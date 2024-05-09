Красногоровка - под контролем Сил обороны, - офицер 59-й ОМБр Цехоцкий

По состоянию на утро 9 мая 2024 года Красногоровка Донецкой области находится под контролем Сил обороны.

Об этом в эфире телемарафона сказал офицер 59-й отдельной механизированной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

"Вчера уже по всем российским пабликам кричали, что Красногоровка захвачена и так далее. Никакой "серой зоны", Красногоровка - под нашим контролем. Единственное - их группа забежала на завод на востоке этого населенного пункта. Но мы очень умело, оперативно отреагировали, отрезали логистические пути, взяли под контроль всю дорогу и подходы к заводу", - заверил военный.

Обстановка в Красногоровке

Напомним, вечером 8 мая 2024 года спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" подполковник Назар Волошин заявил, что россияне прорвались к Красногоровке, но Силам обороны удалось заблокировать штурмовые группы врага. Также Цензор.НЕТ информировал, что войска РФ одиночными группами пытаются штурмовать восточные окраины Красногоровки.

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