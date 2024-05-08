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Новости Война
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Россияне прорвались в Красногоровку, но Силам обороны удалось заблокировать штурмовые группы врага, - ОСГВ "Хортица"

ЗСУ заблокували російських штурмовиків, які прорвались в Красногорівку

Подразделения ВСУ заблокировали штурмовые группы оккупантов, которым удалось прорваться в Красногоровку.

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Армия Inform".

"Враг прорвался в город малыми штурмовыми группами и засел на территории огнеупорного завода. Усилиями наших подразделений, в частности 59-й бригады, враг был блокирован и пока находится там. Наши защитники полностью держат под огневым контролем и Красногоровку и окрестности населенного пункта. За минувшие сутки защитники уничтожили около 30 врагов на подходах к Красногоровке", - пояснил Волошин.

По его словам, сейчас вражеские группы отрезаны от поставок боекомплекта.

Кроме того, спикер отметил, что враг проводит штурмы вблизи поселка Нетайлово и пытается штурмовать восточную часть Первомайского.

"Возле Невельского они также заходят малыми группами, контратакуют, наши воины их отбивают", - рассказал Волошин.

Читайте: Оккупанты одиночными группами пытаются штурмовать восточные окраины Красногоровки, - ОСУВ "Хортица"

Автор: 

Ясногоровка (102)


