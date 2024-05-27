Красногоровка находится под контролем ВСУ, - ОСГВ "Хортица"

Покровское и Кураховское направления остаются самыми горячими на всей линии боевого соприкосновения.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На Кураховском направлении украинские защитники продолжают сдерживать оккупантов и отразили 14 атак врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Парасковиевки и Константиновки.

"Боевые действия продолжались в районах Красногоровки и Константиновки. Все атаки были отражены, ситуация под контролем наших войск. В районе Нетайлово ситуация характеризуется высокой активностью врага. Враг не перестает наступать на позиции наших защитников и постоянно массированно ведет обстрелы позиций", - сказал представитель ОСГВ "Хортица".

Он отметил также, что РФ бросила много сил на захват села Очеретино, и оккупанты из Очеретино рвутся к магистрали Покровск-Константиновка, проводят штурмовые действия с целью захвата Покровска и трассы на Константиновку. Также оккупанты продолжают штурмовать позиции 59-й отдельной мотопехотной бригады, бои продолжаются в районе города Красногоровки, подчеркнул Волошин.

"Наши воины продолжают оборонять город. Враг ежедневно пытается штурмовать восточные окраины Красногоровки на бронетехнике. Но населенный пункт находится под контролем ВСУ. Наши защитники мужественно противостоят попыткам врага зайти в город, хотя это дается им нелегко", - сказал Волошин.

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Он отметил, что только за трое прошедших суток на этом направлении враг совершил 618 артиллерийских и минометных обстрелов позиций украинских защитников. В районе Красногоровки наши защитники отразили 22 наступательных штурмовых действия врага и вступили в четыре стрелковых боя.

По словам представителя ОСГВ, несмотря на плотные обстрелы и штурмы, украинские военные уничтожили 36 оккупантов, еще 43 нанесли серьезные ранения, одного вражеского солдата взяли в плен. Среди уничтоженной техники оккупантов - МТЛБ, БМП, FPV-дрон, миномет. Выведены из строя один МТ-ЛБ и два Т-72.

Ранее журналист BILD Юлиан Рьопке утверждал, что российские войска взяли 60% города Красногоровка. Украинский ресурс DeepState сообщал, что враг оккупировал Нетайлово.

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