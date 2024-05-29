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Австралия (419) Зеленский (19042) глобальный саммит мира (273)

Австралия готова быть на Глобальном саммите мира, - Зеленский

Австралія буде на саміті миру

Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьером Австралии Энтони Албенизи.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Проинформировал Премьер-министра о текущих попытках России расширить войну и наших неотложных оборонных потребностях для противостояния агрессору.

Кроме того, обсудили предстоящий Саммит мира и необходимость поощрить как можно большее количество стран со всего мира принять в нем участие. Очень ценю готовность Австралии быть на Саммите", - говорится в сообщении.

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Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии планирует 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Также президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

Свое участие в Глобальном саммите мира, который запланирован на середину июня в Швейцарии, уже подтвердили 90 стран.

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Топ комментарии
+3
Немає простроченому чим зайнятися-іди у відставку
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29.05.2024 14:57
+3
Зєля, певне, себе асоціює з якимось бойовим таким створінням, але веде себе як півень-неформал, у якого не все нормально з орієнтацією,- замість бойового ку-ку-рі-ку, видає таке собі куд-кудах, наче курка, яка знесла яйце і вважає за потрібне сповістити весь сільський закуток, де знаходиться її курник про цю епохальну, як на її курячі мізки подію🤔🧐😁 Так і цей майстер хєрової гри на роялі, квохче при кожному випадку про те хто приїде на типу глобальний самміт миру... А от на скільки він глобальний і хто приїде,- побачимо, щоб не вийшло, як кажуть - розбіг на рубль, стрибок на копійку і на виході нуль😝😝😝😝😜🤪
Та, не зважаючи на цей цирк, - слава Україні, путін *****, а раша-параша йде за рюзьге кааарабльом 🇷🇺💩💩💩💩💩💩💩👉🖕🖕🖕🖕🖕🖕🚢
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29.05.2024 15:05
+2
Міру мір! будуть скандувати?
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29.05.2024 15:02
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Дермак так сказав? чи офіційні особи Австралії...клоун)))
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29.05.2024 14:45 Ответить
Це шо - кожну краіну потрібно вбовтувати - а самим ім нах потрібно
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29.05.2024 14:53 Ответить
Немає простроченому чим зайнятися-іди у відставку
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29.05.2024 14:57 Ответить
Міру мір! будуть скандувати?
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29.05.2024 15:02 Ответить
Зєля, певне, себе асоціює з якимось бойовим таким створінням, але веде себе як півень-неформал, у якого не все нормально з орієнтацією,- замість бойового ку-ку-рі-ку, видає таке собі куд-кудах, наче курка, яка знесла яйце і вважає за потрібне сповістити весь сільський закуток, де знаходиться її курник про цю епохальну, як на її курячі мізки подію🤔🧐😁 Так і цей майстер хєрової гри на роялі, квохче при кожному випадку про те хто приїде на типу глобальний самміт миру... А от на скільки він глобальний і хто приїде,- побачимо, щоб не вийшло, як кажуть - розбіг на рубль, стрибок на копійку і на виході нуль😝😝😝😝😜🤪
Та, не зважаючи на цей цирк, - слава Україні, путін *****, а раша-параша йде за рюзьге кааарабльом 🇷🇺💩💩💩💩💩💩💩👉🖕🖕🖕🖕🖕🖕🚢
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29.05.2024 15:05 Ответить
Вангую, що зелений виродок за сутки до цього саміту зморозить таку діч, що половина присутніх не захоче потім в одному кадрі з ним знаходитись. Воно так вже на саміт НАТО їздило. Це може зірвати план виродка зробити якнайбільше гарних селфі зі світовими політиками для підтвердження своєї просроченної легітимності. А українці отримають чергову порцію всесвітнього позору.
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29.05.2024 15:45 Ответить
А ОМАН?
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29.05.2024 15:44 Ответить
Если би в Україні були письменники як у Словакії, то було би свято.
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29.05.2024 15:49 Ответить
А Антарктида буде? Чи Дикий дарма пінгвінів підгодовував?
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29.05.2024 17:32 Ответить
Вова Зеленський аж дупу собі виварачує наїзнанку, ак хоче заморозити війну і хоч щось виконати з договорів в Омані з Патрушевим.
Південь здав, ЗАЕС у кацапів, заморозка це означає півдню України долю Донбасу ....
КРАЩЕ ВЖЕ ВІЙСЬКА НАТО в Україні ніж заморозка війни.
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29.05.2024 17:58 Ответить
Всі боневтіка переваги на виборах розвіялись наче дим ... його мрій. Припинив війну , не втратив території, як Порошенко , збудував країну мрій без бідності !!! Повний банкрут. Залишилось кулю в лоб !
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29.05.2024 18:40 Ответить
Громадянин зелєнскаВая надуває щоки. Начебто він президент. Тоді я Генсек ООН. Тепер я хочу побачити цей Саміт. Як його пронесуть. Щоб щоки (які нажрав Мівіною у бункері) запали. Грудь кАлєсом втягнув наче живіт після Голодомору (який воно осміяло). Воно носить воду у друшлаку, і запевняє українців, що ця його ідея саміту чогось варта. І змінить світоустрій за його сценарієм. Як ще його переконати, якщо від саміту отримаємо дірку від бублика, то це його вирок -йди нарешті геть з України.
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29.05.2024 18:36 Ответить
 
 