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Топ комментарии
+30
Суд залишив Червінського під вартою. Зермаки виродки.
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08.05.2024 22:36
+21
Так ось для чого Залужного зняли
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08.05.2024 23:07
+16
«Мудрість», отого СРАТЬєха-говнобородька з Ставки, щоб так гадить в Україні, перевершила усі сподівання Оманських інвесторів…
Співпадіння…???
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08.05.2024 22:38
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Дроны - в помощь.
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08.05.2024 22:33 Ответить
Сунуться - допоки в нас не буде достатньо зброі - шоб бити іх на відстані - будуть сунутися бо іх більше
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08.05.2024 22:33 Ответить
Суд залишив Червінського під вартою. Зермаки виродки.
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08.05.2024 22:36 Ответить
Так зермаки судове рішення винесли?
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08.05.2024 22:55 Ответить
Ні, блін, судді самі і засідання переносять з міста у місто, і свідків не допускають до процесу, і да, Татаров з ОПи тут ніякий не куруючий над певними суддями.
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08.05.2024 23:51 Ответить
Спочатку був Шевч суд столиці бо там знаходиться ГСУ СБУ (володимирська) це підсудність його. Потім обвинувальний був спрямований за місцем вчинення, це Канатове кіровоградська область. Ви профан, який намагається про щось розмірковувати. Облиште це
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09.05.2024 07:27 Ответить
Ти, пдрс ЗЕлуплений, перестань плести дурниці про суд, як такий, при вашій владі. Нема в Україні правосуддя, а відтак і справжніх судів.
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09.05.2024 08:15 Ответить
Він мабуть один з тих "суддів", що сидять на єрмаківському прутні та знущаються над Романом. Мерзенні потвори, що не мають нічого спільного з законами і правосуддям.
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09.05.2024 10:02 Ответить
Ще раз, чий підпис стоїть в судовому рішенні? Якщо суддя прогибається під чийсь тиск, то вже не суддя, а кацапською, пріспособлєнєц. Нах** таких суддів!
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09.05.2024 10:01 Ответить
Тобто з Червінським діють справедливо і ща законом?
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09.05.2024 11:35 Ответить
«Мудрість», отого СРАТЬєха-говнобородька з Ставки, щоб так гадить в Україні, перевершила усі сподівання Оманських інвесторів…
Співпадіння…???
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08.05.2024 22:38 Ответить
То кацапи не будуть надсилати на розблокування підкріплення, яке буде "переважати наші сили в артилерії - у 10 разів, в бронетехніці - у 9 разів, в живій силі - у 8 разів"?
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08.05.2024 22:41 Ответить
Може, ботяра кацапський, помножиш на 2 для більшого страху?
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09.05.2024 08:17 Ответить
хтось поясніть, чому ворог так обізнан у місцевих локаціях?
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08.05.2024 22:53 Ответить
Потому что воюют местные
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08.05.2024 23:30 Ответить
Маня Безумная кричала "где план где план"!!! Теперь планы сразу га столе у зэрмака герасимова . ЗЕблик признался в этом
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09.05.2024 10:58 Ответить
Сподіваюся , що Сирський з Єрмакомзараз у Красногорівці
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08.05.2024 22:56 Ответить
Та не, зараз там кацапы.
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09.05.2024 08:50 Ответить
А є різниця?
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09.05.2024 09:19 Ответить
А что нельзя сровнять хаймарсами здания в которых рашисты засели? И вообще, где наша авиация и обещанные КАБы которыми уже несколько лет наше руководство хвасталось? Пока что только рашисты разносят нашу оборону КАБами
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08.05.2024 22:57 Ответить
Хаймарс не завалить "зданіє", бо в ньому тільки близько 100 кг вибухівки. А нести КАБ на літаку - це ризикувати літаком... Я здивований, що ви не пропонуєте кинути туди тонну хлору, або ті кацапські хім. гранати з хлорпікріном (можливо, що протигазів у заблокованих кацапів немає)
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08.05.2024 23:03 Ответить
це дорого, до тогож хаймарс не стріляє по ЛБЗ. Навіть мінами 82 мм дорого. Дешевше всього FPV. Хай там по розваленим будиночкам сидять. Все одно тільки одному з десяти як максимум вдасться витягнути виграшний квиток.
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09.05.2024 00:01 Ответить
Це струмочки( Це вагнерівська тактика удосконалена... Це та ж тактика вов, але не має дем'ьянська... Як "котлы"організовували німці -Сирський мав вивчати
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09.05.2024 00:16 Ответить
струмочки підуть грунтовими водами.
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09.05.2024 00:18 Ответить
Підуть.. Але це, у ситуації, коли усі усіх бачать, струмочки стануть сталінбур6ом(
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09.05.2024 00:45 Ответить
зробіть "девятомайский шашлык", спаліть їх нах..й всіх
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08.05.2024 22:58 Ответить
Якщо вірити Deep state ( а їм я вірю на відміну від різних речників), то кацапи вже майже тиждень контролюють цей завод.
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08.05.2024 22:58 Ответить
Значить, зіжрали всі свої припаси, і скоро здохнуть від голоду. А ще накопичили массу поранених, яких тепер їм прийдеться пристрелити, щоб вони не мучались
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08.05.2024 23:05 Ответить
"Якщо вірити Deep state ( а їм я вірю на відміну від різних речників)," то завод находится в серой зоне, а значит ни кто его не контролирует закрепившись там и имея тыловую поддержку.
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08.05.2024 23:42 Ответить
З "росіяни прорвались" зазвичай йде "ситуація важка, але контрольована", а потім "відійшли на більш вигідні позиції, ворог втрачає 100500 в день".
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08.05.2024 22:59 Ответить
Ты кацап, как я рад!
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08.05.2024 23:05 Ответить
