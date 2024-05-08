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Новини Війна
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Росіяни прорвались до Красногорівки, але Силам оборони вдалось заблокувати штурмові групи ворога, - ОСУВ "Хортиця"

ЗСУ заблокували російських штурмовиків, які прорвались в Красногорівку

Підрозділи ЗСУ заблокували штурмові групи окупантів, яким вдалось прорватись в Красногорівку.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Армія Inform".

"Ворог прорвався у місто малими штурмовими групами та засів на території вогнетривкого заводу. Зусиллями наших підрозділів, зокрема 59 бригади, ворога було блоковано і він поки що перебуває там. Наші захисники повністю тримають під вогневим контролем і Красногорівку й околиці населеного пункту. За минулу добу захисники знищили близько 30 ворогів на підходах до Красногорівки", - пояснив Волошин.

За його словами, наразі ворожі групи відрізані від постачання боєкомплекту.

Крім того, речник зазначив, що ворог проводить штурми поблизу селища Нетайлове і намагається штурмувати східну частину Первомайського.

"Біля Невельського вони також заходять малими групами, контратакують, наші воїни їх відбивають", - розповів Волошин.

Читайте: Окупанти поодинокими групами намагаються штурмувати східні околиці Красногорівки, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

Красногорівка (108)


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Топ коментарі
+30
Суд залишив Червінського під вартою. Зермаки виродки.
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08.05.2024 22:36
+21
Так ось для чого Залужного зняли
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08.05.2024 23:07
+16
«Мудрість», отого СРАТЬєха-говнобородька з Ставки, щоб так гадить в Україні, перевершила усі сподівання Оманських інвесторів…
Співпадіння…???
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08.05.2024 22:38
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08.05.2024 22:33 Відповісти
Сунуться - допоки в нас не буде достатньо зброі - шоб бити іх на відстані - будуть сунутися бо іх більше
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08.05.2024 22:33 Відповісти
Суд залишив Червінського під вартою. Зермаки виродки.
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08.05.2024 22:36 Відповісти
Так зермаки судове рішення винесли?
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08.05.2024 22:55 Відповісти
Ні, блін, судді самі і засідання переносять з міста у місто, і свідків не допускають до процесу, і да, Татаров з ОПи тут ніякий не куруючий над певними суддями.
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08.05.2024 23:51 Відповісти
Спочатку був Шевч суд столиці бо там знаходиться ГСУ СБУ (володимирська) це підсудність його. Потім обвинувальний був спрямований за місцем вчинення, це Канатове кіровоградська область. Ви профан, який намагається про щось розмірковувати. Облиште це
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09.05.2024 07:27 Відповісти
Ти, пдрс ЗЕлуплений, перестань плести дурниці про суд, як такий, при вашій владі. Нема в Україні правосуддя, а відтак і справжніх судів.
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09.05.2024 08:15 Відповісти
Він мабуть один з тих "суддів", що сидять на єрмаківському прутні та знущаються над Романом. Мерзенні потвори, що не мають нічого спільного з законами і правосуддям.
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09.05.2024 10:02 Відповісти
Ще раз, чий підпис стоїть в судовому рішенні? Якщо суддя прогибається під чийсь тиск, то вже не суддя, а кацапською, пріспособлєнєц. Нах** таких суддів!
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09.05.2024 10:01 Відповісти
Тобто з Червінським діють справедливо і ща законом?
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09.05.2024 11:35 Відповісти
«Мудрість», отого СРАТЬєха-говнобородька з Ставки, щоб так гадить в Україні, перевершила усі сподівання Оманських інвесторів…
Співпадіння…???
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08.05.2024 22:38 Відповісти
То кацапи не будуть надсилати на розблокування підкріплення, яке буде "переважати наші сили в артилерії - у 10 разів, в бронетехніці - у 9 разів, в живій силі - у 8 разів"?
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08.05.2024 22:41 Відповісти
Може, ботяра кацапський, помножиш на 2 для більшого страху?
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09.05.2024 08:17 Відповісти
хтось поясніть, чому ворог так обізнан у місцевих локаціях?
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08.05.2024 22:53 Відповісти
Потому что воюют местные
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08.05.2024 23:30 Відповісти
