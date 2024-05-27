Кулеба – министрам ЕС: Надо разрешить бить Украине по военным целям на территории РФ

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал партнеров из ЕС увеличить и ускорить военную помощь для Украины, в частности поставлять дополнительные системы ПВО. Также он отметил важность поддержать удары Украины по военным целям на территории России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом он заявил на заседании Совета министров иностранных дел Европейского Союза.

Так, в начале своего выступления Кулеба показал министрам фото 8-летнего мальчика Михаила из Харькова, чей отец мог быть среди погибших в строительном гипермаркете, который россияне уничтожили ударом в субботу, 25 мая.

"Времени на рефлексии нет, нужны действия. Вполне понятно, что нужно сделать. Предоставить Украине дополнительные "Патриоты" и другие современные системы противовоздушной обороны, а также поддержать украинские удары по военным целям на территории России", - подчеркнул глава МИД Украины.

Кулеба отметил, что в то время как на Западе все еще есть те, кто боится эскалации, враги свободного мира, Россия, Иран и Северная Корея усиливают сотрудничество и взаимоподдержку.

Кулеба призвал страны Европы инвестировать в украинский оборонно-промышленный комплекс и закупать оружие для Украины непосредственно у украинских производителей. Их производственные мощности в этом году уже значительно превышают объем доступных финансовых ресурсов, поэтому такие контракты позволят оперативно повысить поступление оружия в украинскую армию. Глава МИД в частности призвал поддержать использование части доходов от замороженных российских активов для таких закупок.

Также министр подчеркнул важность усиления санкционного давления на РФ, в частности в сферах энергетики, финансов, металлургии и других. Он призвал заблокировать все схемы обхода санкций, поставки критических компонентов и доступ России к любым современным технологиям, наложить дополнительные санкции на российских пропагандистов.

Министр отдельно призвал европейских партнеров проявить политическую волю для своевременного одобрения переговорных рамок и практического начала переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в июне.