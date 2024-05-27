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Новости Война
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Кулеба – министрам ЕС: Надо разрешить бить Украине по военным целям на территории РФ

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал партнеров из ЕС увеличить и ускорить военную помощь для Украины, в частности поставлять дополнительные системы ПВО. Также он отметил важность поддержать удары Украины по военным целям на территории России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом он заявил на заседании Совета министров иностранных дел Европейского Союза.

Так, в начале своего выступления Кулеба показал министрам фото 8-летнего мальчика Михаила из Харькова, чей отец мог быть среди погибших в строительном гипермаркете, который россияне уничтожили ударом в субботу, 25 мая.

Дмитро Кулеба на засіданні глав МЗС ЄС показав фото 8-річного хлопчика з Харкова

"Времени на рефлексии нет, нужны действия. Вполне понятно, что нужно сделать. Предоставить Украине дополнительные "Патриоты" и другие современные системы противовоздушной обороны, а также поддержать украинские удары по военным целям на территории России", - подчеркнул глава МИД Украины.

Кулеба отметил, что в то время как на Западе все еще есть те, кто боится эскалации, враги свободного мира, Россия, Иран и Северная Корея усиливают сотрудничество и взаимоподдержку.

Кулеба призвал страны Европы инвестировать в украинский оборонно-промышленный комплекс и закупать оружие для Украины непосредственно у украинских производителей. Их производственные мощности в этом году уже значительно превышают объем доступных финансовых ресурсов, поэтому такие контракты позволят оперативно повысить поступление оружия в украинскую армию. Глава МИД в частности призвал поддержать использование части доходов от замороженных российских активов для таких закупок.

Также министр подчеркнул важность усиления санкционного давления на РФ, в частности в сферах энергетики, финансов, металлургии и других. Он призвал заблокировать все схемы обхода санкций, поставки критических компонентов и доступ России к любым современным технологиям, наложить дополнительные санкции на российских пропагандистов.

Министр отдельно призвал европейских партнеров проявить политическую волю для своевременного одобрения переговорных рамок и практического начала переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в июне.

Автор: 

Евросоюз (17115) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+7
Но ведь нам НИКТО не запрещает бить по россии
СВОИМ ,УКРАИНСКИМ оружием
Где оно????
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27.05.2024 12:43
+5
Шось не зрозумів, опк може робити більше, але грошей нема? То візьміть з фінансування марафону, квартала, серіалів, може які народні " слуги" зарплатню віддадуть? Ні? А ну так, то ж своя шєрсть
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27.05.2024 12:51
+2
якийсь хрен хвалився, що щомісячний випуск українських 155 мм Богдан досяг нині 12 штук на місяць. І стріляють вони на 45 км. Чи лише вихвалявся?
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27.05.2024 12:47
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Правила форума Совет форумчан
Но ведь нам НИКТО не запрещает бить по россии
СВОИМ ,УКРАИНСКИМ оружием
Где оно????
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27.05.2024 12:43 Ответить
якийсь хрен хвалився, що щомісячний випуск українських 155 мм Богдан досяг нині 12 штук на місяць. І стріляють вони на 45 км. Чи лише вихвалявся?
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27.05.2024 12:47 Ответить
Верится с трудом
Богдана так работает - трудно не заметить
А сегодня ведь за каждый удачный выстрел - премия
А значит - расчет Богданы непременно заснимет свою работу
И опубликует
А раз этого нет- значит все, что сказал ХРЕН - полная херня
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27.05.2024 12:55 Ответить
уряд США не забороняє використовувати надану зброю по території Росії
крім американської зброї є ракети Великобританії і Франції дальність яких більша за американську...

зе-гниди брешуть!
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27.05.2024 13:01 Ответить
То, что говорится прилюдно - это одно
А то,что говорится тет- а тет - это совсем другое
Макрон не даст согласия на применение французского оружия по россии Пока его официально не даст Байден
А Байден не дает этого разрешения официально
Парламент США должен принять это решение
В демократии это очень важно
Если не хочешь потом бегать по судам
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27.05.2024 13:07 Ответить
не неси муйню...

Парламент США повинен прийняти рішення що Україна може виконувати рішення ООН?

https://youtu.be/TzyEvRxNLH4?t=460 подивись або кілька секунд - або трохи раніше - пізніше більш повне тлумачення...
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27.05.2024 13:20 Ответить
Шось не зрозумів, опк може робити більше, але грошей нема? То візьміть з фінансування марафону, квартала, серіалів, може які народні " слуги" зарплатню віддадуть? Ні? А ну так, то ж своя шєрсть
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27.05.2024 12:51 Ответить
Куройо...и дозволять, коли рашка їх конкретно накриє! Сподіваюсь, недовго чекати!!
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27.05.2024 12:53 Ответить
Тільки вони не дебіли - вони виконують домовленості з представниками інших країн.
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27.05.2024 13:03 Ответить
Так Швеція ж дала добро-- якшо рашковани знаидуть німецьку зброю - значить шведи в них викупили і передали Украіні - лупіть!
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27.05.2024 13:00 Ответить
А що, хтось забороняє їбошити по рашці тим же атакамсом чи Штормом, чи трьома топориками? Сказати що не схвалюєм-одно, а категорично заборонити-інше. Взяли б та й їбонули... Що там кацапи скажуть-насрати, а захід або промовчав би, або "виразіл би бєспокойство". Щось мабуть ОПа 95-го кв. мутить...
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27.05.2024 14:07 Ответить
 
 