Та, не зважаючи на цей цирк, - слава Україні, путін *****, а раша-параша йде за рюзьге кааарабльом 🇷🇺💩💩💩💩💩💩💩👉🖕🖕🖕🖕🖕🖕🚢
Південь здав, ЗАЕС у кацапів, заморозка це означає півдню України долю Донбасу ....
КРАЩЕ ВЖЕ ВІЙСЬКА НАТО в Україні ніж заморозка війни.