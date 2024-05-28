РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11881 посетитель онлайн
Новости
3 075 18
путин (30476) Евросоюз (16683) Стано (92) глобальный саммит мира (273)

Путин своими действиями показывает, как боится Глобального саммита мира, - Стано

Путін боїться саміту миру, заявили в ЄС

Действия РФ, которая пытается сорвать Глобальный саммит мира в Швейцарии, свидетельствуют о том, что Путин боится саммита.

Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По его словам, Евросоюз поддерживает идею Глобального саммита мира, потому что "видит в нем источник вдохновения для будущего мирного процесса".

Стано рассказал, что ЕС интенсивно работает с партнерами по всему миру, чтобы обеспечить самое широкое возможное представительство на событии.

"Попытка подорвать эффективность саммита параллельными мероприятиями - это лишь показывает то, как Путин боится саммита", - сказал спикер.

"Это важное событие. Мы работаем с партнерами из Украины, со Швейцарией и другими, чтобы обеспечить высокий уровень представительства и наибольшее возможное количество стран, которые принимают в этом участие. Для нас это мирное событие года, очень важное для Украины, мы будем продолжать работать для ее успеха", - подытожил Стано.

Читайте также: Путин будет аплодировать стоя, если Байдена не будет на Саммите мира, - Зеленский. ВИДЕО

Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии планирует 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Также президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

Свое участие в Глобальном саммите мира, который запланирован на середину июня в Швейцарии, уже подтвердили 90 стран.

Читайте также: Путин говорит о переговорах, однако пытается сорвать Глобальный саммит мира, - Боррель
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
Ніх... він не боїться. Знає, що далі стурбованості, занепокоєності та чергових закликів "за все хороше проти всього поганого" цей саміт не піде.
показать весь комментарий
28.05.2024 14:39
+6
саміт миру це по ходу як будпештський меморандум або " Міньск"1;2: поки ракети не понуть прилітати по містам кацапстану ніякого миру або перемоги не буде.
показать весь комментарий
28.05.2024 14:43
+4
Нічого він не боїться.
Рутинна операція з руйнування союзів.
показать весь комментарий
28.05.2024 14:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нічого він не боїться.
Рутинна операція з руйнування союзів.
показать весь комментарий
28.05.2024 14:33 Ответить
Безстрашний путін це щось нове. І що, він на передову також їздить скликати ставку ?
показать весь комментарий
28.05.2024 15:25 Ответить
Ні "ставка" "передова" це щось тхне піаром від 95квартала
показать весь комментарий
28.05.2024 16:47 Ответить
Тварюка кремлівська своєі тіні боіться і навить нужду справляє
в чемоданчик
показать весь комментарий
28.05.2024 14:39 Ответить
Можна тільки додати, що це почуття воно відчуває, зі свого кінченого, рахітного дитинства! (,
показать весь комментарий
28.05.2024 14:43 Ответить
Ніх... він не боїться. Знає, що далі стурбованості, занепокоєності та чергових закликів "за все хороше проти всього поганого" цей саміт не піде.
показать весь комментарий
28.05.2024 14:39 Ответить
> Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні.

Це неправда. Шляхів досягнення миру там не шукатимуть. Зовсім.

> Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру .

І як це речення узгоджується з попереднім??

Мільйони людей читають це все і думають "нас що, вважають всіх ідіотами"?
показать весь комментарий
28.05.2024 14:41 Ответить
саміт миру це по ходу як будпештський меморандум або " Міньск"1;2: поки ракети не понуть прилітати по містам кацапстану ніякого миру або перемоги не буде.
показать весь комментарий
28.05.2024 14:43 Ответить
Все що не робиться, а ця подія, має величезну роль, на сьогоднішньому етапі, робиться для перемоги ЗСУ!, так що не -- парься вася.
показать весь комментарий
28.05.2024 15:08 Ответить
Для ЗСУ вже все зробили 17 боевих генералів зняли на чолі з лалужним і хто ? буратіно коломойского зеленський на чолі з торговцем півними кіосками дермаком. Заслуги - трижди ухилянт, без війсковой освіти, без знань міжнарродних відносин і політики, яке ніде ніколи не служила своему народу а тільки оскорбляла його і оцей саміт це якийсь піар від буратіно що він щось решае.
показать весь комментарий
28.05.2024 16:59 Ответить
Потрібний союз притидії фашизму в Європі з чіткою програмою і планом військових дій, а не оцей сцикливий фарс "стурбованих" втратою прибутків капіталістів...
показать весь комментарий
28.05.2024 14:51 Ответить
Цитата: "Путін своїми діями показує, як боїться Глобального саміту миру", зараз пердону.
Петер, дорогий ви наш словак і до речі непоганий політик. Зрозумійте путін вже нічого не боїться, НІЧОГО. Він як криса, яку загнали в глухий кут, стара криса, якій вже втрачати нічого, як лікар це я вам обіцяю, цей психопат піде на все. Пробачте мені, як на мене, чхати на цей саміт зелупні хотіли всі, і не тільки путін. Команда ЗЕ захотіла підробити трішечки грішви по халявному...
показать весь комментарий
28.05.2024 15:04 Ответить
чого там боятись?

пустопорожніх балачок?

пуйло за два дні перемовин з китаєм, іраном та півн. кореєю матиме більше наявних результатів у вигляді зброї....
показать весь комментарий
28.05.2024 15:04 Ответить
Кого він боїться, збіговище балакунів?
Він боїться що війська країн НАТО увійдуть в Україну! Саме тому зе-д'єрмаки і нехочуть звертатися з таким проханням.
показать весь комментарий
28.05.2024 15:06 Ответить
До речі що мішає це зробити? Чому коняка лавров розмахувала бамажкой ягуковоща ввести війска росії в доказ захоплення частини країни? То тре просити ввести війська НАТО, щоб визволити ту частину країни, яку захопили рашисти
показать весь комментарий
28.05.2024 15:10 Ответить
"- і мене теж! "
додав вслід за дєрьмаком його потужний прислужка.
показать весь комментарий
28.05.2024 15:17 Ответить
***** боїться, Байден боїться , цінь пінь теж боїться.Якогось ""зеленого страхополоха" для світу придумало рашистське фсбе,котре втілює агент "козирний" і яке не принесе миру для України .не зупинитькровопролиття і вбивство українців.не добавить озброєння і т.д. Але єдине що принесе-"а по3,14здіти можна ?@Будь ласка-3,14стякайте
показать весь комментарий
28.05.2024 15:49 Ответить
 
 