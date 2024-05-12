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Новости Война
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ВСУ в Красногоровке отрезали оккупантов на Огнеупорном заводе - они без БК и поддержки, - ОСГВ "Хортица"

ЗСУ

В Красногоровке Донецкой области россияне спрятались в остатках Огнеупорного завода, они отрезаны от поставок боекомплекта и поддержки бронетехники. Город контролируется защитниками 59-й Отдельной механизированной бригады

Об этом сообщил в комментарии LIGA.net спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" Назар Волошин, передает Цензор.НЕТ.

"Город контролируется нашими военнослужащими 59-й ОМБр. Была попытка вражеской группы в очередной раз прорваться на востоке города, частично они забежали на Красногоровский огнеупорный завод, спрятались на территории остатков предприятия и сейчас отрезаны от "благ цивилизации", то есть от поставок БК, поддержки бронетехники", - заявил он.

Также читайте: "Белые Ангелы" попали под прицельный удар рашистов во время эвакуации раненых из Красногоровки Донецкой области

По словам военного, защитники "полностью отрезали логистические пути" захватчикам, контролируют ситуацию: под украинским контролем - дорога и подходы к заводу.

ВСУ сдерживают продвижение оккупантов вглубь Красногоровки, город полностью под контролем Украины, акцентировал Волошин.

Всего за сутки на направлении Невельского, Красногоровки и Нетайлово защитники уничтожили 35 оккупантов и автотягач, а 42 военных РФ получили ранения, сообщил спикер.

Также читайте: Красногоровка - под контролем Сил обороны, - офицер 59-й ОМБр Цехоцкий

По его данным, в течение дня россияне совершили 200 артиллерийских и минометных обстрелов позиций украинских защитников, провели 10 штурмовых действий, трижды ударили авиацией и трижды - дронами по городу.

Кроме этого, захватчики совершили 92 сброса боеприпасов с беспилотников по Красногоровке и окрестностям, сообщил военный.

Автор: 

Ясногоровка (102) 59 отдельная мотопехотная бригада (123) Волошин Назар (99)


