Кулеба – министрам ЕС: Надо разрешить бить Украине по военным целям на территории РФ
Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал партнеров из ЕС увеличить и ускорить военную помощь для Украины, в частности поставлять дополнительные системы ПВО. Также он отметил важность поддержать удары Украины по военным целям на территории России.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом он заявил на заседании Совета министров иностранных дел Европейского Союза.
Так, в начале своего выступления Кулеба показал министрам фото 8-летнего мальчика Михаила из Харькова, чей отец мог быть среди погибших в строительном гипермаркете, который россияне уничтожили ударом в субботу, 25 мая.
"Времени на рефлексии нет, нужны действия. Вполне понятно, что нужно сделать. Предоставить Украине дополнительные "Патриоты" и другие современные системы противовоздушной обороны, а также поддержать украинские удары по военным целям на территории России", - подчеркнул глава МИД Украины.
Кулеба отметил, что в то время как на Западе все еще есть те, кто боится эскалации, враги свободного мира, Россия, Иран и Северная Корея усиливают сотрудничество и взаимоподдержку.
Кулеба призвал страны Европы инвестировать в украинский оборонно-промышленный комплекс и закупать оружие для Украины непосредственно у украинских производителей. Их производственные мощности в этом году уже значительно превышают объем доступных финансовых ресурсов, поэтому такие контракты позволят оперативно повысить поступление оружия в украинскую армию. Глава МИД в частности призвал поддержать использование части доходов от замороженных российских активов для таких закупок.
Также министр подчеркнул важность усиления санкционного давления на РФ, в частности в сферах энергетики, финансов, металлургии и других. Он призвал заблокировать все схемы обхода санкций, поставки критических компонентов и доступ России к любым современным технологиям, наложить дополнительные санкции на российских пропагандистов.
Министр отдельно призвал европейских партнеров проявить политическую волю для своевременного одобрения переговорных рамок и практического начала переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в июне.
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СВОИМ ,УКРАИНСКИМ оружием
Где оно????
Богдана так работает - трудно не заметить
А сегодня ведь за каждый удачный выстрел - премия
А значит - расчет Богданы непременно заснимет свою работу
И опубликует
А раз этого нет- значит все, что сказал ХРЕН - полная херня
крім американської зброї є ракети Великобританії і Франції дальність яких більша за американську...
зе-гниди брешуть!
А то,что говорится тет- а тет - это совсем другое
Макрон не даст согласия на применение французского оружия по россии Пока его официально не даст Байден
А Байден не дает этого разрешения официально
Парламент США должен принять это решение
В демократии это очень важно
Если не хочешь потом бегать по судам
Парламент США повинен прийняти рішення що Україна може виконувати рішення ООН?
https://youtu.be/TzyEvRxNLH4?t=460 подивись або кілька секунд - або трохи раніше - пізніше більш повне тлумачення...