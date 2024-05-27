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Боррель (784) глобальный саммит мира (273)

Путин говорит о переговорах, однако пытается сорвать Глобальный саммит мира, - Боррель

Боррель про Саміт миру: Путін намагається зірвати конференцію

Несмотря на разговоры о мирных переговорах российский диктатор Владимир Путин пытается сорвать Глобальный саммит мира в Швейцарии.

Об этом сегодня в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам Совета министров ЕС по иностранным делам заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Путин говорит о мирных переговорах, но его армия начала еще одно наступление против Харькова. Они обстреливают плотно заселенные гражданские дома, пытаются подорвать предстоящий Саммит мира в Швейцарии. Мы полностью поддерживаем этот саммит, который организован Швейцарией по запросу Украины. Его целью является способствовать будущему мирному процессу. Мы работаем над как можно более широким участием в этом мероприятии", - подчеркнул Боррель.

Также он напомнил, что одним из последствий массированных атак российских войск против Украины стали "катастрофические повреждения" электрических сетей, в результате чего в определенные часы население сталкивается с прерываниями в поставках электроэнергии.

"Это будет иметь большой негативный эффект сейчас и, к сожалению, большой эффект в течение следующей зимы. Да, мы сейчас приближаемся к лету. Но число электрических станций и электрических возможностей, которые были разрушены россиянами, продолжает расти", - отметил политик.

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Топ комментарии
+4
перевдягнувся для почятку.
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27.05.2024 21:10
+3
Чесно кажучи, - якщо комусь, в даній ситуації, треба пояснювати де добро а де зло, то він або клінічний дебіл або покидьок.
Це насчьот "глабального юга"...
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27.05.2024 21:16
+2
Так нехай пуйло свій саміт зробить,де будуть Іран,КНДР,Нікарагуа та вожді племен Кабо-Верде та Сомали!
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27.05.2024 20:50
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Так нехай пуйло свій саміт зробить,де будуть Іран,КНДР,Нікарагуа та вожді племен Кабо-Верде та Сомали!
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27.05.2024 20:50 Ответить
Про які "перемовини" говорить ху-йло? Звідки ви це берете?
Він вимагає капітуляції, а не перемовин..
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27.05.2024 20:59 Ответить
Не просто капитуляции, а уничтожение Украины и украинцев. Это нам понятно, что он требует. А глобальному югу - от Африки до Латинской Америки - не особо понятно. Им поясняют, что путин ищет переговоров, а на(р)циствующий зеленский хочет продолжать войну.

путлер сознательно бьет по поддержке планов Украины, но зеленский пусть сам теперь жрет свое "договориться посередине", которым он поломал мозг 73% граждан Украины в 2019-м году.
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27.05.2024 21:05 Ответить
Що ви хочете,щоб зробив Зеленський?
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27.05.2024 21:08 Ответить
перевдягнувся для почятку.
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27.05.2024 21:10 Ответить
Це, п'ять балів...
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27.05.2024 21:12 Ответить
Чесно кажучи, - якщо комусь, в даній ситуації, треба пояснювати де добро а де зло, то він або клінічний дебіл або покидьок.
Це насчьот "глабального юга"...
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27.05.2024 21:16 Ответить
весь тей саміт - перший клас штани на лямках...
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27.05.2024 21:08 Ответить
Поясніть мені. Як можна перемовинами з кимось зірвати конференцію ? Перемовини має вести тільки голова країни ? А стефанчук хто ? Туалетний папір в ОПісі ? стефанчук - голова ЗАКОНОДАВЧОЇ влади України !!! Ось і є особа, яка має вести перемовини ( я взагалі ПРОТИ будь-яких переговорів). Непрострочена, лигітимна, краща з "кращих".
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27.05.2024 22:04 Ответить
Припинення війни для х....вирок. Будуть питати в нього кацапи - гдє Сєрожка с Малой Бронной и Вітька с Моховой.
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27.05.2024 22:08 Ответить
Хоть старий,та недолугий. Злочинця - не не до перемовин, до Гааги запрошують.
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27.05.2024 23:02 Ответить
Ціна паперу для фіксації перемовин коштує "мінус" ???
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27.05.2024 23:22 Ответить
 
 