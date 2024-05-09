Красногорівка під контролем Сил оборони, - офіцер 59 ОМБр Цехоцький

Станом на ранок 9 травня 2024 року Красногорівка Донецької області перебуває під контролем Сил оборони.

Про це в ефірі телемарафону зазначив офіцер 59 окремої механізованої бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

"Вчора вже по всіх російських пабліках кричали, що Красногорівка захоплена і так далі. Ніякої "сірої зони", Красногорівка - під нашим контролем. Єдине - їхня група забігла на завод на сході цього населеного пункту. Але ми дуже вміло, оперативно відреагували, відрізали логістичні шляхи, взяли під контроль всю дорогу і підходи до заводу", - запевнив військовий.

Обстановка у Красногорівці

Нагадаємо, ввечері 8 травня 2024 року речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин заявив, що росіяни прорвались до Красногорівки, але Силам оборони вдалось заблокувати штурмові групи ворога. Також Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ поодинокими групами намагаються штурмувати східні околиці Красногорівки.

Також читайте: Підрозділи 3-ї ОШБр вибили окупантів з Красногорівки на Донеччині