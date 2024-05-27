Кулеба - міністрам ЄС: Треба дозволити бити Україні по військових цілях на території РФ

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав партнерів з ЄС збільшити та пришвидшити військову допомогу для України, зокрема постачати додаткові систем ППО. Також він наголосив на важливості підтримати удари України по військових цілях на території Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС, про це він заявив на засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу.

Так, на початку свого виступу Кулеба показав міністрам фото 8-річного хлопчика Михайла з Харкова, чий батько міг бути серед загиблих у будівельному гіпермаркеті, який росіяни знищили ударом в суботу, 25 травня.

"Часу на рефлексії немає, потрібні дії. Цілком зрозуміло, що потрібно зробити. Надати Україні додаткові "Патріоти" та інші сучасні системи протиповітряної оборони, а також підтримати українські удари по військових цілях на території Росії", - наголосив очільник МЗС України.

Кулеба зазначив, що у той час як на Заході все ще є ті, хто боїться ескалації, вороги вільного світу, Росія, Іран і Північна Корея посилюють співпрацю та взаємопідтримку.

Кулеба закликав країни Європи інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс і закуповувати зброю для України безпосередньо в українських виробників. Їх виробничі потужності цього року вже значно перевищують обсяг доступних фінансових ресурсів, тому такі контракти дозволять оперативно підвищити надходження зброї до українського війська. Глава МЗС зокрема закликав підтримати використання частини прибутків від заморожених російських активів для таких закупівель.

Також міністр наголосив на важливості посилення санкційного тиску на РФ, зокрема у сферах енергетики, фінансів, металургії та інших. Він закликав заблокувати всі схеми обходу санкцій, постачання критичних компонентів і доступ Росії до будь-яких сучасних технологій, накласти додаткові санкції на російських пропагандистів.

Міністр окремо закликав європейських партнерів проявити політичну волю для своєчасного схвалення переговорних рамок і практичного початку переговорів про вступ України до ЄС уже в червні.