Покровское направление остается зоной наиболее интенсивных боевых действий, - Генштаб ВСУ
Общее количество вражеских атак по всей протяженности фронта с начала суток приблизилось к 80. Покровское направление остается зоной наиболее интенсивных боевых действий.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ по состоянию на 19:00.
Боевые действия на Харьковщине
На Харьковском направлении произошло 10 боевых столкновений, при этом часть боев продолжаются уже длительное время. Российские захватчики наносят авиационные удары на севере Харьковщины с применением управляемых авиабомб. В настоящее время враг нанес уже не менее 25 ударов КАБами. В частности две такие авиабомбы применил по самому Харькову.
Украинские войска берут большую плату с россиян за их попытки продвинуться на Харьковском направлении, отметили в Генштабе. Общие потери противника с начала суток в живой силе составляют уже 137 человек погибшими и ранеными и 18 единиц вооружений и военной техники. Уничтожен один танк оккупантов, по четыре единицы авто и спецтехники. Повреждены две боевые бронемашины, два автомобиля, четыре артиллерийские системы.
На Купянском направлении российские войска девять раз пытались прорвать наши оборонительные рубежи. И также понесли значительные потери - около десятка оккупантов убиты, полсотни ранены. Среди уничтоженного вооружения захватчиков - современная станция радиоэлектронной борьбы "Серп-ВС5". Повреждены две российские пушки.
Боевые действия на востоке
На Северском направлении количество штурмовых действий россиян возросло до шести, а на Краматорском - до восьми. Враг продолжает усиливать давление на Часов Яр и его окрестности.
На Покровском направлении наши воины с начала суток отражали 21 атаку оккупантов. Украинским защитникам нелегко, но ситуация контролируемая.
На Времовском направлении российские захватчики не прекращают попыток атаковать, применяя при этом авиацию и КАБы. Вблизи населенных пунктов Старомайорское и Урожайное отражены девять штурмовых действий противника. По этим же селам враг наносил также удары с воздуха.
Боевые действия на юге
На Приднепровском направлении произошло уже пять боевых столкновений на плацдармах на левом берегу реки Днепр.
На остальных направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.
"Нашей группировкам войск определены и доведены задачи для усиления устойчивости обороны. Украинские защитники продолжают сдерживать врага и наносить ему максимальные потери", - отмечают в Генштабе.
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https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid02TeaS6rRqzXYTNrwDiMa3Ri8vyKdZ2MkLCrySdcbhV5XypqM92Fb9Bd8HDDDDCtgsl 7 ч. ·
На цьому російському відео - історія подвигу групи украінських героів, а також ілюстрація російськоі тактики - як ворог намагається прорвати наш фронт на півночі Харківщини. Це відео сьогодні виклали російські пропагандисти. Російський дрон корегує удар чотирма корегованими авіабомбами з ваккумною бойовою частиною по позиціі однієї з наших бригад біля села Липці - ключового села на підступах до Харкова.
Маленька посадка буквально знесена потужними вибухами, і влучання дуже точні.
У посадці, яка має важливе тактичне значення, не було заздалегідь підготовлено жодного бліндажу чи окопа, зариватись у землю нашим воїнам довелось під час зустрічного бою з російською піхотою.
Після цього удару під корегування з дрону на штурм посадки пішла російська штурмова група.
Зверху їх підтримував дрон, який скидав гранати.
І навіть в таких важких умовах і після таких ударів група наших бійців вціліла. І вони, усі контужені, не втікли і не здались. Кілька українців розкопали себе з повністю засипаних землею окопів, піднялись і раптово зустріли російську штурмову групу прицільним вогнем. П'ять російських штурмовиків було знищено у ближньому бою, і ця посадка і на даний момент залишається під нашим контролем. У нас також є відео цих подій, але викладати його поки що недоцільно.
Украінські героі витримують велику щильність ударів ворога, за кожен метр землі під Харковом б'ються насмерть та роблять усе можливе та неможливе. Вони знають, що їх не прикриють з повітря, знають, що обладнувати свої позиції на передовій їм доведеться самим лопатами, знають, що у ворога багато сил. Але вони - украінці, і за ними - Харків, і поруч з ними іх побратими, які дають бій і так само відбивають усі російські навали.
https://www.facebook.com/100000909172681/videos/299874269752623/