Россияне прорвались в Красногоровку, но Силам обороны удалось заблокировать штурмовые группы врага, - ОСГВ "Хортица"
Подразделения ВСУ заблокировали штурмовые группы оккупантов, которым удалось прорваться в Красногоровку.
Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Армия Inform".
"Враг прорвался в город малыми штурмовыми группами и засел на территории огнеупорного завода. Усилиями наших подразделений, в частности 59-й бригады, враг был блокирован и пока находится там. Наши защитники полностью держат под огневым контролем и Красногоровку и окрестности населенного пункта. За минувшие сутки защитники уничтожили около 30 врагов на подходах к Красногоровке", - пояснил Волошин.
По его словам, сейчас вражеские группы отрезаны от поставок боекомплекта.
Кроме того, спикер отметил, что враг проводит штурмы вблизи поселка Нетайлово и пытается штурмовать восточную часть Первомайского.
"Возле Невельского они также заходят малыми группами, контратакуют, наши воины их отбивают", - рассказал Волошин.
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Співпадіння…???
зэрмакагерасимова . ЗЕблик признался в этом
Зеля , напевно, по договорняку з пуйлом, тримає їх в якості резерву для рашистської армії.
Інакше це нічим не можна пояснити.
1) завод вогнетривких конструкцій знаходиться в сірій зоні - там йдуть запеклі бої. Не дивлячись на опубліковані день-два тому кадри вивішування на кількох спорудах рашистських шмат, даних про те супротивник там закріпився немає, оскільки мали місце контратаки українських захисників міста.
Не закріпившись на заводі і не налагодивши логістику подалтше просування в централтну частину Красногорівки неможливе.
2) за сьогодні ворогу вдалось просунутсь на глибину до 700 метрів в східній частині міста вздовж вулиць 1-е Травня та Нахімова. Вулиця південніше - Ів.Франка знаходиться в сірій зоні. А також є просування до 500 метрів на захід вздоаж вулиці Залізнична в південній частині.
3) як вбачається, тактичний задум ворога - обійти висотну забудову, яку штурмувати проблематично, просуваючись на північ по вулиці Геологічній, а також обійти з півночі південніше рукава річки Лозова, прикриваючись нею з правого флангу. І після цього вже захопити район висоток східної частини й широким охопленням розпочати штурм центральної частини Краснорорівки.
Хотя сейчас при наличии дронов - снайпера засекают очень быстро, снайп.дуэли ушли в прошлое. Даже снайпера, Карл! То провтыкать передвижение "групп" вообще нереально,
Тому кацапи й малороси зараз мстять Залужному
Сейчас генерала Марченко забыли, ЗЕфилитики грязью поливают. А он Николаев отстоял , хотя та недо"власть" его в сизо держала!