Маня Безумная кричала "где план где план"!!! Теперь планы сразу га столе у зэрмака герасимова . ЗЕблик признался в этом
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09.05.2024 10:58 Відповісти
Сподіваюся , що Сирський з Єрмакомзараз у Красногорівці
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08.05.2024 22:56 Відповісти
Та не, зараз там кацапы.
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09.05.2024 08:50 Відповісти
А є різниця?
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09.05.2024 09:19 Відповісти
А что нельзя сровнять хаймарсами здания в которых рашисты засели? И вообще, где наша авиация и обещанные КАБы которыми уже несколько лет наше руководство хвасталось? Пока что только рашисты разносят нашу оборону КАБами
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08.05.2024 22:57 Відповісти
Хаймарс не завалить "зданіє", бо в ньому тільки близько 100 кг вибухівки. А нести КАБ на літаку - це ризикувати літаком... Я здивований, що ви не пропонуєте кинути туди тонну хлору, або ті кацапські хім. гранати з хлорпікріном (можливо, що протигазів у заблокованих кацапів немає)
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08.05.2024 23:03 Відповісти
це дорого, до тогож хаймарс не стріляє по ЛБЗ. Навіть мінами 82 мм дорого. Дешевше всього FPV. Хай там по розваленим будиночкам сидять. Все одно тільки одному з десяти як максимум вдасться витягнути виграшний квиток.
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09.05.2024 00:01 Відповісти
Це струмочки( Це вагнерівська тактика удосконалена... Це та ж тактика вов, але не має дем'ьянська... Як "котлы"організовували німці -Сирський мав вивчати
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09.05.2024 00:16 Відповісти
струмочки підуть грунтовими водами.
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09.05.2024 00:18 Відповісти
Підуть.. Але це, у ситуації, коли усі усіх бачать, струмочки стануть сталінбур6ом(
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09.05.2024 00:45 Відповісти
зробіть "девятомайский шашлык", спаліть їх нах..й всіх
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08.05.2024 22:58 Відповісти
Якщо вірити Deep state ( а їм я вірю на відміну від різних речників), то кацапи вже майже тиждень контролюють цей завод.
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08.05.2024 22:58 Відповісти
Значить, зіжрали всі свої припаси, і скоро здохнуть від голоду. А ще накопичили массу поранених, яких тепер їм прийдеться пристрелити, щоб вони не мучались
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08.05.2024 23:05 Відповісти
"Якщо вірити Deep state ( а їм я вірю на відміну від різних речників)," то завод находится в серой зоне, а значит ни кто его не контролирует закрепившись там и имея тыловую поддержку.
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08.05.2024 23:42 Відповісти
З "росіяни прорвались" зазвичай йде "ситуація важка, але контрольована", а потім "відійшли на більш вигідні позиції, ворог втрачає 100500 в день".
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08.05.2024 22:59 Відповісти
Ты кацап, как я рад!
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08.05.2024 23:05 Відповісти
Потрібно кликати війська союзників на порятунок, хочаб фланги і тил для початку , ***** має в роспоряджені нескінченні запаси мʼяса ... наші сили вичерпні на найближчу перспективу
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08.05.2024 23:05 Відповісти
Це з 5 млн. заброньованих і ухилянтів, які ні на який фронт не збираються? Подивіться, який зараз галас стоїть з приводу того футболіста з дворової команди, яка бореться за виліт з 1-ї ліги в 2-гу, і який явно не є "молодим дарованієм", бо в свої 25 років пора вже думати про закінчення футбольної кар'єри
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08.05.2024 23:10 Відповісти
Так Зеля отказался от помощи Франции.
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08.05.2024 23:15 Відповісти
Півмільйона військовослужбовців всю війну сидять у тилу. Чекають наказу висуватися на фронт, якого так і не дають.
Зеля , напевно, по договорняку з пуйлом, тримає їх в якості резерву для рашистської армії.
Інакше це нічим не можна пояснити.
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08.05.2024 23:55 Відповісти
Майдану боїться. Мабуть одними мусорами не надіються побороти.
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09.05.2024 08:24 Відповісти
Так ось для чого Залужного зняли
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08.05.2024 23:07 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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08.05.2024 23:31 Відповісти
За даними OSINTерів станом на вечір 08.05 обстановка по Красногорівці наступна:
