ВСУ в Красногоровке отрезали оккупантов на Огнеупорном заводе - они без БК и поддержки, - ОСГВ "Хортица"

В Красногоровке Донецкой области россияне спрятались в остатках Огнеупорного завода, они отрезаны от поставок боекомплекта и поддержки бронетехники. Город контролируется защитниками 59-й Отдельной механизированной бригады

Об этом сообщил в комментарии LIGA.net спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" Назар Волошин, передает Цензор.НЕТ.

"Город контролируется нашими военнослужащими 59-й ОМБр. Была попытка вражеской группы в очередной раз прорваться на востоке города, частично они забежали на Красногоровский огнеупорный завод, спрятались на территории остатков предприятия и сейчас отрезаны от "благ цивилизации", то есть от поставок БК, поддержки бронетехники", - заявил он.

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По словам военного, защитники "полностью отрезали логистические пути" захватчикам, контролируют ситуацию: под украинским контролем - дорога и подходы к заводу.

ВСУ сдерживают продвижение оккупантов вглубь Красногоровки, город полностью под контролем Украины, акцентировал Волошин.

Всего за сутки на направлении Невельского, Красногоровки и Нетайлово защитники уничтожили 35 оккупантов и автотягач, а 42 военных РФ получили ранения, сообщил спикер.

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По его данным, в течение дня россияне совершили 200 артиллерийских и минометных обстрелов позиций украинских защитников, провели 10 штурмовых действий, трижды ударили авиацией и трижды - дронами по городу.

Кроме этого, захватчики совершили 92 сброса боеприпасов с беспилотников по Красногоровке и окрестностям, сообщил военный.