Потрібно кликати війська союзників на порятунок, хочаб фланги і тил для початку , ***** має в роспоряджені нескінченні запаси мʼяса ... наші сили вичерпні на найближчу перспективу
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08.05.2024 23:05 Ответить
Це з 5 млн. заброньованих і ухилянтів, які ні на який фронт не збираються? Подивіться, який зараз галас стоїть з приводу того футболіста з дворової команди, яка бореться за виліт з 1-ї ліги в 2-гу, і який явно не є "молодим дарованієм", бо в свої 25 років пора вже думати про закінчення футбольної кар'єри
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08.05.2024 23:10 Ответить
Так Зеля отказался от помощи Франции.
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08.05.2024 23:15 Ответить
Півмільйона військовослужбовців всю війну сидять у тилу. Чекають наказу висуватися на фронт, якого так і не дають.
Зеля , напевно, по договорняку з пуйлом, тримає їх в якості резерву для рашистської армії.
Інакше це нічим не можна пояснити.
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08.05.2024 23:55 Ответить
Майдану боїться. Мабуть одними мусорами не надіються побороти.
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09.05.2024 08:24 Ответить
Так ось для чого Залужного зняли
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08.05.2024 23:07 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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08.05.2024 23:31 Ответить
За даними OSINTерів станом на вечір 08.05 обстановка по Красногорівці наступна:
1) завод вогнетривких конструкцій знаходиться в сірій зоні - там йдуть запеклі бої. Не дивлячись на опубліковані день-два тому кадри вивішування на кількох спорудах рашистських шмат, даних про те супротивник там закріпився немає, оскільки мали місце контратаки українських захисників міста.
Не закріпившись на заводі і не налагодивши логістику подалтше просування в централтну частину Красногорівки неможливе.
2) за сьогодні ворогу вдалось просунутсь на глибину до 700 метрів в східній частині міста вздовж вулиць 1-е Травня та Нахімова. Вулиця південніше - Ів.Франка знаходиться в сірій зоні. А також є просування до 500 метрів на захід вздоаж вулиці Залізнична в південній частині.
3) як вбачається, тактичний задум ворога - обійти висотну забудову, яку штурмувати проблематично, просуваючись на північ по вулиці Геологічній, а також обійти з півночі південніше рукава річки Лозова, прикриваючись нею з правого флангу. І після цього вже захопити район висоток східної частини й широким охопленням розпочати штурм центральної частини Краснорорівки.
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08.05.2024 23:54 Ответить
Бахмут2
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09.05.2024 00:07 Ответить
Було б не погано - в Бахмуті обнутили 20 тисяч "вагнерів", після чого "повар" попросився у ***** в Африку, а як той відмовив, то розвернувся на растов і мааскву.
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09.05.2024 00:24 Ответить
ты так тут это излагаешь, будто сам гордишься этими вагнерами да и самим чемоданным ху йлом. )
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09.05.2024 02:01 Ответить
Як Манштейн воював у таких ситуаціях????
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09.05.2024 00:10 Ответить
Направити туди Слуг, які демонстративно вийдшли із зали Київради , коли голосували всього- навсього, щоб присвоїти Залужному звання Почесногогромадянина . Лизоблюди козломлрді.
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09.05.2024 00:39 Ответить
Ну таке, типу вагітна але трохи .....
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09.05.2024 02:15 Ответить
"Біля Невельського вони також заходять малими групами". Як це, може атакують малими групами. Так може треба якусь оборону щоб не "заходили"
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09.05.2024 06:36 Ответить
Потом опять напишут "подловили на моменте ротации" и т.д.
Хотя сейчас при наличии дронов - снайпера засекают очень быстро, снайп.дуэли ушли в прошлое. Даже снайпера, Карл! То провтыкать передвижение "групп" вообще нереально,
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09.05.2024 10:53 Ответить
Якби в лютому 2022 року головнокомандувачем був Циркський, то кацапи б взяли Київ за три дні.
Тому кацапи й малороси зараз мстять Залужному
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09.05.2024 07:14 Ответить
Уверен 100 %, согласен с Вами! С Херсона потикали менты и бэушники еще вечером если не за сутки вообще. Юг сдали как по нотам! Перед Херсоном куча мостов, + мелкие каналы орошения тоже считай временной препятствие для легкой техники/колонн снабжения.
Сейчас генерала Марченко забыли, ЗЕфилитики грязью поливают. А он Николаев отстоял , хотя та недо"власть" его в сизо держала!
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09.05.2024 10:50 Ответить
👍
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09.05.2024 15:39 Ответить
Повертйте назад Залужного і 16 генерадів, над якими познущалися зермакотатарови, а то ворог "малими групами" скоро буде заходити в Павлоград і Дніпро. А після 20 травня 2024 року всю квартальну свору повертайте в цирк. Там їх місце до закінчення війни. Після війни на кічу і не випускати жодного за кордон. Вони мють всі відповісти за скоєне.
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09.05.2024 08:14 Ответить
Підараси з Банкової Україну готують до капітуляції...
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09.05.2024 08:29 Ответить
Як так сталося, що у 40-ка мільйоній Україні не знайшлося українців, які б оргнізували нормальний захист держави і нації? На самих високих постах то євреї, то абхазці, то росіяни, то татари, то купа малоросів. Жодного українця серед керівників держави. То за це ви 73% голосували?
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09.05.2024 08:34 Ответить
Після зняття Залужного і його команди, фронт посипався. Сирський нічого не робить щоб утримати фронт. Кожен день ворог захоплює в по одному, два села і просувається вперед. ЗЕбіл і м'ясник чітко виконують кремлівські вказівки.
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09.05.2024 08:54 Ответить
Після звільнення Заслуженого цього треба було чекати.
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09.05.2024 09:27 Ответить
Прекрасная МаркиЗЕ! Они бесславно и уныло прорвались но их потужно заблокировали! В инстаграмме!
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09.05.2024 10:45 Ответить
 
 