Россияне прорвались в Красногоровку, но Силам обороны удалось заблокировать штурмовые группы врага, - ОСГВ "Хортица"

Подразделения ВСУ заблокировали штурмовые группы оккупантов, которым удалось прорваться в Красногоровку.

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Армия Inform".

"Враг прорвался в город малыми штурмовыми группами и засел на территории огнеупорного завода. Усилиями наших подразделений, в частности 59-й бригады, враг был блокирован и пока находится там. Наши защитники полностью держат под огневым контролем и Красногоровку и окрестности населенного пункта. За минувшие сутки защитники уничтожили около 30 врагов на подходах к Красногоровке", - пояснил Волошин.