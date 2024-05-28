Путин своими действиями показывает, как боится Глобального саммита мира, - Стано
Действия РФ, которая пытается сорвать Глобальный саммит мира в Швейцарии, свидетельствуют о том, что Путин боится саммита.
Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
По его словам, Евросоюз поддерживает идею Глобального саммита мира, потому что "видит в нем источник вдохновения для будущего мирного процесса".
Стано рассказал, что ЕС интенсивно работает с партнерами по всему миру, чтобы обеспечить самое широкое возможное представительство на событии.
"Попытка подорвать эффективность саммита параллельными мероприятиями - это лишь показывает то, как Путин боится саммита", - сказал спикер.
"Это важное событие. Мы работаем с партнерами из Украины, со Швейцарией и другими, чтобы обеспечить высокий уровень представительства и наибольшее возможное количество стран, которые принимают в этом участие. Для нас это мирное событие года, очень важное для Украины, мы будем продолжать работать для ее успеха", - подытожил Стано.
Глобальный саммит мира
Напомним, правительство Швейцарии планирует 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.
К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.
Также президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.
Свое участие в Глобальном саммите мира, который запланирован на середину июня в Швейцарии, уже подтвердили 90 стран.
Пожалуйста, подождите...
Рутинна операція з руйнування союзів.
в чемоданчик
Це неправда. Шляхів досягнення миру там не шукатимуть. Зовсім.
> Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру .
І як це речення узгоджується з попереднім??
Мільйони людей читають це все і думають "нас що, вважають всіх ідіотами"?
Петер, дорогий ви наш словак і до речі непоганий політик. Зрозумійте путін вже нічого не боїться, НІЧОГО. Він як криса, яку загнали в глухий кут, стара криса, якій вже втрачати нічого, як лікар це я вам обіцяю, цей психопат піде на все. Пробачте мені, як на мене, чхати на цей саміт зелупні хотіли всі, і не тільки путін. Команда ЗЕ захотіла підробити трішечки грішви по халявному...
пустопорожніх балачок?
пуйло за два дні перемовин з китаєм, іраном та півн. кореєю матиме більше наявних результатів у вигляді зброї....
Він боїться що війська країн НАТО увійдуть в Україну! Саме тому зе-д'єрмаки і нехочуть звертатися з таким проханням.
додав вслід за дєрьмаком його потужний прислужка.