Австралия готова быть на Глобальном саммите мира, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьером Австралии Энтони Албенизи.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Проинформировал Премьер-министра о текущих попытках России расширить войну и наших неотложных оборонных потребностях для противостояния агрессору.



Кроме того, обсудили предстоящий Саммит мира и необходимость поощрить как можно большее количество стран со всего мира принять в нем участие. Очень ценю готовность Австралии быть на Саммите", - говорится в сообщении.

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Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии планирует 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Также президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

Свое участие в Глобальном саммите мира, который запланирован на середину июня в Швейцарии, уже подтвердили 90 стран.

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