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Топ комментарии
+28
Добити підарасів. Сил та здоров'я нашим Українським Козакам.
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12.05.2024 16:33
+11
Нафіг звиздіти?! Покажіть сотні утилізованих окупантів та тисячі полонених в Красногорівці, а лише потім прозвиздіть на весь світ! Єпаний єдиний лохотрон!
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12.05.2024 16:38
+10
Лучше сделать им дымовуху чтобы они никогда и никуда уже не вылезли
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12.05.2024 16:57
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кажуть до харкова, 25 км.
то, що там з харківщиною?
де, отой рік підготовки?
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12.05.2024 16:33 Ответить
Два роки
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12.05.2024 16:39 Ответить
Не зчуєтися, як Засирський за півроку здасть всю Україну , на радість земерзоті. Хоть щось чули про харківщину в дебіломарафоні ? Ні пари з вуст. Бравурні марші і пес Патрон буде танцювати аж поки ворог знов буде під Київом . А хрипатий наркаш буде вже з Польші віщати про безпекові угоди. Дорого заплатите за розіп'яття Залужного.....
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12.05.2024 16:51 Ответить
залужний не розпятий а списаний інвалід ..
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12.05.2024 17:10 Ответить
Инвалид тут только один, умственный. Подсказать или у тебя дупа - вещун?
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12.05.2024 17:43 Ответить
Два ростролі між собою пінг- понг розіграли із метою побільше зради розбризкати.
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12.05.2024 22:08 Ответить
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12.05.2024 17:06 Ответить
Да не розповсюджуйте ІПСо, зараз ривок до Харкова не можливий, про це і Бутусов казав. Якщо хоч одна сторона піде швидким маршем, то FPV дрони швидко все роз*уярять. Тактика русні не змінилась, знищувати села КАБами, а потім на руїни заводити піхоту, а не це їм треба час.
Звісно я це написав не для того щоб захищати владу, бо сам факт просування русні це не підготовлені позиції та розкрадені кошти в 0.
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12.05.2024 18:16 Ответить
"Кажуть" чужими руками добре жар загрібати, може підеш покажеш як потрібно захищати. Чи так і будеш скавчати з дивана воїн?
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12.05.2024 18:28 Ответить
добре!
а ти де?
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12.05.2024 18:51 Ответить
Хто каже ?
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12.05.2024 23:05 Ответить
Добити підарасів. Сил та здоров'я нашим Українським Козакам.
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12.05.2024 16:33 Ответить
Зараз з ОПи прийде команда забезпечити їм зелений коридор, як з Київщини випускали
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12.05.2024 16:34 Ответить
То треба було приїхати і добити. На дивані всі герої
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12.05.2024 17:29 Ответить
Хоч якась позитивна новина.
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12.05.2024 16:34 Ответить
це кончена брехня
сьогодні було відео від наших захисників , де виродки спокійно їздять на мотоциклах майже по півмісту
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12.05.2024 16:46 Ответить
А ще шашлики жарять кацапи там прямо під відкритим небом, слухають музичку і загорають. І баби до них табунами бігають... А потім виявляється, що це не в тій Красногорівці, а в іншій
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12.05.2024 17:39 Ответить
Сам выдумал, дурачек? Или методичка подъехала?
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12.05.2024 18:10 Ответить
Хай з них "шамот" роблять!
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12.05.2024 16:35 Ответить
Та вони вже там тиждень сидять - зробити ім якусь димовуху - нехаи вилазять
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12.05.2024 16:36 Ответить
Лучше сделать им дымовуху чтобы они никогда и никуда уже не вылезли
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12.05.2024 16:57 Ответить
Нафіг звиздіти?! Покажіть сотні утилізованих окупантів та тисячі полонених в Красногорівці, а лише потім прозвиздіть на весь світ! Єпаний єдиний лохотрон!
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12.05.2024 16:38 Ответить
Наводку дають , щоб спасали
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12.05.2024 18:09 Ответить
Приезжай сюда,все увидишь. Или тебе курьера с фотоотчётом прислать?
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12.05.2024 18:11 Ответить
Котел
Казан
казанок.....
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12.05.2024 16:38 Ответить
це кончена брехня
сьогодні було відео від наших захисників , де виродки спокійно їздять на мотоциклах майже по півмісту
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12.05.2024 16:41 Ответить
Спамишь?
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12.05.2024 17:50 Ответить
В Очеретино теж так було...
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12.05.2024 16:41 Ответить
Зазвичай такі новини постять перед відходом на більш вигідні позиції.
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12.05.2024 16:57 Ответить
Ага. Сначала добейте их скину пару КАБов. А то я уже где то слышал и не раз что ЗСУ окружили рашистов. А потом вместо того чтобы рашистов уничтожить, рашисты каким то чудесным образом уходили из кольца или захватывали наши позиции.
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12.05.2024 16:53 Ответить
Героям слава!!!
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12.05.2024 16:57 Ответить
Від одного пекла - й до іншого. Так і живуть лапті. А зрештою їх десь у вигрібних ямах чемно склеюють.
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12.05.2024 17:00 Ответить
ви їх ще в полон візьміть
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12.05.2024 17:14 Ответить
Читали що сьогодні кацапський фашист мільчаков сказав що нікого у полон брати не треба. Ну то і нам треба также ж робити
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12.05.2024 17:35 Ответить
Ви його не дослухали. Він сказав, що вбити полоненого - це прояв гуманізму. І це дійсно так, бо краще здохнути, ніж багато років у пеклі кацапського полону
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12.05.2024 17:41 Ответить
це вже якась брехня по Оруеллу, до навпаки
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12.05.2024 17:40 Ответить
Теперь бы сделать этим выродкам Азовсталь там.
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12.05.2024 21:58 Ответить
Плацдарм, в класичному розумінні. Творцям, звісно, не позаздриш.
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12.05.2024 22:09 Ответить
 
 