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Новости Война
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Дополнительные Patriot для Украины и снятие ограничений на удары западным оружием по РФ обсуждаются все больше, - Боррель

Додаткові Patriot для України і зняття обмежень на удари західною зброєю по РФ обговорюються все більше, - Боррель

Предоставление Украине дополнительных систем противовоздушной обороны, в частности Patriot, а также снятие ограничений на удары западным оружием по целям на территории РФ все чаще обсуждаются союзниками.

Об этом заявил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после заседания Совета министров иностранных дел ЕС, пишет "Суспільне", сообщает Цензор.НЕТ.

Как рассказал Боррель, к заседанию министров иностранных дел ЕС по видеосвязи присоединился глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он показал своим коллегам последствия российских ударов по гражданским объектам, в частности по торговому центру "Эпицентр" в Харькове.

По словам Борреля, некоторые изображения "довольно шокировали" присутствующих дипломатов.

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Боррель также отметил, что дипломаты ЕС обсудили с Кулебой потребности Украины, в частности больше систем противовоздушной обороны. По его словам, этот вопрос, а также снятие ограничения для Украины на удары по территории РФ западным вооружением, союзники обсуждают все больше.

"С Кулебой мы обсуждали потребности Украины в продолжении самообороны, в частности, как вы знаете, больше систем противовоздушной обороны, в частности, больше Patriot, а также снятие ограничений на использование западного оружия против российских военных в России. Это все больше и больше обсуждается, и мы принимаем во внимание тот факт, что Украина должна противостоять нападению, которое было осуществлено на ее территорию с территории России", - заявил Боррель.

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Запрет на удары Украины западным оружием по территории РФ

Как известно, большинство стран НАТО не поддерживают удары Украины западным оружием по территории РФ. О соответствующей позиции неоднократно заявляли, в частности, США. Недавно представитель Госдепа США Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон не поощряет и не делает возможным нанесение ударов Украиной из американского оружия по территории РФ. Однако Украина самостоятельно принимает решение, как ей использовать оружие собственного производства.

Против ударов Украины по РФ западным оружием такжели Италия и Германия.

В то же время Великобритания разрешила Украине бить своим оружием по целям на территории РФ. Соответствующее разрешение предоставила и Швеция, а также Чехия, страны Балтии и Финляндия.
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Топ комментарии
+6
зняття обмежень на удари західною зброєю по РФ обговорюються все більше

...А потім обговорюватимуться ще більше... І ще більше... І ЩЕ БІЛЬШЕ!
Просто "Диханіє спирає!"
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27.05.2024 20:23
+4
Якщо після кожного "обговорення" вбивати по одному "обговорнику",ситуація зміниться дуже швидко на користь України?
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27.05.2024 20:25
+3
ти опудало з реєстрацією 27 травня 2024, гуляй звідси.
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27.05.2024 20:54
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зняття обмежень на удари західною зброєю по РФ обговорюються все більше

...А потім обговорюватимуться ще більше... І ще більше... І ЩЕ БІЛЬШЕ!
Просто "Диханіє спирає!"
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27.05.2024 20:23 Ответить
Скоро буде пік!
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27.05.2024 20:54 Ответить
И все громче!
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28.05.2024 00:19 Ответить
Якщо після кожного "обговорення" вбивати по одному "обговорнику",ситуація зміниться дуже швидко на користь України?
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27.05.2024 20:25 Ответить
Дякуємо, капітан очевидність .

А як перейти до кроку 2 , коли "уже поняли" і треба перейти від пафосних слів до діла?
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27.05.2024 20:37 Ответить
ти опудало з реєстрацією 27 травня 2024, гуляй звідси.
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27.05.2024 20:54 Ответить
Так сильно обговариваются что кушать не могут. День и ночь говорят говорят. А теперь еще сильней !
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27.05.2024 20:30 Ответить
Година "Ікс" все ближче - да - Боррель
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27.05.2024 20:34 Ответить
меньше базікать та більше робити треба.
а то як в приказці. закінчуєм батько торгувати, бо вже і здачу давати нічим.
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27.05.2024 20:36 Ответить
Інсайд про доповідь начальнитка гш рф Герасимова ******* щодо термінів війни рашистської пітьми із НАТО і не тільки:

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27.05.2024 20:45 Ответить
З пальця висмоктану проблему, про яку по-нормальному ніхто б і не знав, вивели прямо в топ політики.
Хто взагалі видумав цю заборону і звідки вона взялась?
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27.05.2024 21:02 Ответить
Путлєр і його банда головорізів придумали цю проблему ,
а ті вирішили зробити вигляд , що щось вирішують 😡
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27.05.2024 22:48 Ответить
Тошнит уже от этого ******* мусорных бюрократов...
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27.05.2024 21:07 Ответить
Як влада зеленского перекидає свою відповідалтність та бездіяльність з виробництва власної, далекобійної зброї на інші країни у котрих нема війни. Міліон дронів, заявила гнида, буде у ЗСУ у 24 році. міністр федоров ще накинув міліон - вийшло вже два. На кінець травня вже повинно бути десь приблизно 800000 різних дронів у ЗСУ. На запит ЕС до МО України - всього надійшло 142000 - тут і волонтери і іноземні партнери і якась кількість від зелених гнид. Він вбиває українців.
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27.05.2024 21:10 Ответить
Поки вони обговорюють, ми гинем. Але їм до 3,14Zди, у них все добре, лише "квас" подорожчав.
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27.05.2024 21:29 Ответить
А это уже почти успех! Еще пообсуждаете годик- другой или больше надо времени?
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27.05.2024 21:46 Ответить
ЯЗИК БЕЗ КІСТОК.
БОРЕЛІ ДОВЕЛИ, ЩО ПУТЛО У ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ ЕФЕКТИВНІШІЙ ЗА УСІ КОНГРЕСИ, ЩТАБИ НАТО, ООН, ЕВРОРАДИ РАЗОМ УЗЯТІ.
ПАДЛИ...
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27.05.2024 22:25 Ответить
Говорили балакали , сіли ср@ти й заплакали

Може досить говорити в той час , коли русофашисти
цілодобово знищують нашу націю ?!🙁
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27.05.2024 22:45 Ответить
Все як і у випадку з США.Якщо допомога Україні-то обов*язково в пакеті з захистом від емігрантів з Латинської Америки.Результат-до травня ніякої, від США, допомоги від слова "взагалі."Так і тут -ні ППО,ні ракет великого радіусу дії...
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27.05.2024 23:12 Ответить
Та не забороняють штати бити зброєю по рф.Після епіцентру в харкові треба було нахрен розхерачити ракетами той воронежський аеродром,ні нічого б в сша не сказали.Це наші зрадники в опу просто хочуть з себе відповідальність скинути через провал в харківській обл.і розказують ну нам ж не дають бити.Вам такого не казали,сша до цього не заохочують а це дві великих різниці!Те саме було з нпз!і нічого все норм!
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27.05.2024 23:51 Ответить
 
 