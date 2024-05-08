Росіяни прорвались до Красногорівки, але Силам оборони вдалось заблокувати штурмові групи ворога, - ОСУВ "Хортиця"
Підрозділи ЗСУ заблокували штурмові групи окупантів, яким вдалось прорватись в Красногорівку.
Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Армія Inform".
"Ворог прорвався у місто малими штурмовими групами та засів на території вогнетривкого заводу. Зусиллями наших підрозділів, зокрема 59 бригади, ворога було блоковано і він поки що перебуває там. Наші захисники повністю тримають під вогневим контролем і Красногорівку й околиці населеного пункту. За минулу добу захисники знищили близько 30 ворогів на підходах до Красногорівки", - пояснив Волошин.
За його словами, наразі ворожі групи відрізані від постачання боєкомплекту.
Крім того, речник зазначив, що ворог проводить штурми поблизу селища Нетайлове і намагається штурмувати східну частину Первомайського.
"Біля Невельського вони також заходять малими групами, контратакують, наші воїни їх відбивають", - розповів Волошин.
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Співпадіння…???
зэрмакагерасимова . ЗЕблик признался в этом
Зеля , напевно, по договорняку з пуйлом, тримає їх в якості резерву для рашистської армії.
Інакше це нічим не можна пояснити.
1) завод вогнетривких конструкцій знаходиться в сірій зоні - там йдуть запеклі бої. Не дивлячись на опубліковані день-два тому кадри вивішування на кількох спорудах рашистських шмат, даних про те супротивник там закріпився немає, оскільки мали місце контратаки українських захисників міста.
Не закріпившись на заводі і не налагодивши логістику подалтше просування в централтну частину Красногорівки неможливе.
2) за сьогодні ворогу вдалось просунутсь на глибину до 700 метрів в східній частині міста вздовж вулиць 1-е Травня та Нахімова. Вулиця південніше - Ів.Франка знаходиться в сірій зоні. А також є просування до 500 метрів на захід вздоаж вулиці Залізнична в південній частині.
3) як вбачається, тактичний задум ворога - обійти висотну забудову, яку штурмувати проблематично, просуваючись на північ по вулиці Геологічній, а також обійти з півночі південніше рукава річки Лозова, прикриваючись нею з правого флангу. І після цього вже захопити район висоток східної частини й широким охопленням розпочати штурм центральної частини Краснорорівки.
Хотя сейчас при наличии дронов - снайпера засекают очень быстро, снайп.дуэли ушли в прошлое. Даже снайпера, Карл! То провтыкать передвижение "групп" вообще нереально,
Тому кацапи й малороси зараз мстять Залужному
Сейчас генерала Марченко забыли, ЗЕфилитики грязью поливают. А он Николаев отстоял , хотя та недо"власть" его в сизо держала!