1) завод вогнетривких конструкцій знаходиться в сірій зоні - там йдуть запеклі бої. Не дивлячись на опубліковані день-два тому кадри вивішування на кількох спорудах рашистських шмат, даних про те супротивник там закріпився немає, оскільки мали місце контратаки українських захисників міста.
Не закріпившись на заводі і не налагодивши логістику подалтше просування в централтну частину Красногорівки неможливе.
2) за сьогодні ворогу вдалось просунутсь на глибину до 700 метрів в східній частині міста вздовж вулиць 1-е Травня та Нахімова. Вулиця південніше - Ів.Франка знаходиться в сірій зоні. А також є просування до 500 метрів на захід вздоаж вулиці Залізнична в південній частині.
3) як вбачається, тактичний задум ворога - обійти висотну забудову, яку штурмувати проблематично, просуваючись на північ по вулиці Геологічній, а також обійти з півночі південніше рукава річки Лозова, прикриваючись нею з правого флангу. І після цього вже захопити район висоток східної частини й широким охопленням розпочати штурм центральної частини Краснорорівки.
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08.05.2024 23:54 Відповісти
Бахмут2
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09.05.2024 00:07 Відповісти
Було б не погано - в Бахмуті обнутили 20 тисяч "вагнерів", після чого "повар" попросився у ***** в Африку, а як той відмовив, то розвернувся на растов і мааскву.
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09.05.2024 00:24 Відповісти
ты так тут это излагаешь, будто сам гордишься этими вагнерами да и самим чемоданным ху йлом. )
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09.05.2024 02:01 Відповісти
Як Манштейн воював у таких ситуаціях????
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09.05.2024 00:10 Відповісти
Направити туди Слуг, які демонстративно вийдшли із зали Київради , коли голосували всього- навсього, щоб присвоїти Залужному звання Почесногогромадянина . Лизоблюди козломлрді.
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09.05.2024 00:39 Відповісти
Ну таке, типу вагітна але трохи .....
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09.05.2024 02:15 Відповісти
"Біля Невельського вони також заходять малими групами". Як це, може атакують малими групами. Так може треба якусь оборону щоб не "заходили"
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09.05.2024 06:36 Відповісти
Потом опять напишут "подловили на моменте ротации" и т.д.
Хотя сейчас при наличии дронов - снайпера засекают очень быстро, снайп.дуэли ушли в прошлое. Даже снайпера, Карл! То провтыкать передвижение "групп" вообще нереально,
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09.05.2024 10:53 Відповісти
Якби в лютому 2022 року головнокомандувачем був Циркський, то кацапи б взяли Київ за три дні.
Тому кацапи й малороси зараз мстять Залужному
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09.05.2024 07:14 Відповісти
Уверен 100 %, согласен с Вами! С Херсона потикали менты и бэушники еще вечером если не за сутки вообще. Юг сдали как по нотам! Перед Херсоном куча мостов, + мелкие каналы орошения тоже считай временной препятствие для легкой техники/колонн снабжения.
Сейчас генерала Марченко забыли, ЗЕфилитики грязью поливают. А он Николаев отстоял , хотя та недо"власть" его в сизо держала!
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09.05.2024 10:50 Відповісти
👍
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09.05.2024 15:39 Відповісти
Повертйте назад Залужного і 16 генерадів, над якими познущалися зермакотатарови, а то ворог "малими групами" скоро буде заходити в Павлоград і Дніпро. А після 20 травня 2024 року всю квартальну свору повертайте в цирк. Там їх місце до закінчення війни. Після війни на кічу і не випускати жодного за кордон. Вони мють всі відповісти за скоєне.
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09.05.2024 08:14 Відповісти
Підараси з Банкової Україну готують до капітуляції...
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09.05.2024 08:29 Відповісти
Як так сталося, що у 40-ка мільйоній Україні не знайшлося українців, які б оргнізували нормальний захист держави і нації? На самих високих постах то євреї, то абхазці, то росіяни, то татари, то купа малоросів. Жодного українця серед керівників держави. То за це ви 73% голосували?
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09.05.2024 08:34 Відповісти
Після зняття Залужного і його команди, фронт посипався. Сирський нічого не робить щоб утримати фронт. Кожен день ворог захоплює в по одному, два села і просувається вперед. ЗЕбіл і м'ясник чітко виконують кремлівські вказівки.
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09.05.2024 08:54 Відповісти
Після звільнення Заслуженого цього треба було чекати.
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09.05.2024 09:27 Відповісти
Прекрасная МаркиЗЕ! Они бесславно и уныло прорвались но их потужно заблокировали! В инстаграмме!
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09.05.2024 10:45 Відповісти
 
 