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Новини Війна
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Кулеба - міністрам ЄС: Треба дозволити бити Україні по військових цілях на території РФ

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав партнерів з ЄС збільшити та пришвидшити військову допомогу для України, зокрема постачати додаткові систем ППО. Також він наголосив на важливості підтримати удари України по військових цілях на території Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС, про це він заявив на засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу.

Так, на початку свого виступу Кулеба показав міністрам фото 8-річного хлопчика Михайла з Харкова, чий батько міг бути серед загиблих у будівельному гіпермаркеті, який росіяни знищили ударом в суботу, 25 травня.

Дмитро Кулеба на засіданні глав МЗС ЄС показав фото 8-річного хлопчика з Харкова

"Часу на рефлексії немає, потрібні дії. Цілком зрозуміло, що потрібно зробити. Надати Україні додаткові "Патріоти" та інші сучасні системи протиповітряної оборони, а також підтримати українські удари по військових цілях на території Росії", - наголосив очільник МЗС України.

Кулеба зазначив, що у той час як на Заході все ще є ті, хто боїться ескалації, вороги вільного світу, Росія, Іран і Північна Корея посилюють співпрацю та взаємопідтримку.

Кулеба закликав країни Європи інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс і закуповувати зброю для України безпосередньо в українських виробників. Їх виробничі потужності цього року вже значно перевищують обсяг доступних фінансових ресурсів, тому такі контракти дозволять оперативно підвищити надходження зброї до українського війська. Глава МЗС зокрема закликав підтримати використання частини прибутків від заморожених російських активів для таких закупівель.

Також міністр наголосив на важливості посилення санкційного тиску на РФ, зокрема у сферах енергетики, фінансів, металургії та інших. Він закликав заблокувати всі схеми обходу санкцій, постачання критичних компонентів і доступ Росії до будь-яких сучасних технологій, накласти додаткові санкції на російських пропагандистів.

Міністр окремо закликав європейських партнерів проявити політичну волю для своєчасного схвалення переговорних рамок і практичного початку переговорів про вступ України до ЄС уже в червні.

Автор: 

Євросоюз (13391) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+7
Но ведь нам НИКТО не запрещает бить по россии
СВОИМ ,УКРАИНСКИМ оружием
Где оно????
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27.05.2024 12:43
+5
Шось не зрозумів, опк може робити більше, але грошей нема? То візьміть з фінансування марафону, квартала, серіалів, може які народні " слуги" зарплатню віддадуть? Ні? А ну так, то ж своя шєрсть
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27.05.2024 12:51
+2
якийсь хрен хвалився, що щомісячний випуск українських 155 мм Богдан досяг нині 12 штук на місяць. І стріляють вони на 45 км. Чи лише вихвалявся?
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27.05.2024 12:47
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Но ведь нам НИКТО не запрещает бить по россии
СВОИМ ,УКРАИНСКИМ оружием
Где оно????
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27.05.2024 12:43 Відповісти
якийсь хрен хвалився, що щомісячний випуск українських 155 мм Богдан досяг нині 12 штук на місяць. І стріляють вони на 45 км. Чи лише вихвалявся?
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27.05.2024 12:47 Відповісти
Верится с трудом
Богдана так работает - трудно не заметить
А сегодня ведь за каждый удачный выстрел - премия
А значит - расчет Богданы непременно заснимет свою работу
И опубликует
А раз этого нет- значит все, что сказал ХРЕН - полная херня
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27.05.2024 12:55 Відповісти
уряд США не забороняє використовувати надану зброю по території Росії
крім американської зброї є ракети Великобританії і Франції дальність яких більша за американську...

зе-гниди брешуть!
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27.05.2024 13:01 Відповісти
То, что говорится прилюдно - это одно
А то,что говорится тет- а тет - это совсем другое
Макрон не даст согласия на применение французского оружия по россии Пока его официально не даст Байден
А Байден не дает этого разрешения официально
Парламент США должен принять это решение
В демократии это очень важно
Если не хочешь потом бегать по судам
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27.05.2024 13:07 Відповісти
не неси муйню...

Парламент США повинен прийняти рішення що Україна може виконувати рішення ООН?

https://youtu.be/TzyEvRxNLH4?t=460 подивись або кілька секунд - або трохи раніше - пізніше більш повне тлумачення...
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27.05.2024 13:20 Відповісти
Шось не зрозумів, опк може робити більше, але грошей нема? То візьміть з фінансування марафону, квартала, серіалів, може які народні " слуги" зарплатню віддадуть? Ні? А ну так, то ж своя шєрсть
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27.05.2024 12:51 Відповісти
Куройо...и дозволять, коли рашка їх конкретно накриє! Сподіваюсь, недовго чекати!!
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27.05.2024 12:53 Відповісти
Тільки вони не дебіли - вони виконують домовленості з представниками інших країн.
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27.05.2024 13:03 Відповісти
Так Швеція ж дала добро-- якшо рашковани знаидуть німецьку зброю - значить шведи в них викупили і передали Украіні - лупіть!
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27.05.2024 13:00 Відповісти
А що, хтось забороняє їбошити по рашці тим же атакамсом чи Штормом, чи трьома топориками? Сказати що не схвалюєм-одно, а категорично заборонити-інше. Взяли б та й їбонули... Що там кацапи скажуть-насрати, а захід або промовчав би, або "виразіл би бєспокойство". Щось мабуть ОПа 95-го кв. мутить...
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27.05.2024 14:07 Відповісти
 
 