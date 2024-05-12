ВСУ в Красногоровке отрезали оккупантов на Огнеупорном заводе - они без БК и поддержки, - ОСГВ "Хортица"
В Красногоровке Донецкой области россияне спрятались в остатках Огнеупорного завода, они отрезаны от поставок боекомплекта и поддержки бронетехники. Город контролируется защитниками 59-й Отдельной механизированной бригады
Об этом сообщил в комментарии LIGA.net спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" Назар Волошин, передает Цензор.НЕТ.
"Город контролируется нашими военнослужащими 59-й ОМБр. Была попытка вражеской группы в очередной раз прорваться на востоке города, частично они забежали на Красногоровский огнеупорный завод, спрятались на территории остатков предприятия и сейчас отрезаны от "благ цивилизации", то есть от поставок БК, поддержки бронетехники", - заявил он.
По словам военного, защитники "полностью отрезали логистические пути" захватчикам, контролируют ситуацию: под украинским контролем - дорога и подходы к заводу.
ВСУ сдерживают продвижение оккупантов вглубь Красногоровки, город полностью под контролем Украины, акцентировал Волошин.
Всего за сутки на направлении Невельского, Красногоровки и Нетайлово защитники уничтожили 35 оккупантов и автотягач, а 42 военных РФ получили ранения, сообщил спикер.
По его данным, в течение дня россияне совершили 200 артиллерийских и минометных обстрелов позиций украинских защитников, провели 10 штурмовых действий, трижды ударили авиацией и трижды - дронами по городу.
Кроме этого, захватчики совершили 92 сброса боеприпасов с беспилотников по Красногоровке и окрестностям, сообщил военный.
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то, що там з харківщиною?
де, отой рік підготовки?
Звісно я це написав не для того щоб захищати владу, бо сам факт просування русні це не підготовлені позиції та розкрадені кошти в 0.
а ти де?
сьогодні було відео від наших захисників , де виродки спокійно їздять на мотоциклах майже по півмісту
Котел Казан
казанок.....
сьогодні було відео від наших захисників , де виродки спокійно їздять на мотоциклах майже по півмісту