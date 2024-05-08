Росіяни прорвались до Красногорівки, але Силам оборони вдалось заблокувати штурмові групи ворога, - ОСУВ "Хортиця"

Підрозділи ЗСУ заблокували штурмові групи окупантів, яким вдалось прорватись в Красногорівку.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Армія Inform".

"Ворог прорвався у місто малими штурмовими групами та засів на території вогнетривкого заводу. Зусиллями наших підрозділів, зокрема 59 бригади, ворога було блоковано і він поки що перебуває там. Наші захисники повністю тримають під вогневим контролем і Красногорівку й околиці населеного пункту. За минулу добу захисники знищили близько 30 ворогів на підходах до Красногорівки", - пояснив Волошин.

За його словами, наразі ворожі групи відрізані від постачання боєкомплекту.

Крім того, речник зазначив, що ворог проводить штурми поблизу селища Нетайлове і намагається штурмувати східну частину Первомайського.

"Біля Невельського вони також заходять малими групами, контратакують, наші воїни їх відбивають", - розповів Волошин.

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