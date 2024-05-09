Враг увеличил количество атак на Авдеевском и Бахмутском направлениях, за сутки на фронте - 146 боевых столкновений, - Генштаб

За минувшие сутки произошло 146 боевых столкновений. На Авдеевском направлении ВСУ отбили 45 атак врага, на Бахмутском - 26.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Враг нанес 60 ракетных и 90 авиационных ударов, совершил 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 20 БПЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины было уничтожено 17 ударных БПЛА.

За минувшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Шалыгино, Юнаковка Сумской области; Белый Колодец, Старый Салтов и Лукьянцы Харьковской области; Лиман, Часов Яр, Дружба, Северное, Александрополь, Старая Николаевка, Новоселовка Первая, Карловка, Московское, Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Уманское, Нетайлово, Урожайное, Константиновка и Старомайорское Донецкой области; Веселянка, Орехов, Работино Запорожской области; Ольговка, Берислав, Кизомыс Херсонской области.

Под артиллерийским огнем были более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

Боевые действия на Востоке и Юге

На Купянском направлении нашими воинами отражено 16 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка, Ивановка, Берестово Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 11 атак в районах Макеевки, Невского, Новолюбовки, Твердохлебового и Серебрянского лесничества на Луганщине.

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На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 26 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Андреевка, Верхнекаменское, Новый, Выемка, Ивановское и Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 45 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Евгеновка, Сокол, Новоселовка Первая, Калиновое, Новопокровское, Семеновка, Уманское, Нетайлово и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка, Парасковиевка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 11 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 19 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки противник 4 раза безуспешно атаковал позиции наших войск.

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Удары по врагу

Украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боестолкновения.

В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 3 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским средствам, 10 районам сосредоточения личного состава и 1 другому важному объекту противника.